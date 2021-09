Uova sode, attenzione a quello strato verde che si forma attorno al tuorlo.

Le uova sode sono uno spuntino nutriente e veloce da consumare poiché le uova di solito hanno bisogno di un massimo di 10 minuti di bollitura, e poi sono pronte da mangiare.

Ma a volte quando la bollitura è troppo lunga provoca la formazione di sostanze velenose all’interno delle uova.

Il sito web medico “Heathline” e il sito web del Centro americano per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha sottolineato che le uova troppo cotte non dovrebbero essere mangiate, perché quando le uova vengono bollite eccessivamente.

In questo caso viene prodotta una sostanza chiamata idrogeno solforato, che è un gas velenoso che si trova nel albumi delle uova e che si presentano come uno strato verde formato sul tuorlo, e quindi non vanno mangiate.

Uova sode cosa sta a significare quello strato verde

Lo strato verde tossico si forma sul tuorlo, a causa della presenza di idrogeno solforato nell’albume, poiché la proteina nel colore bianco contiene zolfo, che si combina con l’idrogeno, per formare un gas mortale.

Quando la temperatura del guscio esterno dell’uovo aumenta, il gas spinge verso il tuorlo, che contiene ferro, e quando il ferro incontra il gas idrogeno solforato, si combina con esso per formare solfuro di ferro.

Il solfuro di ferro conferisce al tuorlo quel rivestimento esterno verde, quindi, più le uova vengono bollite, maggiore è la produzione di solfuro, lo spessore dello strato verde è aumentato e le uova aumentano di tossicità.

Ovviamente è sconsigliato mangiare le uova quando i tuorli all’interno sono diventati verdi, perché i gas prodotti durante la cottura eccessiva delle uova sono tossici e possono causare soffocamento e avvelenamento.

I sintomi di avvelenamento da salmonella includono vomito, febbre, diarrea e crampi allo stomaco e di solito compaiono entro 12-72 ore dall’assunzione del cibo infetto e possono durare diversi giorni.