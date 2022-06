Cibi che contengono Omega-3 e ti aiutano a tenere la pressione bassa

Secondo un nuovo studio pubblicato sul Journal of American Heart Association, il consumo di 3 grammi di acidi grassi omega-3 sembra essere la quantità ottimale per abbassare la pressione sanguigna.

Diversi studi hanno già dimostrato che il consumo di acidi grassi omega-3 (preferibilmente acido docosaesaenoico o DHA e acido eicosapentaenoico o EPA) può abbassare la pressione sanguigna.

Ma fino ad ora, gli scienziati non sapevano quale dose esatta fosse davvero necessaria. Una nuova ricerca sembra finalmente dare la risposta. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of American Heart Association.

I ricercatori hanno analizzato i risultati di 71 studi clinici in tutto il mondo pubblicati tra il 1987 e il 2020. Gli studi hanno esaminato la relazione tra pressione sanguigna e acidi grassi omega-3 DHA ed EPA (singoli o combinati) in persone di età compresa tra 22 e 86 anni con o senza ipertensione o disturbi del colesterolo.

I 5.000 partecipanti hanno assunto fonti alimentari di acidi grassi e/o integratori da prescrizione per una media di dieci settimane.

“Secondo la nostra ricerca, l’adulto medio può avere una leggera riduzione della pressione sanguigna consumando circa 3 grammi al giorno di questi acidi grassi“, ha affermato l’autore dello studio Xinzhi Li, MD, Ph.D. Assistant Professor e Program Director della scuola di Farmacia presso l’Università di Scienza e Tecnologia di Macao, Cina.

L’analisi ha anche mostrato che consumare più di 3 grammi di acidi grassi omega-3 al giorno può avere ulteriori effetti benefici nell’abbassare la pressione sanguigna negli adulti con pressione alta o iperlipidemia (eccesso di lipidi nel sangue).

“La maggior parte degli studi si è concentrata sugli integratori di olio di pesce piuttosto che sugli omega-3 EPA e DHA consumati negli alimenti, suggerendo che gli integratori potrebbero essere un’alternativa per coloro che non possono mangiare regolarmente pesce grasso come il salmone“, ha affermato il ricercatore Xinzhi Li.

“Gli integratori di alghe contenenti acidi grassi EPA e DHA sono anche un’opzione per le persone che non consumano pesce o altri prodotti animali“.

Se consumi ancora prodotti animali, la redazione elencherà i sei alimenti di mare dove troverai più acidi grassi omega-3. Si noti che questi acidi grassi polinsaturi si trovano anche negli alimenti di origine vegetale.

I migliori alimenti con acidi grassi omega-3 sono i seguenti: Trota, Salmone, Sardine, Tonno e Ostriche.