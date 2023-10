Britney Spears: Ecco perchè mi sono rasata i capelli

La popstar Britney Spears ha aperto il suo cuore riguardo al suo celebre episodio del 2007, quando si tagliò i capelli a zero.

Questo gesto, avvenuto a Tarzana, California, aveva fatto il giro del mondo, immortalato dai paparazzi mentre la cantante si rasava di propria iniziativa in un salone, nonostante la proprietaria del salone Esther Tognozzi avesse rifiutato di rasarla.

Nel suo nuovo libro autobiografico “The Woman in Me“, Britney racconta i dettagli di quell’evento e il suo significato. Rivela come la pressione della fama e le continue critiche sul suo aspetto l’abbiano spinta a quel gesto come forma di ribellione. Sottolinea che crescendo sotto i riflettori, ha sempre sentito di essere sotto costante giudizio.

Dopo quell’episodio, il controllo sulla sua vita divenne ancor più rigido quando suo padre, Jamie Spears, assunse una tutela legale su di lei nel 2008, che le limitò la libertà in molteplici aspetti della sua vita, inclusi quelli medici e finanziari. Questa tutela durò molti anni e solo recentemente è stata revocata. Britney descrive come durante questo periodo fosse stata costretta a seguire una rigida routine, compresi trattamenti medici e orari imposti.

Il periodo difficile per Britney non si fermò al taglio di capelli. Poco dopo quell’episodio, fu fotografata mentre danneggiava la macchina di un paparazzo con un ombrello. Questi episodi avvenivano in un momento già delicato della sua vita, durante il quale stava attraversando una dura battaglia legale per il divorzio con l’ex-marito Kevin Federline, con cui ha due figli: Sean e Jayden.

La situazione raggiunse un punto critico l’anno successivo, quando Britney venne ricoverata due volte in ospedale per motivi psichiatrici, portando suo padre a richiedere la tutela legale su di lei.

Nel suo libro, che uscirà il 24 ottobre, la cantante afferma che la tutela l’ha fatta sentire infantilizzata, privandola della sua identità e autonomia.