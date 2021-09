Bee Gees: Barry Gibb unico superstite oggi sereno

Bee Gees, Barry Gibb unico superstite oggi parla in modo sereno dei fratelli.

Hanno influenzato più generazioni, erano solo ragazzini quando la loro band si è formata, le loro canzoni erano già trasmesse alle radio alla fine degli anni ’50 e nel 1960 si sono esibiti in TV per la prima volta nella loro vita. Questi erano i Bee Gees che debuttarono nel 1965. Hanno prodotto successi come Stayin ‘Alive, How Deep Is Your Love, Holiday o I Started A Joke, hanno venduto più di 260 milioni di dischi in tutto il mondo e hanno vinto diversi Grammy Awards.

Dopo 45 anni di musica attiva, i Bee Gees hanno terminato la loro carriera per la sopraggiunta morte di Maurice nel 2003, ebbe un infarto durante un intervento chirurgico e aveva solo 53 anni. Suo fratello gemello, Robin, ha chiuso gli occhi per sempre nel maggio 2012, ha lottato a lungo con il cancro al colon, finendo per morire di insufficienza renale.

Barry Gibb ha compiuto 75 anni a settembre e sta ancora suonando attivamente, il suo ultimo album, Greenfields, è uscito a gennaio 2021. Nell’immagine qui sotto, puoi vedere come dipinge in questi giorni.

Barry Gibb le rivelazioni a The Guardian

In un’intervista di dicembre con The Guardian, ha rivelato di avere una famiglia numerosa con un totale di cinque figli e sette nipoti. Hanno recentemente festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio con sua moglie, Linda.

I suoi fratelli trovarono molto difficile far fronte all’enorme successo, Maurice si rifugiò nell’alcol, andò anche in riabilitazione nei primi anni ’90, Robin divenne dipendente da anfetamine, il loro fratellino Andy, che era anche un musicista, era dipendente dalla cocaina, purtroppo se ne è andato giovanissimo, nel 1988.

“I miei fratelli hanno dovuto combattere i loro demoni, ma io ero il compagno di una donna che non mi lasciava diventare dipendente da nulla“, ha spiegato, poi ha aggiunto che si considerava fortunato che fosse così che si era sviluppata la sua vita.

Fino a poco tempo fa Barry, ha rivelato di esser stato depresso per non aver avuto un ottimo rapporto con i suoi fratelli nelle ultime fasi della loro vita, Robin, ad esempio, non gli ha nemmeno detto che stava lottando contro il cancro, e non hanno mai parlato con Maurice.

C’è anche un documentario sulla vita della band, The Bee Gees: How Can You Mend The Broken Heart, uscito a dicembre: “Prima che diventassimo famosi, quelli erano i momenti più belli della nostra vita. Non c’era competizione, non importa chi cantasse quale parte. Quando è uscito il nostro successo Massachusetts, che è arrivato primo, Robin ha cantato il ritornello e mi sembra che non l’abbia mai superato. Dopo non ha sentito nessuno di noi cantare quel ritornello“, ha spiegato Barry.