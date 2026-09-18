C’è un motivo per cui, dodici anni dopo l’uscita, la gente continua a scrivere thread interi su un film costato tre soldi e durato appena novanta minuti: Denis Villeneuve ha girato un finale che non chiude niente, e lo ha fatto apposta. Chi arriva su questo articolo dopo aver visto l’ultima inquadratura e essere rimasto lì, con il telecomando in mano, non ha capito male qualcosa. Non c’era niente da capire nel senso classico del termine.

Nella scena finale Adam entra nella camera di Helen aspettandosi di trovare lei, e trova invece un ragno gigante che riempie la stanza. Il film non scioglie mai il dubbio: quel ragno è insieme minaccia, consapevolezza femminile e trappola della vita domestica tradita. Villeneuve ha sempre rifiutato di dare una lettura unica, e lo ha detto esplicitamente più volte.

La trama, per chi l’ha vista tempo fa (o mai)

Adam Bell è un professore di storia a Toronto, vita grigia, lezioni ripetute quasi meccanicamente, una relazione con Mary che sembra più un’abitudine che una scelta. Una sera, guardando un film noleggiato su consiglio di un collega, nota in una scena minore un attore identico a sé: stessa faccia, persino la stessa cicatrice sul petto. Si chiama Anthony Claire. Adam lo rintraccia, i due si incontrano, si studiano con un misto di fascinazione e disagio — ed è Anthony, il più spregiudicato dei due, a proporre lo scambio: una notte ciascuno nella vita dell’altro. Anthony va da Mary fingendosi Adam. Adam va da Helen, la moglie incinta di Anthony, fingendosi il marito.

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Da lì la storia si sfalda in fretta. Mary scopre l’inganno durante un incontro in albergo, la tensione esplode, e la sequenza precipita in un incidente d’auto le cui conseguenze il film non chiarisce mai del tutto — non è nemmeno certo, guardandolo una volta sola, chi sia davvero morto in quello schianto. È uno dei punti su cui la critica si divide ancora, e onestamente le fonti non sono unanimi nemmeno su questo.

Il film è tratto da L’uomo duplicato (2002) di José Saramago, portato sullo schermo da Javier Gullón. Un dettaglio che vale la pena avere presente: nel romanzo il ragno non esiste. È un’invenzione della sceneggiatura, pensata apposta per dare al pubblico un’immagine fisica, quasi da incubo, su cui costruire le proprie interpretazioni — nel libro il registro è più intimo e meno visionario.

La scena finale, inquadratura per inquadratura

Dopo l’incidente, Adam — o chi per lui, l’ambiguità qui è voluta e viene mantenuta fino ai titoli di coda — indossa i vestiti di Anthony e trova in tasca la chiave del club sotterraneo che nel film rappresenta la vita segreta e più oscura del sosia. Torna a casa, chiama Helen, apre la porta della camera da letto. Al posto della moglie c’è una tarantola grande quanto la stanza, che sembra quasi restringersi in un angolo davanti a lui.

Un dettaglio che molti si perdono alla prima visione: il ragno non compare solo lì. C’è già nei primi minuti, in uno spettacolo erotico underground dove una donna sta per schiacciarne uno vivo con il tacco. Ritorna in un incubo di uno dei due protagonisti, una figura femminile con il corpo umano e la testa di ragno. Poi diventa un grattacielo che cammina sullo skyline di Toronto, in una delle immagini più discusse del film. Il finale è semplicemente l’ultimo anello di una catena che Villeneuve ha piazzato lì fin dall’inizio, e chi rivede il film una seconda volta la nota con molta più chiarezza — le crepe del parabrezza dopo l’incidente disegnano una ragnatela, e in una scena precedente le dita di Adam e Helen si intrecciano formando otto punte, come le zampe di un ragno.

Cosa significa davvero il ragno: le letture principali

Il doppio psicologico

La lettura più diffusa legge Adam e Anthony come due facce della stessa psiche: uno rappresenta la routine repressa, l’altro il desiderio e l’infedeltà agiti senza freno. In questa chiave il ragno è l’irruzione di tutto quello che la parte “Adam” ha tenuto sotto controllo per tutto il film — la paura dell’impegno, della paternità, della vita domestica che arriva a chiedere il conto.

Helen che finalmente vede

Un’altra lettura, molto sostenuta da chi analizza il film scena per scena, capovolge la prospettiva: il ragno non è una minaccia esterna, è Helen stessa nel momento in cui capisce — di nuovo — di essere stata tradita. In questa versione il mostro non è lei che intrappola lui, ma la sua intelligenza finalmente esposta, protettiva e spietata insieme. Nella scena, in radio suona una canzone che parla di una stanza che si oscura e di una donna che piange per il suo uomo: un dettaglio audio facile da perdere, ma che rinforza parecchio questa lettura.

Saramago, il fascismo e i ragni-poliziotto

Questa è la teoria meno intuitiva ma probabilmente la più documentata, ed è emersa in un articolo molto citato di Slate a firma di Forrest Wickman. Saramago è cresciuto sotto la dittatura salazarista in Portogallo, un regime che ha attraversato quasi per intero — e in un altro suo romanzo, L’anno della morte di Ricardo Reis, usa proprio i ragni come metafora della polizia politica fascista. Letto così, Enemy diventa una parabola sul controllo totalitario: Adam insegna la storia dei regimi autoritari senza accorgersi della ragnatela che lo circonda nella propria vita, finché non è troppo tardi. Villeneuve, in un’intervista dell’epoca, ha detto qualcosa di molto vicino a questo: certi impulsi che non riusciamo a controllare arrivano dal subconscio, e sono un po’ il dittatore che portiamo dentro.

Louise Bourgeois e “Maman”

Meno noto, ma ricorrente nelle interviste rilasciate da Villeneuve all’epoca dell’uscita: il regista avrebbe preso ispirazione visiva da Maman, la scultura di ragno gigante di Louise Bourgeois dedicata a sua madre, pensata come immagine di protezione e intelligenza più che di minaccia pura. Se è così, il ragno del film porta una carica ambivalente fin dal disegno stesso dell’immagine, non solo horror puro.

Qui, va detto con onestà, nessuna delle quattro letture esclude le altre, e il film sembra costruito apposta perché possano convivere. Chi cerca “la” spiegazione definitiva resterà deluso — ed è probabilmente il motivo per cui se ne discute ancora oggi.

Adam e Anthony sono davvero due persone diverse?

È la domanda che divide di più, ed è anche quella su cui Villeneuve è stato più esplicito, pur restando ambiguo nella sostanza: “Non sai se in realtà sono due persone, o se, da un punto di vista subconscio, ce n’è solo una.” La sceneggiatura non offre mai una prova definitiva in un senso o nell’altro — non c’è una sola scena in cui uno dei due venga confermato da un terzo personaggio come esistente indipendentemente dall’altro, e questo, di nuovo, sembra scelto con cura più che lasciato al caso.

Perché in Italia in pochi l’hanno visto al cinema

Un dettaglio poco raccontato ma utile per capire perché tanta gente lo scopre solo ora, anni dopo: in Italia Enemy non è mai arrivato in sala. È stato presentato al Noir in Festival nel dicembre 2013, ha vinto il Premio Nero come miglior film, e poi è finito dritto in home video con Eagle Pictures solo nell’ottobre 2017. Anche a livello internazionale l’incasso è stato modestissimo, circa 3,5 milioni di dollari complessivi tra Nord America e resto del mondo — cifre da film che si costruisce un pubblico nel tempo, non al debutto. Il che spiega bene perché il “finale spiegato” di Enemy sia diventato più un fenomeno da passaparola online che da critica cinematografica del 2013-2014.

Domande frequenti

Il ragno alla fine di Enemy è reale o è un’allucinazione?

Il film non lo dice mai in modo esplicito. Non c’è un’inquadratura che confermi se sia un evento oggettivo, un’allucinazione del protagonista o una pura metafora visiva: Villeneuve costruisce il finale apposta per restare sospeso tra questi tre piani.

Adam e Anthony sono la stessa persona?

È la teoria più diffusa tra critica e pubblico, ma il film non la conferma mai del tutto. Lo stesso Villeneuve ha detto di aver girato la storia in modo che funzioni sia come due uomini reali sia come due facce di un’unica psiche.

Il finale è diverso da quello del romanzo di Saramago?

Sì, e parecchio. Il ragno gigante non esiste in L’uomo duplicato: è un’aggiunta della sceneggiatura di Javier Gullón, pensata per dare al pubblico un’immagine forte su cui costruire le proprie letture.

Chi muore davvero nell’incidente d’auto?

Anche qui il film resta volutamente ambiguo, e le fonti che lo analizzano scena per scena non concordano su un’unica risposta. È uno dei punti più discussi online, proprio perché gli indizi disponibili reggono letture opposte.

Dove si può vedere oggi Enemy in streaming?

La disponibilità cambia spesso tra noleggio, acquisto e cataloghi in abbonamento, quindi conviene controllare un aggregatore come JustWatch al momento della ricerca invece di affidarsi a un’indicazione fissa qui.

Un’ultima cosa

Rivisto oggi, dopo Arrival, Blade Runner 2049 e Dune, Enemy si legge anche come il primo manifesto di un regista che di risposte chiuse non ne dà mai volentieri. Chi lo guarda aspettandosi un twist alla fine resta deluso; chi accetta di portarsi via un’immagine invece di una soluzione, di solito ci ripensa per giorni.

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