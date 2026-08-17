L’ordine cronologico di Assassin’s Creed è molto diverso dall’ordine con cui i videogiochi sono arrivati sul mercato. Se vuoi seguire gli avvenimenti partendo dall’epoca storica più antica, il punto di partenza è Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’Antica Grecia tra il 431 e il 422 a.C., seguito da Origins, ambientato nell’Egitto tolemaico. Ubisoft colloca ufficialmente questi due capitoli rispettivamente intorno al 431-422 a.C. e al 49-44 a.C.

Da lì la storia compie un enorme salto in avanti: arrivano Mirage, Valhalla, il primo Assassin’s Creed e successivamente i giochi dedicati a Ezio Auditore. Più avanti nella timeline troviamo Shadows, ambientato nel Giappone feudale a partire dal 1579, prima delle avventure piratesche di Black Flag.

La cosa importante, però, è distinguere due modi di affrontare la saga: seguire la cronologia delle epoche storiche oppure l’ordine di pubblicazione, che conserva meglio alcune rivelazioni della trama ambientata nel presente.

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Qual è l’ordine cronologico di Assassin’s Creed?

Considerando principalmente i giochi della saga e ordinandoli secondo il periodo storico in cui si svolge la parte principale dell’avventura, la sequenza è questa:

Assassin’s Creed Odyssey – 431-422 a.C. circa Assassin’s Creed Origins – 49-44 a.C. circa Assassin’s Creed Mirage – 861 circa Assassin’s Creed Valhalla – 872-878 circa Assassin’s Creed – 1191 Assassin’s Creed II – Rinascimento italiano, dalla seconda metà del Quattrocento Assassin’s Creed Brotherhood – 1499-1507 circa Assassin’s Creed Revelations – 1511-1512 circa Assassin’s Creed Chronicles: China – XVI secolo Assassin’s Creed Shadows – dal 1579 Assassin’s Creed IV: Black Flag – 1715-1722 circa Assassin’s Creed Freedom Cry – dopo gli eventi principali di Black Flag Assassin’s Creed Rogue – 1752-1760 circa Assassin’s Creed III – 1754-1783 circa Assassin’s Creed Liberation – XVIII secolo, in parte contemporaneo ad Assassin’s Creed III Assassin’s Creed Unity – 1776-1808 circa Assassin’s Creed Chronicles: India – XIX secolo Assassin’s Creed Syndicate – 1868 Assassin’s Creed Chronicles: Russia – inizi del Novecento

Le date ufficiali fornite da Ubisoft confermano, tra le altre, le posizioni di Mirage, Valhalla, Assassin’s Creed, Brotherhood, Revelations, Black Flag, Rogue, Assassin’s Creed III, Unity e Syndicate.

Alcuni giochi coprono periodi molto lunghi oppure contengono sequenze ambientate in epoche differenti. L’elenco va quindi inteso come ordine basato sulla vicenda storica principale, non su ogni singolo flashback o segmento dell’Animus.

Perché Odyssey viene prima di Origins?

È uno degli aspetti che crea più confusione. Origins racconta la nascita degli Occulti, l’organizzazione destinata a trasformarsi nella Confraternita degli Assassini, e per questo potrebbe sembrare il naturale primo capitolo.

Cronologicamente, però, Odyssey è precedente.

La storia di Kassandra o Alexios si svolge nell’Antica Grecia durante la guerra del Peloponneso, diversi secoli prima di Bayek e Aya. In quel periodo gli Assassini come organizzazione ancora non esistono, ma vengono introdotti personaggi, gruppi e idee collegati alle origini del conflitto che attraversa tutta la saga. Ubisoft colloca Odyssey nel 431-422 a.C. e Origins nel 49-44 a.C.

Origins resta comunque fondamentale perché mostra il momento in cui gli Occulti iniziano realmente a strutturarsi come organizzazione.

Mirage viene prima o dopo Valhalla?

Mirage viene prima di Valhalla nella cronologia storica.

Mirage è ambientato intorno all’861 e racconta la giovinezza di Basim, quando da ladro di strada entra progressivamente nel mondo degli Occulti. Valhalla si svolge invece principalmente tra l’872 e l’878 e presenta un Basim già molto più esperto.

È quindi possibile giocare prima Mirage e poi Valhalla per seguire la vita del personaggio in ordine temporale.

C’è però un piccolo paradosso: Mirage è stato pubblicato dopo Valhalla ed è stato concepito conoscendo già ciò che i giocatori avevano scoperto sul personaggio nel titolo precedente. Per questo l’ordine cronologico e quello narrativamente più efficace non coincidono sempre.

Dove si colloca Assassin’s Creed Shadows?

Assassin’s Creed Shadows si inserisce dopo la saga di Ezio e prima di Black Flag.

L’avventura è ambientata nel Giappone feudale e comincia nel 1579, durante il periodo Azuchi-Momoyama. Ubisoft indica esplicitamente il 1579 come punto di partenza dell’ambientazione.

Questo significa che nella timeline troviamo prima gli ultimi eventi della vita di Ezio raccontati in Revelations, ambientato principalmente nel 1511-1512, quindi Shadows e, più di un secolo dopo, le avventure caraibiche di Edward Kenway in Black Flag, ambientate tra il 1715 e il 1722.

È una posizione interessante perché mostra la Confraternita in un periodo storico raramente esplorato dai capitoli precedenti della serie.

Meglio giocare Assassin’s Creed in ordine cronologico o di uscita?

Per chi affronta Assassin’s Creed per la prima volta, l’ordine di uscita resta generalmente quello più semplice per comprendere la narrazione complessiva.

Il motivo è l’Animus. Ogni gioco non racconta soltanto una vicenda ambientata nel passato: esiste anche una trama contemporanea che procede secondo l’ordine in cui Ubisoft ha pubblicato i vari capitoli. È particolarmente evidente nei primi giochi dedicati a Desmond Miles. Ubisoft stessa sottolinea che la saga attraversa periodi storici differenti ma possiede una metanarrazione pensata per svilupparsi secondo un ordine preciso.

L’ordine cronologico è invece molto interessante se hai già giocato la serie e vuoi rivederla come una lunghissima storia del conflitto tra libertà e controllo.

In pratica:

Prima esperienza: meglio l’ordine di uscita.

Seconda partita o interesse soprattutto storico: prova l’ordine cronologico.

Vuoi soltanto giocare alcuni capitoli: puoi tranquillamente scegliere l’epoca che preferisci, perché molti Assassin’s Creed raccontano storie sufficientemente autonome.

Domande frequenti

Qual è il primo Assassin’s Creed in ordine cronologico?

Tra i principali videogiochi della serie è Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’Antica Grecia intorno al 431-422 a.C.

Origins viene prima di Odyssey?

No. Odyssey viene prima di Origins cronologicamente, anche se Origins racconta la vera nascita dell’organizzazione degli Occulti.

Assassin’s Creed Mirage viene prima di Valhalla?

Sì. Mirage è ambientato intorno all’861, mentre gli eventi principali di Valhalla si collocano tra l’872 e l’878.

Shadows viene prima o dopo Black Flag?

Prima. Shadows comincia nel Giappone del 1579, mentre Black Flag è ambientato principalmente tra il 1715 e il 1722.

Conclusione

Seguire Assassin’s Creed cronologicamente significa attraversare più di duemila anni di storia, dall’Antica Grecia di Odyssey fino alla Russia del Novecento. Per una prima partita conviene però considerare anche l’ordine di uscita: la timeline storica diventa più lineare, mentre quella moderna rischia di essere vista completamente fuori sequenza.