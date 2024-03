La Nanorobotica è il futuro della medicina?

La nanorobotica rappresenta una delle frontiere più promettenti nel campo della medicina moderna, offrendo potenziali rivoluzionari per il trattamento di malattie come il cancro. Questa disciplina, al crocevia tra robotica, nanotecnologia e scienza dei materiali, mira allo sviluppo di robot su scala nanometrica in grado di eseguire operazioni precise e mirate all’interno del corpo umano.

Uno degli utilizzi più innovativi dei nanorobot è nel campo della diagnosi e della terapia del cancro. Rispetto ai trattamenti anticancro tradizionali, le terapie mirate assistite da nanorobot offrono il vantaggio significativo di interagire selettivamente con biomarcatori specifici coinvolti nello sviluppo tumorale, bloccando la crescita del tumore. Questo approccio minimizza gli effetti collaterali della chemioterapia tradizionale, mirando esclusivamente ai biomarcatori legati alla crescita del tumore e evitando la tossicità elevata comune ai trattamenti convenzionali. I nanorobot possono essere direzionati verso lesioni specifiche, eseguire movimenti controllabili, rilevamento, posizionamento e raccolta, oltre a somministrare composti terapeutici in modo preciso e mirato​​.

Nonostante il grande potenziale, la maggior parte delle conoscenze attuali sulla nanorobotica rimane teorica o ancora nelle fasi di ricerca preclinica, con pochi nanorobot reali che soddisfano tutti i criteri necessari attualmente utilizzati in ambito clinico. Ciò sottolinea l’importanza della ricerca continua e della sperimentazione clinica per trasformare il potenziale teorico dei nanorobot in applicazioni mediche concrete​​.

La ricerca attuale include l’esplorazione di diverse modalità per il rilascio mirato di farmaci, il trattamento e la diagnosi precoce del cancro, sfruttando le capacità uniche dei nanorobot di navigare nel corpo umano con precisione senza precedenti. Ad esempio, il robot medico più piccolo del mondo, sviluppato dai professori dell’Università del Texas a San Antonio, misura solo 120 nm e può spostare piccoli carichi e attraversare le membrane delle cellule. Questa capacità lo rende promettente per applicazioni mediche come la somministrazione diretta di farmaci per distruggere le cellule cancerose. Realizzato con un nucleo di ferrite di cobalto e uno strato di titanato di bario, questo nanorobot utilizza un campo magnetico per orientarsi e muoversi, permettendo un controllo preciso della direzione e del movimento​​.

Un altro approccio sfrutta la biologia per sviluppare e controllare i nanoparticelle. La ricerca condotta presso il Dana Farber Cancer Institute/Harvard Medical School combina lo studio di materiali su scala nanometrica con l’immunoterapia del cancro, focalizzandosi su nanodispositivi costituiti da pieghe di DNA per contenere carichi utili, funzionando essenzialmente come nanobot organici. Questa tecnica, conosciuta come origami di DNA, permette la formazione di forme 2D o 3D tramite il piegamento di lunghe catene di DNA con catene più corte che agiscono come graffette​​.

Possiamo dedurre che, mentre la nanorobotica in medicina si trova ancora nelle sue fasi iniziali, il suo potenziale per rivoluzionare il trattamento di malattie complesse come il cancro è immenso. Continuando la ricerca e lo sviluppo in questo campo, è probabile che nei prossimi anni vedremo progressi significativi che porteranno a terapie più efficaci e personalizzate, con minori effetti collaterali per i pazienti.