Preventivo assicurazione moto

Tra le peculiarità della bella stagione figura sicuramente l’uso della moto quale mezzo di locomozione privilegiato per i vacanzieri più sportivi, sia da soli che in coppia; non mancano anche iniziative di club appositi che organizzano dei percorsi a due ruote per ricominciare a vivere l’emozione della strada connessa al viaggio.

Quale che sia la ragione del ritorno sulla strada dei “centauri” dopo lunghi periodi di incertezze e blocchi forzati, uno dei punti fermi, per importanza, di un veicolo, rimane la sua copertura assicurativa e le moto, in questo senso, non fanno differenza.

Vi sono poi altre considerazioni specifiche da fare, per i guidatori che si siano avvalsi della clausola di sospensione del contratto assicurativo nel periodo di non utilizzo del veicolo a due ruote.

La prima questione burocratica da risolvere è, quindi, la eventuale riattivazione del contratto assicurativo poiché, spesso e volentieri, molti motociclisti usano il veicolo solamente nel periodo della bella stagione: gli utenti rimettono in funzione la loro RC moto, rimasta inattiva nei mesi di giacenza del veicolo in luogo sicuro.



A questo punto è importante capire le clausole di riattivazione del contratto, spesso variabili da assicurazione ad assicurazione, ed avvalersene tramite i corretti passaggi da svolgere presso la propria assicurazione.

Ovviamente non mancano casi in cui il motociclista debba, ex novo, rifare un contratto di assicurazione moto piuttosto che riattivarne uno in essere.

In questo caso bisognerà studiarsi i preventivi disponibili per la propria moto, con modalità molto simili a quelle tipiche di chi voglia cambiare assicurazione alla scadenza del proprio contratto o, semplicemente, accedere ad un altro contratto con un'altra compagnia, proprio come per le automobili e secondo le consolidate abitudini di confronto tra preventivi. Nel caso di un nuovo contratto RC Moto è bene prendere in considerazione anche la possibilità online, utilizzando portali di servizi assicurativi.



Giova ricordare che la normativa per la RC moto, è assimilabile a quella per l’RC auto, oramai familiare tra gli automobilisti, anche per quanto riguarda il Decreto Famiglia.