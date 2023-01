La casa nella prateria, che fine hanno fatto?

La serie televisiva “La casa nella prateria” è stata un successo negli anni ’70 e ha lanciato le carriere di molti attori.

Diamo uno sguardo su dove sono e su cosa stanno facendo alcuni dei principali attori della serie tv, oggi.

Michael Landon

Michael Landon è stato il protagonista dello show, interpretando il ruolo del padre Charles Ingalls. Prima della sua morte nel 1991, Landon ha continuato a lavorare in televisione, dirigendo e producendo alcune delle sue serie più famose, tra cui “Autostop per il cielo“.

Karen Grassle

Karen Grassle ha interpretato il ruolo di Caroline Ingalls, la madre. Dopo la fine dello show, Grassle ha continuato a lavorare in televisione e al cinema, recitando in diverse serie televisive e film. Negli ultimi anni, Grassle ha continuato a lavorare come attrice in teatro e in produzioni televisive e cinematografiche occasionali.

Melissa Gilbert

Melissa Gilbert ha interpretato il ruolo di Laura Ingalls, la figlia di Charles e Caroline. Dopo la fine dello show, Gilbert ha continuato a lavorare in televisione, recitando in diverse serie televisive e film. Gilbert ha anche scritto due libri di memorie, “Prairie Tale” e “My Prairie Cookbook” sempre cavalcando l’onda del successo della serie.

Melissa Sue Anderson

Melissa Sue Anderson ha interpretato il ruolo di Mary Ingalls, la sorella maggiore di Laura. Dopo la fine dello show, Anderson ha continuato a lavorare in televisione, recitando in diverse serie televisive e film. Anderson ha anche scritto un libro di memorie, “The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House“.

Alison Arngrim

Alison Arngrim ha interpretato il ruolo di Nellie Oleson, la nemica di Laura. Dopo la fine dello show, Arngrim ha continuato a lavorare in televisione e al cinema, recitando in diverse serie televisive e film. Arngrim ha anche scritto un libro di memorie, “Confessions of a Prairie Bitch“, che racconta la sua esperienza sul set dello show.