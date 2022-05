Aladdin 2, dopo lo schiaffo niente genio della lampada

Apprezzato nel primo film di Aladdin, Will Smith potrebbe essere sostituito nel sequel.

Dopo lo schiaffo degli Oscar addio ad Aladdin 2 per Will Smith?

Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete il ruolo del genio di Aladdin, interpretato da Will Smith, potrebbe passare nelle mani del carismatico Dwayne Johnson “The Rock”, dopo il famoso gesto dello schiaffo dato dall’attore al comico Chris Rock.

Non sarebbe il primo dei progetti di Smith a crollare dopo lo scandalo che lo ha tenuto lontano dagli eventi in questo periodo.

Il miglior attore di quest’anno, un premio che gli è stato assegnato pochi minuti dopo aver scioccato l’industria cinematografica fermandosi a colpire Rock nel mezzo della cerimonia, avrebbe visto diversi progetti cancellati.

Le produzioni su piattaforme di streaming come Netflix, così come i film di successo che stavano per essere avviati, come il nuovo episodio di Bad Boys, sono stati posticipati o forse cancellati.

Quello di Dwayne Johnson nel ruolo del genio di “Aladdin 2” è però ancora un rumor. Tuttavia, è innegabile che ci sia un timore da parte dell’industria di sostenere un artista che ha lasciato segnata per sempre la più grande festa del suo settore.