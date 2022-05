Johnny Depp e Amber Heard, chi di loro dice la verità

Non c’è molto in comune tra le testimonianze di Johnny Depp e Amber Heard nella causa per diffamazione di Depp contro la sua ex moglie, dunque chi di loro in realtà dice la verità.

Uno di loro mente.

La testimonianza di Amber Heard tenuta questa settimana, continuerà il 16 maggio una volta che il processo riprenderà dopo 7 giorni di pausa.

Dovrà quindi affrontare quello che si può presumere essere un controinterrogatorio in un caso in cui entrambe le parti non hanno usato tattiche di quartiere per anni, quando è stata intentata la causa.

Depp ha citato in giudizio Heard in Virginia per diffamazione in un editoriale del dicembre 2018 sul Washington Post che lo descriveva come “un personaggio pubblico rappresentato da abusi domestici”.

L’articolo non menziona Depp per nome, ma i suoi avvocati affermano che lo diffama perché è un chiaro riferimento alle accuse pubbliche di abusi di Heard quando ha chiesto il divorzio nel 2016 e ha ottenuto un’ordinanza restrittiva contro di lui.

Depp ha detto di non aver mai abusato fisicamente di Heard, mentre Heard dice di essere stata aggredita in più di un’occasione.

Heard dice che la prima volta che Depp l’ha colpita è stato nel 2013 quando ha riso di uno dei suoi vecchi tatuaggi.

Depp ha negato che fosse successo. “Non è mai successo. Perché dovrei offendermi quando qualcuno prende in giro un tatuaggio sul mio corpo?“

Entrambe le parti affermano che la violenza peggiore si è verificata nel marzo 2015, quando Depp stava lavorando al quinto film “Pirati dei Caraibi”.

Heard dice che Depp l’ha aggredita sessualmente con una bottiglia di liquore mentre era alticcio. La Heard, che è tornata in Australia dopo aver lavorato al suo film, dice che Depp l’ha accusata di essere andata a letto con uno dei suoi co-protagonisti.

Depp, a sua volta, afferma di essere stato la vittima dell’incidente. Ha affermato che Heard era furiosa per gli sforzi degli avvocati di Depp per convincerla a firmare un accordo postmatrimoniale e che Depp non stava mantenendo le sue promesse di sobrietà con soddisfazione della Heard.

Ha detto che Heard gli ha lanciato una bottiglia di vodka e poi un’altra, che si è schiantata contro la sua mano e gli ha tagliato la punta del dito.

fonte@elvocero / Foto@Harald Krichel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons