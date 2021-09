Will Smith torna sempre più in forma e si vede

Will Smith torna sempre più in forma, dopo le immagini condivise sul suo profilo social, l’attore è ormai tornato, fisicamente, ai fasti di una volta.

L’attore americano (52 anni) si è detto felice all’indomani della pandemia, quando le palestre ed i centri fitness sono stati riaperti.

Nel bel mezzo della pandemia da coronavirus, Will Smith a volte pubblicava foto di se stesso in uno stato di forma non proprio eccellente.

Lo abbiamo visto con una discreta pancetta durante la pandemia, proprio perchè era meno attivo. Ora che le palestre sono di nuovo aperte, può lasciarsi andare fino in fondo in un allenamento serrato.

L’attore lo ha dimostrato nei mesi scorsi con una serie di scatti e soprattutto un video sulla sua pagina Instagram che ha catalizzato l’attenzione dei fan.

Will Smith è stato davvero determinato a scaricare tutti i chili messi su durante la chiusura per il coronavirus.

A maggio, ha detto di “non essere mai stato così in forma“. Ha dato ulteriori spiegazioni con una foto a torso nudo.

“Questo è il corpo che mi ha portato attraverso un’intera pandemia e ha trascorso innumerevoli giorni a pascolare nella dispensa. Amo questo corpo, ma voglio sentirmi meglio. Niente più muffin a mezzanotte, presto sarò in gran forma“.

Ed in effetti così è stato, stando ai successivi scatti e video.