L’errore E4 64 (spesso visualizzato anche come E464) su un condizionatore Samsung indica un’anomalia da sovracorrente nel modulo inverter dell’unità esterna (IPM Overcurrent Peak). In parole semplici, il circuito di potenza ha rilevato un picco di corrente anomalo diretto verso il compressore e ha bloccato immediatamente l’impianto per evitare danni irreparabili ai componenti elettrici e meccanici.

Quando questo codice compare sul display dell’unità interna o tramite il lampeggio dei LED di diagnostica, il climatizzatore interrompe l’erogazione di aria fresca o calda e la ventola esterna si arresta. Nella maggior parte dei casi, il problema è legato alla scheda elettronica esterna, a un sovraccarico termico del compressore o a un calo/sbalzo repentino di tensione sulla rete domestica.

Se ti trovi davanti a questa schermata, la prima azione da compiere è un reset elettrico completo: togli l’alimentazione generale dell’impianto dal quadro elettrico per almeno 10-15 minuti. Se alla riaccensione l’errore scompare e il flusso d’aria riparte normalmente, si è trattato di un blocco di protezione temporaneo; se invece l’errore ricompare subito o dopo pochi minuti di funzionamento del compressore, la causa risiede in un guasto hardware o di alimentazione.

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Cosa significa esattamente il codice errore E4 64

Nei climatizzatori con tecnologia Digital Inverter di Samsung, il modulo IPM (Intelligent Power Module) ha il compito di gestire la frequenza e l’intensità di corrente fornite al compressore. Questo modulo lavora sotto costante monitoraggio termico ed elettrico.

Il codice E4 64 scatta nel momento esatto in cui i sensori registrano un passaggio di corrente superiore alla soglia di tolleranza di sicurezza. Si tratta di un meccanismo di autoprotezione: il sistema preferisce spegnere l’intero ciclo frigorifero piuttosto che rischiare la bruciatura del motore del compressore o l’esplosione dei transistor di potenza della scheda madre esterna.

Le cause principali del blocco E4 64 nei modelli Samsung

Sebbene la diagnosi definitiva richieda spesso l’uso di un multimetro da parte di un professionista, le origini più comuni di questo errore si dividono in quattro scenari:

Sbalzi di tensione o micro-interruzioni di rete: Una variazione improvvisa nella fornitura elettrica dell’abitazione può confondere la logica di campionamento della scheda inverter, generando un falso picco di corrente.

Una variazione improvvisa nella fornitura elettrica dell’abitazione può confondere la logica di campionamento della scheda inverter, generando un falso picco di corrente. Guasto al modulo IPM o alla scheda PCB esterna: Se i transistor integrati nel modulo IPM sono deteriorati o in corto circuito, la scheda non riesce a modulare l’alimentazione e va in blocco istantaneo.

Se i transistor integrati nel modulo IPM sono deteriorati o in corto circuito, la scheda non riesce a modulare l’alimentazione e va in blocco istantaneo. Compressore bloccato o usurato: Se gli avvolgimenti interni del compressore presentano una dispersione verso terra o se la parte meccanica oppone troppa resistenza all’avvio, l’assorbimento di corrente schizza verso l’alto facendo scattare la protezione.

Se gli avvolgimenti interni del compressore presentano una dispersione verso terra o se la parte meccanica oppone troppa resistenza all’avvio, l’assorbimento di corrente schizza verso l’alto facendo scattare la protezione. Surriscaldamento e scarsa dissipazione termica: Uno scambiatore di calore esterno ostruito da polvere, foglie o piumini costringe il compressore a lavorare a pressioni e temperature estreme, innalzando drasticamente il consumo elettrico fino alla soglia critica.

Uno scambiatore di calore esterno ostruito da polvere, foglie o piumini costringe il compressore a lavorare a pressioni e temperature estreme, innalzando drasticamente il consumo elettrico fino alla soglia critica. Problemi sulla linea frigorifera: Una carica errata di gas refrigerante (sia per perdita con conseguente surriscaldamento, sia per eccesso di carica) genera uno sforzo anomalo sul ciclo di compressione.

Procedura di reset: come provare a sbloccare il condizionatore

Prima di contattare l’assistenza, puoi eseguire una procedura di ripristino per verificare se si tratta di un’anomalia passeggera del software di gestione:

Spegni l’apparecchio: Usa il telecomando per portare il condizionatore in stand-by. Stacca l’alimentazione generale: Abbassa l’interruttore magnetotermico dedicato al climatizzatore nel quadro di casa, oppure scollega la spina principale se presente. Attendi almeno 15 minuti: Questo passaggio è fondamentale per consentire ai condensatori ad alta tensione situati sulla scheda esterna di scaricarsi completamente e resettare le memorie volatili. Ripristina la corrente e riaccendi: Riattiva l’interruttore e avvia il condizionatore impostando la modalità “Cool” (o “Heat”) a una temperatura intermedia (es. 24°C), evitando di richiedere subito il massimo carico termico.

Se l’unità esterna si avvia senza rumori anomali e produce aria a temperatura corretta per oltre 20 minuti, il sistema ha superato l’evento transitorio.

Quando chiamare il tecnico e cosa controllerà

Se il codice E4 64 si ripresenta subito dopo il reset, il problema richiede l’intervento di un tecnico specializzato certificato F-Gas. Evita interventi invasivi fai-da-te sulla macchina esterna: le schede inverter contengono tensioni elevate e pericolose anche ad apparecchio spento.

Durante l’ispezione, il tecnico eseguirà i seguenti controlli:

Misurazione degli avvolgimenti del compressore: Verifica con tester della resistenza tra i terminali (U, V, W) per escludere avvolgimenti interrotti, sbilanciati o in corto verso massa.

Verifica con tester della resistenza tra i terminali (U, V, W) per escludere avvolgimenti interrotti, sbilanciati o in corto verso massa. Controllo dei diodi e transistor IPM: Verifica delle cadute di tensione sui circuiti di potenza della scheda inverter per accertare se il modulo è bruciato.

Verifica delle cadute di tensione sui circuiti di potenza della scheda inverter per accertare se il modulo è bruciato. Analisi delle pressioni del gas: Collegamento dei manometri per verificare la presenza di ostruzioni nel circuito frigo o problemi alla valvola di espansione elettronica (EEV).

Come prevenire futuri blocchi dell’inverter

Una corretta routine di manutenzione riduce drasticamente il rischio di incorrere nell’errore E4 64 e prolunga la vita utile dei componenti più costosi dell’impianto:

Pulisci regolarmente l’unità esterna: Assicurati che il retro del motore esterno e la griglia della ventola siano liberi da lanugine, foglie secche e detriti per garantire un flusso d’aria costante.

Assicurati che il retro del motore esterno e la griglia della ventola siano liberi da lanugine, foglie secche e detriti per garantire un flusso d’aria costante. Mantieni puliti i filtri interni: Filtri intasati riducono lo scambio termico all’interno, alterando le pressioni del refrigerante e sovraccaricando il compressore.

Filtri intasati riducono lo scambio termico all’interno, alterando le pressioni del refrigerante e sovraccaricando il compressore. Fai eseguire una revisione periodica: Un controllo biennale dei livelli di gas e dello stato dei serraggi elettrici previene cali di efficienza e cortocircuiti.

Domande Frequenti

L’errore E4 64 significa sempre che il compressore è rotto?

No. Nella maggior parte dei casi l’errore è provocato da uno sbalzo elettrico momentaneo o da un guasto ai componenti di potenza della scheda elettronica esterna (IPM), mentre il compressore rimane intatto.

Posso continuare a usare il condizionatore se l’errore va e viene?

No, è sconsigliato. Se l’errore compare a intermittenza, continuare a forzare l’accensione può trasformare un semplice problema di scheda o di dissipazione termica in un danno permanente al compressore.

Quanto costa riparare l’errore E4 64?

Il costo varia in base al componente coinvolto. Un reset o una riparazione della scheda inverter comporta una spesa contenuta, mentre la sostituzione completa della scheda esterna o del compressore richiede un budget superiore, da valutare in base all’età dell’impianto.

L’errore E4 64 è una misura di sicurezza essenziale per proteggere il cuore del tuo condizionatore Samsung. Se il reset di alimentazione da 15 minuti non ripristina il normale funzionamento, spegni l’interruttore e affidati a un centro assistenza qualificato per la diagnosi della scheda e del compressore.