Se sulla lavastoviglie Bosch compare l’errore E15, la macchina ha rilevato la presenza di acqua nella zona inferiore dell’apparecchio e ha attivato il sistema di protezione contro le perdite. Non si tratta quindi, in genere, di un semplice problema di programma o di un filtro sporco: un dispositivo di sicurezza sta impedendo alla lavastoviglie di continuare a funzionare normalmente. Bosch stessa indica che, in presenza di E15, è necessario chiudere il rubinetto di alimentazione dell’acqua e rivolgersi all’assistenza.

La prima cosa da fare è quindi semplice: spegni la lavastoviglie, interrompi l’alimentazione dell’acqua e non continuare a riavviare il ciclo sperando che l’errore scompaia. Se puoi farlo in sicurezza, scollega anche l’apparecchio dalla corrente.

L’E15 non significa necessariamente che la lavastoviglie sia da sostituire. Significa però che occorre capire da dove è arrivata l’acqua che ha fatto scattare la protezione.

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Cosa significa esattamente l’errore E15 Bosch

Le lavastoviglie Bosch dispongono di sistemi di autodiagnosi che segnalano determinati malfunzionamenti attraverso codici visualizzati sul display.

Nel caso dell’E15, l’interruttore di sicurezza ha rilevato acqua nella parte inferiore della macchina e il sistema antiallagamento è entrato in funzione. Bosch descrive infatti l’E15 come l’attivazione del sistema di protezione dalle perdite.

Questo spiega anche alcuni comportamenti che possono sembrare strani. La lavastoviglie, ad esempio, potrebbe:

interrompere improvvisamente il programma;

non avviare più un nuovo ciclo;

mostrare continuamente E15 sul display;

continuare ad azionare la pompa di scarico;

non rispondere normalmente ai comandi.

La macchina, in pratica, cerca di evitare che una possibile perdita d’acqua provochi danni maggiori.

Cosa fare quando compare E15 sulla lavastoviglie

La procedura più prudente è quella indicata direttamente dal produttore.

Chiudi innanzitutto il rubinetto dell’acqua collegato alla lavastoviglie. Successivamente spegni l’apparecchio e, se la presa è facilmente raggiungibile e non ci sono acqua o umidità nelle vicinanze, scollega l’alimentazione elettrica.

A questo punto puoi effettuare soltanto alcuni controlli visivi esterni, senza smontare la macchina.

Guarda se sono presenti:

tracce d’acqua sul pavimento;

gocce vicino al tubo di carico;

perdite in corrispondenza del collegamento al rubinetto;

tubo di ingresso o di scarico visibilmente danneggiato;

acqua proveniente dalla zona inferiore della lavastoviglie.

Bosch consiglia di non tentare autonomamente una riparazione dell’E15 e indica l’intervento di un tecnico esperto per individuare ed eliminare il guasto.

È un dettaglio importante perché online si trovano numerosi sistemi per far sparire temporaneamente l’errore, per esempio inclinando l’elettrodomestico per far uscire l’acqua presente nella base. Il fatto che il codice scompaia, però, non significa necessariamente che la causa della presenza d’acqua sia stata risolta.

Se esiste una perdita, al ciclo successivo il problema potrebbe semplicemente ripresentarsi.

Perché può comparire l’errore E15

Il codice E15 indica ciò che il sistema ha rilevato, cioè acqua nella zona di sicurezza inferiore, ma non identifica da solo il componente responsabile.

Le cause possono quindi essere diverse e dipendono anche dal modello della lavastoviglie.

Una perdita potrebbe provenire, ad esempio, da un tubo, da un collegamento idraulico, da una guarnizione o da un componente interno del circuito dell’acqua. Bosch segnala inoltre che un tubo di carico danneggiato può provocare perdite e, in questi casi, raccomanda la sostituzione tramite un tecnico.

Prima di attribuire il problema a un componente specifico è quindi necessaria una verifica.

Se E15 compare una sola volta potrebbe essere comunque necessario controllarne la causa. Se invece ritorna immediatamente dopo il riavvio o durante ogni lavaggio, diventa ancora più importante non utilizzare la lavastoviglie finché non viene individuata l’origine dell’acqua.

E15 può dipendere da troppo detersivo?

In alcune circostanze una quantità eccessiva di schiuma o un prodotto non adatto alla lavastoviglie può creare anomalie durante il lavaggio, ma il codice E15 non permette di stabilire automaticamente che questa sia la causa.

Il punto fermo resta lo stesso: il sistema di sicurezza ha rilevato acqua dove non dovrebbe trovarsi.

Per questo non è consigliabile limitarsi a cancellare l’errore e riprendere normalmente i lavaggi.

Si può resettare l’errore E15?

Questa è probabilmente la domanda più comune dopo la comparsa del codice.

Un semplice reset della lavastoviglie non risolve la causa dell’E15 se nella zona inferiore è effettivamente presente acqua o se esiste una perdita.

Spegnere e riaccendere l’apparecchio può quindi non cambiare nulla. Anche quando il codice scompare temporaneamente, ciò non garantisce che il guasto sia stato eliminato.

La documentazione Bosch relativa all’E15 non propone infatti una normale procedura di reset come soluzione: l’indicazione è quella di chiudere l’acqua e richiedere assistenza tecnica.

Vale quindi la pena distinguere tra cancellare un messaggio dal display e risolvere il problema che ha provocato il messaggio. Nel caso dell’E15, è la seconda cosa che conta.

Quando bisogna chiamare l’assistenza

Se l’errore E15 rimane presente, ricompare dopo poco oppure noti anche una perdita d’acqua, è consigliabile non utilizzare ulteriormente la lavastoviglie.

L’assistenza può verificare il punto da cui proviene l’acqua e stabilire se sia necessario intervenire su tubazioni, guarnizioni o altri componenti interni.

Prima di contattare il tecnico può essere utile recuperare il modello esatto della lavastoviglie, generalmente riportato sulla targhetta identificativa dell’apparecchio. In questo modo sarà più semplice individuare documentazione e ricambi compatibili con quella specifica versione.

Bosch mette inoltre a disposizione un servizio di assistenza dedicato alle lavastoviglie e pagine di supporto specifiche per i diversi modelli.

Domande frequenti sull’errore E15 Bosch

Cosa vuol dire E15 sulla lavastoviglie Bosch?

Significa che il sistema di sicurezza ha rilevato acqua nella parte inferiore della lavastoviglie e ha attivato la protezione contro le perdite.

Posso continuare a usare la lavastoviglie con errore E15?

È meglio di no. Bosch indica di chiudere il rubinetto dell’acqua e rivolgersi all’assistenza tecnica.

Spegnere la lavastoviglie elimina E15?

Può eventualmente far scomparire temporaneamente il messaggio in alcune situazioni, ma non risolve un’eventuale perdita o la presenza d’acqua che ha fatto scattare il sistema di sicurezza.

Devo cambiare la lavastoviglie?

Non necessariamente. L’E15 segnala l’intervento del sistema antiallagamento, non che l’apparecchio sia irreparabile. La convenienza della riparazione dipende dalla causa, dal componente coinvolto e dall’età della macchina.

In conclusione

Quando appare l’errore E15 sulla lavastoviglie Bosch, la priorità non è trovare un trucco per cancellare il codice, ma evitare che un’eventuale perdita provochi altri problemi. Chiudi l’acqua, spegni l’apparecchio e verifica soltanto eventuali perdite esterne visibili.

Se E15 rimane o ritorna, la soluzione più sicura è individuare l’origine dell’acqua con un controllo tecnico.