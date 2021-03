Rafforzare le ossa, quali sono gli alimenti importanti

Le ossa e le articolazioni che costituiscono la struttura di base del corpo cedono agli anni. Con l’avanzare dell’età sono comuni problemi come l’ osteoporosi, l’artrosi (calcificazione articolare). La prima cosa da fare per mantenere le ossa sane è una corretta alimentazione. A questo proposito, affinché le ossa abbiano una struttura solida, è necessario utilizzare la luce solare e consumare cibi ricchi di vitamina D, calcio e minerali. Cosa dovremmo mangiare e cosa non mangiare per rafforzare le ossa.

Esporsi alla luce solare è essenziale per ossa forti. La luce solare è molto importante per la vitamina D. Un’altra parte indispensabile di ossa forti è il calcio e il fosforo.

Il calcio è presente in latticini, soia, arachidi, noci, mandorle, cavoli, broccoli, verdure a foglia verde, pesce, frutta secca, legumi secchi; Il fosforo si trova principalmente nei frutti di mare, nel pollo e nei latticini.

Una delle funzioni più importanti della vitamina D è mantenere la salute delle ossa. La vitamina D ha un effetto stimolante sulle cellule coinvolte sia nell’assorbimento del calcio dall’apparato digerente che nella formazione dell’osso.

Quando la vitamina C, che aumenta la produzione di collagene, che è uno dei mattoni delle ossa, non viene assunta in quantità sufficiente, le ossa si indeboliscono. Vitamina C la troviamo in; Agrumi, kiwi, fragole, peperoni verdi, pomodori, cavolfiori e peperoni si trovano intensamente.

Vitamina K invece possiamo trovarla in; Olio d’oliva, verdure verdi, spinaci, gombo, broccoli, rape, barbabietole, tè verde sono abbondanti.

Carenza di vitamina B12, che è molto importante per la qualità e lo sviluppo delle ossa. La Vitamina B12; Si trova principalmente nella carne rossa, nelle uova e nei latticini.

Il potassio, che svolge un ruolo importante nel garantire l’equilibrio alcalino sia del corpo che delle ossa, svolge un ruolo nella permanenza a lungo termine del calcio nel corpo. Frutti di mare, patate, banane contengono elevate quantità di potassio.

È stato anche scoperto che la vitamina A contribuisce in modo significativo allo sviluppo osseo. Gli Omega-3 e 6 sono abbondanti nel pesce, nei semi di lino, nelle noci e nelle verdure a foglia verde scuro e aiutano l’assorbimento del calcio.