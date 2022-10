L’Europa sta vincendo la guerra del gas con la Russia?

L’Europa sta vincendo la guerra del gas naturale con la Russia, questo è quanto si chiede in un articolo pubblicato sul Financial Times a nome David Sheppard.

I prezzi sono scesi di quasi il 65% da quando hanno raggiunto il massimo storico ad agosto. Gli impianti di stoccaggio in tutto il continente sono pieni zeppi, pronti per alimentare le case e l’industria questo inverno.

Anche le petroliere GNL, che acquirenti disperati hanno dovuto combattere per uscire dall’Asia, ora sono così abbondanti che il traffico si sta accumulando al di fuori dei terminal europei mentre aspettano di scaricare”, osserva l’autore.

Dopo mesi di paura di un inverno rigido dovuto alla carenza di gas in Russia, la maggior parte dei trader ammetterà a malincuore che le fortune dell’Europa sono migliorate.

Infatti, il clima più caldo del normale delle ultime settimane ha ritardato l’inizio della stagione di riscaldamento, lasciando una maggiore fornitura di gas naturale per i mesi invernali, mentre anche le imprese europee hanno ridotto drasticamente i consumi.

Tuttavia, lo stesso Financial Times osserva che “osare credere che la crisi energetica sia stata in qualche modo risolta è pericoloso data l’entità della sfida che rimane“.

Il gas naturale a circa 115 euro per megawattora equivale ancora a quasi 180 dollari al barile in termini di petrolio. I contratti di dicembre e gennaio superano i 230 dollari al barile.

“Il quadro in Europa è che le persone sono un po’ compiacenti: i prezzi sono scesi questa settimana, i magazzini sono pieni, ma è troppo presto per dire che andrà bene“, ha affermato Alex Tuckett , responsabile finanziario della società di consulenza per le questioni commerciali CRU Gruppo .

“Non sappiamo quanto sarà freddo l’inverno, non siamo nella stagione del riscaldamento. La grande variabile è il tempo” spiega.

In conclusione l’autore alla domanda se “sta vincendo l’Europa” risponde che alla lunga si scopre che le economie di mercato riescono a trovare una via d’uscita, ma purtroppo c’è molto da soffrire ancora.