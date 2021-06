Inglese per bambini – quando prendere lezioni extra

L’inglese per bambini è stato lo standard per molti anni – non solo a scuola, ma anche all’asilo. I genitori molto spesso scelgono lezioni aggiuntive per sostenere i loro figli nell’istruzione. Non c’è niente di strano – molti bambini hanno bisogno o vogliono imparare l’inglese anche al di fuori della scuola.

Ti stai sicuramente chiedendo se è il momento di prendere lezioni aggiuntive. L’inglese non è sufficiente per i bambini a scuola? Ci sono molte ragioni per cui puoi iscrivere i tuoi figli a una scuola di lingue per migliorare le loro competenze. Fortunatamente, ci sono anche parecchie offerte sul mercato – e molte di esse sono davvero interessanti. Le scuole che insegnano attraverso il gioco meritano un’attenzione speciale (questo è un approccio abbastanza innovativo, supponendo – giustamente – che i bambini imparano meglio in una situazione senza stress). Se volete che il vostro bambino impari l’inglese da un madrelingua (il che avrà un impatto positivo sulle sue competenze linguistiche) e non associ l’apprendimento a un dovere spiacevole e noioso, assicuratevi di controllare l’offerta della scuola Novakid. Lì puoi iscriverti per una lezione di prova gratuita, così non compri alla cieca!

Se vuoi sapere quando optare per l’inglese per bambini supplementare, assicurati di continuare a leggere!

Quando optare per l’inglese per bambini supplementare

Anche se le scuole e, più spesso, gli asili forniscono già l’inglese ai bambini, ci sono momenti in cui questo può non essere sufficiente. In una tale situazione, è bene considerare se vale la pena prendere una decisione e investire in lezioni aggiuntive. In quale situazione si dovrebbe prendere una decisione del genere? Ti consigliamo noi!

Un rendimento scolastico insufficiente è la ragione principale per cui i genitori scelgono di mandare i loro figli a lezioni supplementari di inglese.

Se tuo figlio non è in grado di affrontare il materiale, ha avuto una lunga pausa dall’apprendimento per qualche motivo e ora ha bisogno di recuperare quel tempo, o semplicemente non ha competenze linguistiche e ha bisogno di più lezioni per padroneggiare il materiale – l’inglese per bambini supplementare può essere una buona opzione.

Quando il bambino si annoia durante le lezioni. Le lezioni aggiuntive sono una buona idea anche quando il bambino mostra grandi abilità linguistiche e l’apprendimento viene naturale e senza problemi. In una situazione del genere, il bambino potrebbe annoiarsi durante le normali lezioni scolastiche. Se questo accade, sarà molto meglio se gli forniamo nuove sfide e opportunità di sviluppo.

Se il bambino è timido e non riesce a inserirsi nel gruppo. Molti bambini hanno bisogno di un incoraggiamento gentile e di dimostrare che possono inserirsi in un gruppo di coetanei. Alcuni bambini, tuttavia, sono così timidi che cercare di fargli cambiare idea può causare grossi problemi di stress. Se vedete che vostro figlio ha paura delle attività di gruppo, che non riesce a parlare con i compagni- non punitelo. È meglio organizzare per lui delle lezioni supplementari, dove ci saranno solo lui e l’insegnante. In una tale situazione, l’insegnante gli dedicherà il 100% della sua attenzione e il bambino non si stresserà.

Volete che vostro figlio parli più fluentemente? Purtroppo, nelle lezioni tradizionali, i bambini spesso non possono parlare tanto quanto vorrebbero o hanno bisogno. E non c’è niente da fare: parlare quando si imparano le lingue è la cosa più importante. Anche se non si conoscono molte parole, ma non si ha paura di parlare – si comunica sicuramente! Pertanto, l’inglese per bambini supplementare è un’opportunità per loro di parlare sempre più fluentemente.

Quando il bambino si sta preparando per un viaggio all’estero – anche se ora può essere più difficile, bisogna comunque ricordare che se nostro figlio va all’estero (per uno scambio, uno stage, con gli amici), vale la pena aiutarlo a raggiungere risultati migliori in modo rapido ed efficace.

Come potete vedere, l’inglese per bambini è una buona idea in molte situazioni. Se noti che tuo figlio ha bisogno – non esitare! Prova a iscriverlo a lezioni supplementari. Siamo sicuri che sarà un vantaggio per i piccoli!