Shakira un patrimonio da seconda della classe

Seconda solo a Jennifer Lopez con il suo 13° posto con un patrimonio netto di 400 milioni di dollari, Shakira si piazza subito sotto con 300 milioni di dollari.

Shakira la seconda cantante latina più ricca al mondo

Nell’ultimo elenco di Celebrity Net Worth, Rihanna è la cantante più ricca del mondo con un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari, al terzo posto Madonna e al quarto Celine Dion.

Per quanto riguarda il panorama America Latina, spicca Jennifer López, nella posizione numero 13, con un patrimonio di 400 milioni di dollari, mentre la cantante colombiana Shakira, al 25° posto con un patrimonio di 300 milioni di dollari.

Shakira, che è anche produttrice, cantante, compositrice e ballerina, ha portato in alto il nome del suo paese, con una carriera di grande successo in cui ha venduto più di 125 milioni di album e singoli in tutto il mondo, rendendola una delle cantanti più iconiche di tutto il tempo e quindi i suoi numeri di fatturazione elevati.

Come terza cantante più ricca c’è l’artista brasiliana Annita, che ha un patrimonio netto di 50 milioni di dollari. Al quarto posto c’è Pulina Rubio, con 35 milioni di dollari, che è stata nominata per diversi Latin Grammy Awards.

Infine, la cubana Camila Cabello chiude questa top five, con un patrimonio netto di 18 milioni di dollari. È seguita al sesto posto da Belinda, con 10 milioni di dollari; e, settima Karol G, con 8 milioni di dollari di patrimonio netto accumulato.

foto@Andres.Arranz, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons