Errore E4 lavastoviglie Master Kitchen: perché appare

Se sul display è comparso E4 e la lavastoviglie si è bloccata a metà ciclo, la prima cosa da sapere è che non è un guasto elettronico misterioso: è un allarme di sicurezza, e nella maggior parte dei casi conviene prenderlo sul serio prima di pensare a “resettare e riprovare”.

Risposta diretta: l’errore E4 sulle lavastoviglie Master Kitchen segnala un troppopieno d’acqua, cioè il sistema ha rilevato più acqua del previsto nella vaschetta di raccolta sul fondo dell’apparecchio. Il manuale ufficiale lo attribuisce a una perdita in uno o più componenti interni. È quindi un errore di sicurezza, non un difetto del programma di lavaggio, e va gestito chiudendo l’acqua prima di qualunque altra operazione.

Cosa vuol dire davvero “troppopieno”

Le lavastoviglie moderne — Master Kitchen incluse — hanno una vaschetta antiallagamento sul fondo del mobile, con un galleggiante o un sensore che monitora il livello. Quando quel livello supera la soglia di sicurezza, l’elettronica blocca tutto e mostra E4. Il manuale utente dei modelli freestanding (serie MKDW-FS) lo descrive proprio così: “alcuni elementi della lavastoviglie perdono”, e la prima indicazione operativa è chiudere il rubinetto di alimentazione dell’acqua prima ancora di chiamare l’assistenza.

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Un dettaglio che in tanti sottovalutano: l’acqua nella vaschetta può restare lì per giorni dopo una perdita minima e minuscola, magari da un tubo che gocciola solo durante il lavaggio. Il display segnala E4 al primo ciclo utile dopo che il livello ha superato la soglia — non necessariamente nel momento esatto in cui la perdita è iniziata. Per questo capita che l’errore compaia “all’improvviso” su un elettrodomestico che sembrava funzionare benissimo il giorno prima.

Le cause più frequenti, in ordine di probabilità pratica

Non tutte le cause pesano allo stesso modo, e alcune si escludono con un controllo di trenta secondi mentre altre richiedono di smontare pannelli.

Tubo di scarico o raccordi allentati. È la causa più comune sui modelli freestanding: un raccordo che si è leggermente svitato con le vibrazioni, o una guarnizione del tubo di carico che ha iniziato a perdere. Va controllato con la lavastoviglie tirata fuori dal vano, cosa che richiede di solito scollegare anche lo scarico del lavello se è collegato in serie.

È la causa più comune sui modelli freestanding: un raccordo che si è leggermente svitato con le vibrazioni, o una guarnizione del tubo di carico che ha iniziato a perdere. Va controllato con la lavastoviglie tirata fuori dal vano, cosa che richiede di solito scollegare anche lo scarico del lavello se è collegato in serie. Guarnizione della porta usurata o sporca. Su unità con qualche anno di vita, residui di cibo o calcare sulla guarnizione impediscono la tenuta perfetta durante il lavaggio, e un po’ d’acqua finisce dove non dovrebbe.

Su unità con qualche anno di vita, residui di cibo o calcare sulla guarnizione impediscono la tenuta perfetta durante il lavaggio, e un po’ d’acqua finisce dove non dovrebbe. Schiuma in eccesso. Capita più spesso di quanto si pensi: chi usa detersivo liquido per piatti al posto di quello specifico per lavastoviglie genera schiuma che il sistema di scarico interpreta come acqua in eccesso, attivando il galleggiante. Non è propriamente una “perdita”, ma il risultato pratico sul display è identico.

Capita più spesso di quanto si pensi: chi usa detersivo liquido per piatti al posto di quello specifico per lavastoviglie genera schiuma che il sistema di scarico interpreta come acqua in eccesso, attivando il galleggiante. Non è propriamente una “perdita”, ma il risultato pratico sul display è identico. Lavastoviglie non perfettamente in bolla. Un apparecchio storto anche di pochi millimetri fa accumulare acqua da un lato della vaschetta invece che distribuirla, e il sensore la legge come eccesso.

Un apparecchio storto anche di pochi millimetri fa accumulare acqua da un lato della vaschetta invece che distribuirla, e il sensore la legge come eccesso. Vaschetta di raccolta già piena da un episodio precedente. Qui il problema non è in corso: è residuo. Se nessuno ha mai svuotato la base dopo un piccolo incidente passato, l’errore si ripresenta a ogni ciclo finché la vaschetta non viene prosciugata manualmente.

Su questo punto il manuale Master Kitchen è abbastanza sintetico e non entra nel dettaglio di quale componente specifico monitora il livello: dà l’istruzione operativa (chiudere l’acqua, rimuovere l’eccesso, chiamare un tecnico) ma non un elenco di cause come quello sopra, che viene piuttosto dall’esperienza di chi ripara questi apparecchi ogni giorno e vale, con differenze minime, anche su molte altre marche di lavastoviglie compatte con la stessa logica di sicurezza [FONTE: Electrolux/AEG, pagina di supporto ufficiale sull’errore E4].

Cosa fare prima di chiamare l’assistenza

Il manuale utente indica una sequenza precisa, e conviene seguirla nell’ordine:

Chiudere il rubinetto di alimentazione dell’acqua della lavastoviglie. Questo è il passaggio che il manuale mette per primo, prima ancora della diagnosi. Aprire lo sportello e verificare se c’è acqua visibile sul fondo del vano lavastoviglie o intorno alla base dell’elettrodomestico, tirandolo leggermente in avanti se possibile in sicurezza. Rimuovere l’acqua in eccesso dalla vaschetta sul fondo, come indicato nel manuale, prima di qualsiasi tentativo di riavvio. Controllare a vista i punti di raccordo raggiungibili senza smontaggi: tubo di scarico, tubo di carico, eventuale sifone del lavello se condiviso. Se non si trova nulla di visibile o l’acqua si riforma, fermarsi qui: a questo punto la diagnosi richiede aprire il pannello inferiore, e farlo da soli su un apparecchio ancora in garanzia significa spesso perderla.

Una cosa che nella pratica capita spesso: il cliente stacca la corrente, aspetta qualche minuto, riaccende, il display si azzera e il ciclo riparte senza errori. È un sollievo momentaneo che porta quasi sempre a richiamare l’errore entro pochi cicli, perché la causa reale — la perdita, la schiuma, il livellamento — non è stata toccata. Il reset spegne l’allarme, non il problema.

Quando è il caso di chiamare un tecnico

Se dopo aver chiuso l’acqua e svuotato la vaschetta l’errore si ripresenta al primo lavaggio successivo, la perdita è quasi certamente ancora attiva e non conviene insistere: si rischia di allagare il mobile della cucina o, nei casi peggiori, il pavimento sottostante se la vaschetta di sicurezza non riesce più a contenere il volume in eccesso. Qui la variabile che conta davvero è se l’apparecchio è ancora in garanzia: in quel caso, aprire il pannello da soli per cercare il guasto può invalidarla, e conviene far intervenire un centro assistenza autorizzato Master Kitchen o comunque qualificato per elettrodomestici da incasso/freestanding.

Se invece la macchina è fuori garanzia e il controllo visivo ai raccordi non ha trovato nulla, la causa più probabile è interna — pressostato, elettrovalvola di carico, o una microfessura nella vasca — e qui la diagnosi richiede strumentazione e esperienza che raramente conviene affrontare da autodidatti, anche solo per il tempo che si perde a smontare e rimontare pannelli su un elettrodomestico a incasso.

Domande frequenti

L’errore E4 è pericoloso per la cucina?

Non nell’immediato, ma se ignorato sì: la vaschetta antiallagamento ha un limite, e una perdita che continua può superarla. Chiudere l’acqua appena compare E4 è la precauzione giusta finché non si capisce l’origine.

Posso continuare a usare la lavastoviglie con l’errore E4 attivo?

No, l’apparecchio si blocca da solo proprio per impedirlo. Anche forzando un reset, il ciclo si interromperà di nuovo se la vaschetta torna sopra soglia durante il lavaggio.

Quanto costa la riparazione di un errore E4?

Dipende troppo dalla causa per dare una cifra affidabile: un raccordo allentato è un intervento da pochi minuti, una vasca fessurata può rendere la riparazione poco conveniente rispetto al valore dell’elettrodomestico. Meglio farsi fare un preventivo dopo la diagnosi.

Il detersivo sbagliato può causare davvero l’errore E4?

Sì, indirettamente: la schiuma da detersivo per piatti non adatto alla lavastoviglie può ingannare il sensore di livello. Se l’errore è comparso dopo aver usato per sbaglio il detersivo del lavello, è la prima ipotesi da verificare.

Il manuale Master Kitchen spiega come resettare l’errore E4?

Il manuale indica di rimuovere l’acqua in eccesso e chiudere l’alimentazione prima di riavviare, non una procedura di reset separata: l’errore sparisce quando il sensore non rileva più il livello in eccesso, non con una combinazione di tasti.

Un’ultima cosa da tenere a mente

L’errore E4 è uno di quei casi in cui la fretta di “farlo ripartire” è la scelta peggiore: la vaschetta di sicurezza è lì apposta, e ignorarla sposta solo il problema — di solito peggiorandolo — a qualche ciclo dopo.

Nota metodologica: i dati su cause e soluzioni derivano dal manuale utente ufficiale Master Kitchen e da un confronto con la documentazione di supporto di un altro produttore per lo stesso tipo di errore su lavastoviglie compatte. Per interventi che comportano l’apertura di pannelli o la sostituzione di componenti, specialmente su apparecchi ancora in garanzia, verificare sempre le condizioni di garanzia presso il rivenditore o contattare un centro assistenza autorizzato.

Fonti: