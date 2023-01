Ritorno al futuro, che fine ha fatto l’auto DeLorean

“Ritorno al Futuro” è stato uno dei film più amati e di maggior successo degli anni ’80.

Il film, diretto da Robert Zemeckis e scritto da Zemeckis e Bob Gale, segue le avventure di Marty McFly (interpretato da Michael J. Fox) e del suo amico Doc Brown (interpretato da Christopher Lloyd) mentre viaggiano attraverso il tempo con una DeLorean modificata.

Ecco uno sguardo su cosa fanno oggi gli attori del film e dove si trova la famosa DeLorean.

Michael J. Fox

Michael J. Fox ha interpretato il ruolo di Marty McFly, il protagonista del film. Dopo il successo di “Ritorno al Futuro”, Fox ha continuato a recitare in diverse serie televisive e film, oltre a terminare la saga con “Ritorno al Futuro Parte II” e “Ritorno al Futuro Parte III”. Nel 1991, Fox è stato diagnosticato con la malattia di Parkinson ma ha continuato a lavorare in televisione, da molti anni si è concentrato anche sull’attivismo per la ricerca sulla malattia. Negli ultimi anni si sono susseguite piccole e grandi reunion che hanno visto soprattutto il duo Marty McFly e Doc Brown, ricongiungersi.

Christopher Lloyd

Christopher Lloyd ha interpretato il ruolo di Doc Brown, l’inventore della DeLorean. Dopo il successo di “Ritorno al Futuro”, Lloyd ha continuato a recitare in diverse serie televisive e film, tra cui “The Addams Family”. Lloyd ha anche continuato a recitare in teatro e ha prestato la sua voce a diverse produzioni animate. Nel 2016 recita in un cameo del film “Un milione di modi per morire nel Far West” riproponendo il ruolo di Doc Brown accanto alla DeLorean.

Lea Thompson

Lea Thompson ha interpretato il ruolo di Lorraine Baines McFly, la madre di Marty. Dopo il successo di “Ritorno al Futuro”, Thompson ha continuato a recitare in diverse serie televisive e film, tra cui “Caroline in the City” e “The Beverly Hillbillies”. Thompson ha anche recitato in teatro e ha lavorato come regista e produttrice.

Thomas F. Wilson

Thomas F. Wilson ha interpretato il ruolo di Biff Tannen, il bullo. Dopo il successo di “Ritorno al Futuro”, Wilson ha continuato a recitare in diverse serie televisive e film, tra cui “The SpongeBob SquarePants Movie” e “The Walking Dead”. Wilson ha anche prestato la sua voce a diverse produzioni animate e ha scritto e diretto un cortometraggio.

La famosa DeLorean

La DeLorean utilizzata nel film è diventata un’icona culturale e un pezzo di memorabilia molto ricercato. Diversi esemplari della DeLorean sono stati utilizzati durante le riprese del film, ma la maggior parte di essi sono stati modificati per le esigenze delle riprese. Alcuni di questi esemplari sono stati conservati e sono stati esposti in musei e mostre, mentre altri sono stati acquistati da collezionisti privati.