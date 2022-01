Twilight, ai provini Pattinson cadde dal letto per baciare la Stewart

La chimica tra Robert Pattinson e Kristen Stewart in Twilight era incredibile, a raccontarlo è stata la regista Catherine Hardwicke che ha recentemente ricordato la sequenza dell’audizione per il film che coinvolgeva i due protagonisti, parliamo ovviamente di Twilight.

Mentre ha parlato al podcast del Big Hit Show mercoledì, Hardwicke ha rivelato alcuni particolari del bacio della coppia durante l’audizione.

Ricordando come l’audizione si è svolta a casa sua, la regista ha detto che Kristen e Robert avrebbero dovuto condividere un bacio sul letto.

Parlando di quel bacio, Hardwicke ha detto: “Rob e Kristen hanno fatto l’audizione sul mio letto, la scena del bacio. Rob Era così preso dalla cosa che è caduto dal letto. Io ho detto tipo ‘calmati.’ Ed ero lì a filmare con la mia piccola videocamera“.

Catherine ha anche ricordato di essere preoccupata per Stewart durante le riprese di Twilight considerando che l’attrice, all’epoca, aveva 17 anni.

Ha anche affermato di aver anche avvertito Pattinson, che allora aveva 21 anni, che Stewart aveva 17 anni e quindi sarebbe stato illegale entrare in intimità con lei.

La coppia ha anche recitato nei sequel tra cui The Twilight Saga: New Moon del 2009, The Twilight Saga: Eclipse del 2010, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 del 2011 e The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 del 2012.

foto@Wikimedia