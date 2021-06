Putin positivo su Biden: Sei un macho di Hollywood

Il presidente russo Putin ha definito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, un “macho di Hollywood”, quando si è incontrato per la prima volta a Ginevra mercoledì.

In un’intervista per una tv americana a Putin è stato ricordato che dopo che Biden è entrato in carica, ha paragonato Putin a un “assassino”. Il giornalista della NBC Keir Simmons ha chiesto a Putin: “Sei un assassino?” Putin, invece, ha sorriso a questa domanda e non ha detto “No“.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto brevemente: “Durante il mio mandato come Capo di Stato, sono stato soggetto a molti attacchi da tutti i ceti sociali, di tutti i tipi e con tutti i pretesti. Questi diversi livelli di attacchi non mi sorprendono più. Sebbene questa (analogia con l’assassino) sia una parola dura, penso che sia un’espressione culturale americana. Ovviamente anche a Hollywood. C’è un comportamento da macho a Hollywood. Può essere considerato come un tipo di arte specifica del cinema. Ma è anche diventato parte della cultura politica americana ed è considerato normale“.

Riguardo al suo incontro con il presidente Biden, Putin ha affermato: “Biden è diverso dal presidente Donald Trump prima di lui. Il comportamento di Trump era difficile da prevedere. Biden ha una lunga carriera politica. Sebbene l’incontro abbia molti pro e contro, penso che non ci saranno grandi sorprese“, ha riferito.