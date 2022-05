Qualcosa sta succedendo a Britney Spears dopo 12 foto di nudo

Britney Spears ha scioccato ancora una volta i suoi milioni di follower con i suoi post recenti.

I fan di Britney Spears si chiedono perchè quelle foto di nudo

Dopo l’annuncio del suo matrimonio e la rivelazione del suo abito da sposa, la Spears ha caricato 12 foto di se stessa nuda e ha sorpreso tutti.

“Foto dell’ultima volta che sono stata in Messico, prima che ci fosse un bambino dentro di me“, ha scritto la cantante incinta nella didascalia che accompagnava il suo primo post e conteneva le sue prime sei foto di nudo, aggiungendo: “La cosa buona è che sembro avere 10 anni in meno in vacanza”.

Dopo alcune foto i fan hanno cominciato seriamente a preoccuparsi per la mossa della 40enne e hanno temuto per il suo stato psicologico.

È passata a un secondo post con altre tre foto di nudo che erano di nuovo tutte identiche.

“Questa ragazza è malata, chiede aiuto“, ha scritto un utente in un commento, mentre un altro ha scritto: “Sono sicuro che la tutela è stata fatta per un motivo“.

foto@Jen (carnivalridexx), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons