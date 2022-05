Britney Spears, distrutta dalla perdita del bambino

Britney Spears e il suo fidanzato Sam Asghari hanno annunciato di aver subito la perdita del loro bambino durante la gravidanza.

Addolorata per la perdita del bambino, la conferma di Britney Spears

La cantante 40enne ha scritto sul suo account Instagram sabato (14 maggio) per condividere una dichiarazione di entrambi.

“È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che abbiamo perso il nostro bambino miracoloso all’inizio della gravidanza“, hanno iniziato la dichiarazione Britney e Sam .

Hanno continuato: “Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciarlo fino a quando non fossimo andati avanti, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere la buona notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a cercare di espandere la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile”.

Il post di Instagram includeva la didascalia: “Siamo grati per ciò che abbiamo nel processo di espansione della nostra bellissima famiglia 💝 Grazie per il vostro supporto“.

Britney ha annunciato la sua gravidanza l’11 aprile.

foto@Jen from USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons