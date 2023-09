Come alleviare l’ansia in modo naturale

L’ansia è uno stato emotivo che ognuno sperimenta nella vita. Si tratta di uno stato di paura nelle forme più estreme: in generale è una preoccupazione o un’inquietudine che porta ad avere ripercussioni psicosomatiche e quindi altri fattori di stress.

Questo stato emotivo è totalmente normale, ma porta col tempo ad avere diversi sintomi come conseguenza, ad esempio: palpitazione, nervosismo, insonnia, crampi allo stomaco e una certa propensione al pianto.

Ci sono soluzioni naturali che permettono di trovare un normale equilibrio, abbinandole a uno stile di vita sano, alleviando i sintomi portati dall’ansia. Sono tanti, per esempio, i benefici per ridurre l’ansia dell’olio al CBD dati proprio dall’effetto del cannabidiolo (CBD appunto).

Da tempo ormai si studia l’effetto benefico dei cannabinoidi, THC e CBD, che si è visto essere efficaci su stati di stress, ansia e insonnia.

Cos’è il cannabidiolo e che differenza c’è con il tetraidrocannabinolo?

Come è noto, il cannabidiolo (CBD) e il tetraidrocannabinolo (THC) sono presenti nella cannabis. Ma vi è una differenza sostanziale tra i due principi.

Si può apprendere sul sito di Beleaf CBD, negozio online di cannabis light, che il CBD non ha effetti psicoattivi quindi non provoca euforia, come invece fa il THC. Questa profonda differenza rende il CBD un ottimo aiuto per intervenire permettendo uno stato di rilassamento e intervenendo anche su infiammazioni e dolori fisici.

Ovviamente esistono diversi prodotti a base di CBD che possono avere diversi metodi di applicazione e diversi metodi di assunzione, ad esempio cannabis oil capsule (oralmente), caramelle (oralmente), crema viso (applicazione cutanea), eccetera.

I prodotti a base di CBD sono efficaci anche per i propri animali domestici, e infatti molti proprietari di animali stanno iniziando a utilizzare questi prodotti per i propri amici a quattro zampe.

Cannabis light, come e perché?

I prodotti di cannabis light hanno proprietà rilassanti che possono essere efficaci se associati a uno stile di vita sano.

Il cannabis oil CBD può far integrare il cannabidiolo nella propria dieta, con dosi variabili a seconda delle necessità: CBD oil 5%, CBD oil 10% fino a CBD oil 50%. Questo interviene in modo efficace su ansia e stress ma anche su infiammazioni, mal di testa e perdita di peso. Il CBD è qui diluito in olio di cocco e non contiene conservanti o additivi aggiunti.

Ma i benefici del CBD agiscono su diversi ambiti. Per esempio, la CBD cream ha effetti lenitivi ed è perfetta per ottenere una pelle idratata e per alleviare le infiammazioni del viso. Come con gli altri prodotti di cosmesi c’è anche la crema CBD con acido ialuronico con effetto antiage, e CBD cream capsaicina per i dolori reumatici e problemi alle articolazioni.

Per chi preferisce gli infusi vi sono le tisane, ognuna con caratteristiche diverse come per rilassarsi o per chi vuole fare un po’ di detox. La tisana CBD fitness è preziosa per trovare il proprio benessere, con il 10% di fiori di cannabis uniti a mela, radici di liquirizia e diversi aromi naturali.