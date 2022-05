Eric Clapton rinvia le date dei concerti per Covid

Il chitarrista Eric Clapton è risultato positivo al Covid-19, come annunciato da un comubicato ufficiale sulla sua pagina Facebook.

Eric Clapton rinvia le date delle sue esibizioni dopo la positività

Gli spettacoli in questione, che Clapton deve rimandare, avrebbero dovuto svolgersi all’Hallenstadion di Zurigo e al Mediolanum Forum di Milano rispettivamente il 17 e 18 maggio.

Sebbene Clapton e il suo team abbiano in programma di riprendere il tour a partire dal 20 maggio, nei prossimi giorni seguiranno probabilmente maggiori dettagli sullo stato degli spettacoli che si terranno uno dopo l’altro.

Il comunicato ufficiale informa che:

“Eric Clapton è purtroppo affetto da Covid essendo risultato positivo poco dopo il secondo concerto alla Royal Albert Hall. I suoi consulenti medici gli hanno detto che se dovesse riprendere a viaggiare e ad esibirsi troppo presto, potrebbe ritardare sostanzialmente la sua piena guarigione”.

La dichiarazione continua:

“Eric è anche ansioso di evitare di trasmettere qualsiasi infezione alla sua band, crew, promoter, al loro staff e, naturalmente, ai fan. È molto frustrante che, dopo aver evitato il Covid durante il blocco e durante il periodo in cui sono state applicate le restrizioni di viaggio, Eric abbia dovuto soccombere al Covid in questo momento, ma speriamo vivamente che si riprenda sufficientemente entro la fine della settimana per poter eseguire il resto delle rappresentazioni programmate“.

La dichiarazione ha anche promesso ai fan che “sarà fatto un ulteriore annuncio in merito alla riprogrammazione degli spettacoli posticipati una volta identificate date idonee. Gli spettacoli dovrebbero essere riprogrammati entro i prossimi 6 mesi e i biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data riprogrammata“.

foto in evidenza@Steve Proctor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons