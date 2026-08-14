Chi non ha una casa può comunque avere accesso ai servizi sociali: basta risultare “senza fissa dimora” presso il Comune in cui vive abitualmente, chiedendo l’iscrizione anagrafica con un indirizzo fittizio (spesso coincidente con la sede dei servizi sociali stessi). Da lì in poi si può ottenere carta d’identità, tessera sanitaria, medico di base, sostegno economico ed essere presi in carico da un assistente sociale, esattamente come qualsiasi altro residente.

È un tema che viene cercato spesso perché unisce burocrazia e disperazione: c’è chi lo cerca per sé, dopo uno sfratto o una separazione finita male, e c’è chi lo cerca per un familiare, un amico, o semplicemente perché lavora nel sociale e ha bisogno di capire da dove partire. Il punto è che “senza fissa dimora” non è una condanna amministrativa: è una categoria prevista dalla legge, con una procedura precisa, anche se applicata in modo un po’ diverso da Comune a Comune.

Chi è davvero considerato “senza fissa dimora”

Non basta dormire per strada una notte per rientrare in questa categoria, e non serve nemmeno essere italiani. La definizione, dal punto di vista anagrafico, riguarda chi non ha un’abitazione stabile e continuativa in un luogo preciso: senzatetto, persone accolte in dormitori o centri di prima accoglienza, ma anche chi vive in auto, in roulotte, o si sposta continuamente per lavoro (giostrai, circensi, e simili rientrano in una casistica un po’ diversa ma vicina).

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La base giuridica è la legge 1228/1954 sull’ordinamento delle anagrafi, che all’articolo 2 stabilisce che chi non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio, cioè dove ha il centro dei propri affari e interessi. Non serve un tetto sopra la testa per avere un domicilio: basta, ad esempio, essere seguiti stabilmente da un servizio sociale o da un dormitorio di quella zona.

Come si ottiene la residenza (anche senza una casa)

Qui arriva la parte pratica, quella che la maggior parte delle persone cerca davvero. Ci si presenta all’ufficio anagrafe del Comune dove si vive abitualmente e si fa richiesta di iscrizione come persona senza fissa dimora. L’ufficio chiede di compilare un modulo con le informazioni su dove ci si trova, se si è già seguiti dai servizi sociali, e fa alcuni accertamenti (anche tramite la polizia locale) prima di confermare l’iscrizione, entro un termine di legge di 45 giorni. Nel frattempo la residenza è comunque provvisoriamente valida.

Il Comune istituisce per questo una “via fittizia” (spesso chiamata Via della Casa Comunale o simile), un indirizzo che non esiste fisicamente ma serve solo a scopi anagrafici: ogni persona iscritta riceve un numero civico diverso, per motivi di privacy e per evitare che tutti risultino allo stesso indirizzo. Da regolamento non dovrebbe comparire alcuna dicitura tipo “via dei senza dimora”, proprio per tutelare la riservatezza di chi la richiede.

Una volta ottenuta questa residenza, si sblocca tutto il resto: carta d’identità, tessera sanitaria, iscrizione al centro per l’impiego, possibilità di votare, e soprattutto la presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune.

Quali servizi sociali spettano concretamente

Servizio Come si ottiene Dove rivolgersi Iscrizione anagrafica (residenza fittizia) Domanda all’ufficio anagrafe, con accertamenti entro 45 giorni Ufficio anagrafe del Comune Assistente sociale di riferimento Presa in carico dopo la residenza o anche prima, in via informale Servizio sociale comunale / segretariato sociale Assistenza sanitaria di base Iscrizione al SSN con medico di base ASL / distretto sanitario Fermo posta per corrispondenza istituzionale Attivazione presso l’ufficio comunale competente Comune o ufficio postale convenzionato Sostegno economico (dove previsto) Valutazione ISEE e situazione personale Servizi sociali comunali Posto in dormitorio o centro di accoglienza Contatto diretto o tramite unità di strada Enti del terzo settore, Caritas, Comune

Questa tabella non è esaustiva e cambia da Comune a Comune: alcune città più grandi hanno sportelli dedicati, altre gestiscono tutto tramite il segretariato sociale generico. Vale sempre la pena chiamare prima, anche solo per capire quali documenti servono davvero.

Casi particolari che confondono spesso le persone

Stranieri senza permesso di soggiorno regolare. La possibilità di ottenere la residenza anagrafica non dipende dalla cittadinanza, ma la situazione si complica se manca un titolo di soggiorno valido: in questi casi conviene rivolgersi a uno sportello immigrazione o a un’associazione specializzata prima di presentarsi in Comune, perché le prassi variano molto.

Famiglie con minori. Se ci sono figli, la presa in carico dei servizi sociali cambia priorità: entrano in gioco anche gli aspetti scolastici e, in alcuni casi, valutazioni più approfondite. Non è automatico che si arrivi ad allontanamenti o provvedimenti simili solo perché manca una casa: la mancanza di alloggio da sola non basta a giustificarli.

Persone con animali domestici. È uno degli ostacoli pratici più comuni per accedere ai dormitori, che spesso non li accettano. Alcuni territori hanno strutture o convenzioni dedicate proprio a questo problema, ma non è la norma ovunque.

Chi ha già una residenza “sulla carta” ma non vive più lì. Capita spesso con chi ha lasciato la casa di famiglia o un ex coniuge: in teoria la residenza formale esiste ancora, ma non riflette la situazione reale. In questi casi si può comunque chiedere il cambio di residenza verso l’indirizzo fittizio, spiegando la situazione all’ufficiale d’anagrafe.

Errori da evitare e cosa fare concretamente

Non aspettare di “sistemarsi prima” per chiedere la residenza: è vero il contrario, spesso serve proprio la residenza per accedere ad altri aiuti (lavoro, casa popolare, bonus).

Non presentarsi in Comune senza aver prima contattato, se possibile, un centro d’ascolto o un’associazione: spesso possono accompagnare la persona nella procedura e velocizzare le cose.

Non confondere la residenza fittizia con un domicilio fisico: non dà diritto a un alloggio, ma solo a essere “presenti” nel sistema anagrafico e quindi ad accedere ai servizi.

Non scoraggiarsi se il primo Comune contattato non è quello competente: la residenza va richiesta dove si vive abitualmente, non necessariamente dove si è nati (anche se in mancanza di un domicilio accertabile, il Comune di nascita può diventare un riferimento).

Tenere sempre una copia dei documenti già presentati: ritardi e richieste di integrazione sono frequenti, soprattutto nelle città più grandi.

Per chi cerca informazioni aggiornate su normative locali, moduli specifici o tempi effettivi delle procedure, la cosa più sicura resta contattare direttamente l’ufficio anagrafe o il servizio sociale del proprio Comune, oppure consultare le pagine ufficiali del Comune di riferimento: le prassi, pur basandosi sulla stessa legge nazionale, possono variare nei dettagli operativi.

In breve

Essere senza fissa dimora non significa restare fuori dal sistema: la legge prevede da decenni un modo per iscriversi all’anagrafe anche senza una casa, tramite un indirizzo fittizio gestito dal Comune. Da quella iscrizione derivano documenti, assistenza sanitaria, eventuale sostegno economico e soprattutto un assistente sociale di riferimento. La procedura richiede pazienza — fino a 45 giorni per la conferma definitiva — ma nel frattempo la residenza provvisoria dà già accesso ai servizi di base. Conviene sempre muoversi insieme a un centro d’ascolto o un’associazione del territorio, che conosce le prassi specifiche del proprio Comune.