E’ così che Johnny Depp mette fine al suo Jack Sparrow

L’iconico Jack Sparrow non sarà nel sesto film, ma voci insistenti parlano di eventuali sostituti.

Jack Sparrow sparisce con l’assenza di Johnny Depp

Sono passati cinque film e cinque anni e non c’è stato un nuovo Pirati dei Caraibi, ma dal 2020 è stato annunciato l’ennesimo sequel che stavolta non vedrà Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow.

La storia del protagonista dei cinque film precedenti, Jack Sparrow, potrebbe essere già finita, forse prima del suo tempo, e verrebbe sostituito da nuovi personaggi e nuovi attori, prevalentemente donne, secondo quanto riportato dal magazine elcolombiano.com.

A dare vita all’iconico e irriverente pirata è stato Johnny Depp, che in questo periodo e da quasi un mese è in tribunale per una causa per diffamazione con la sua ex moglie, anche attrice Amber Heard.

Il nuovo pirata a capo della storia sarebbe Margot Robbie , anche se né lei né i produttori lo hanno confermato.

In un’intervista al Sunday Times, Jerry Bruckheimer, che ha prodotto tutte le puntate della saga, ha confermato che la sceneggiatura è in lavorazione e che stanno parlando con Robbie : “Stiamo sviluppando due sceneggiature, una con lei e una senza di lei“.

Alla domanda ancora su Depp e Jack Sparrow, ha chiarito che almeno per ora non è nei piani, anche se la possibilità non è chiusa in futuro.

I fan della saga sono altrettanto indecisi. Alcuni sono felici per i nuovi volti e le nuove storie e credono che quello di Jack Sparrow sia già finito e altri non riescono a concepire film senza le scorribande del pirata impersonato da Depp.

foto in evidenza@Georges Biard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons