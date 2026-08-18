Gli assistenti sociali non possono decidere autonomamente l’affido esclusivo di un figlio a uno dei genitori. La decisione sull’affidamento spetta al giudice, che deve valutare quale soluzione tutela meglio l’interesse del minore. L’affidamento esclusivo viene disposto quando quello condiviso risulta contrario all’interesse del figlio.

Questo però non significa che il ruolo dei servizi sociali sia secondario. Se il tribunale dispone un’indagine o un percorso di osservazione, gli assistenti sociali possono incontrare i genitori, acquisire informazioni sulla situazione familiare, osservare le condizioni del minore e trasmettere al giudice una relazione. Quella relazione può avere un peso importante nella valutazione complessiva, ma non coincide con una sentenza.

È inoltre fondamentale distinguere l’affido esclusivo a un genitore dall’affidamento del minore ai servizi sociali. Sono due provvedimenti diversi, che vengono talvolta confusi perché utilizzano la stessa parola: affidamento.

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Quando gli assistenti sociali intervengono in una causa di affidamento

In una separazione particolarmente conflittuale il giudice può ritenere necessario ottenere informazioni che non emergono completamente dagli atti depositati dai genitori.

I servizi sociali possono quindi essere incaricati di approfondire aspetti come l’organizzazione quotidiana del bambino, il rapporto con ciascun genitore, l’ambiente familiare e la capacità degli adulti di collaborare nell’interesse del figlio.

Possono essere previsti colloqui con i genitori e, secondo il caso e le modalità stabilite, anche incontri con il minore o verifiche sulla sua situazione familiare e sociale.

Esistono protocolli tra tribunali e servizi territoriali proprio per disciplinare questo tipo di collaborazione nei procedimenti riguardanti separazioni, divorzi e affidamento dei figli.

Il risultato dell’attività viene normalmente riportato all’autorità giudiziaria. Il punto decisivo è questo: l’assistente sociale descrive, valuta e riferisce; il giudice decide.

Una relazione negativa non determina automaticamente l’affido esclusivo, così come una relazione positiva non garantisce l’affidamento condiviso.

Quando può essere disposto l’affido esclusivo

La regola di riferimento resta l’interesse del minore. Il Ministero della Giustizia chiarisce che l’affidamento a un solo genitore può essere disposto quando quello condiviso risulta contrario all’interesse del figlio.

Non basta quindi il semplice fatto che due ex partner litighino o abbiano rapporti difficili. Il tribunale deve valutare concretamente le conseguenze che la situazione produce sul bambino.

Anche la Corte di Cassazione ha ribadito che la scelta dell’affidamento a un solo genitore deve essere compiuta sulla base dell’interesse del minore.

Nella pratica giudiziaria possono assumere rilievo comportamenti che compromettono seriamente la capacità di uno dei genitori di occuparsi del figlio oppure situazioni nelle quali la gestione condivisa delle responsabilità diventa dannosa per il minore.

Ogni situazione viene però valutata individualmente. Non esiste una formula automatica del tipo “se accade questo, scatta l’affido esclusivo”.

Affido esclusivo significa che l’altro genitore perde ogni diritto?

Non necessariamente.

Affido esclusivo e perdita della responsabilità genitoriale sono concetti diversi. Il provvedimento del giudice stabilisce concretamente quali poteri spettano a ciascun genitore e come devono essere gestite le decisioni riguardanti il bambino.

Anche i rapporti tra il figlio e il genitore non affidatario vengono stabiliti considerando prima di tutto l’interesse del minore.

Per questo due provvedimenti di affidamento esclusivo possono prevedere modalità molto differenti.

Quanto pesa la relazione degli assistenti sociali

È probabilmente il dubbio più frequente di chi si trova coinvolto in un procedimento familiare: una relazione dei servizi sociali può far perdere l’affidamento condiviso?

Può certamente contribuire alla decisione, ma non è l’unico elemento che il giudice deve valutare.

Nel procedimento possono entrare in gioco documenti, dichiarazioni delle parti, provvedimenti precedenti, informazioni relative alla situazione del minore e, quando necessario, ulteriori accertamenti o consulenze.

La stessa giurisprudenza mostra casi nei quali i tribunali dispongono accertamenti sulle condizioni di vita dei figli attraverso i servizi sociali insieme ad altri strumenti istruttori.

Una relazione sociale, quindi, può essere molto rilevante soprattutto perché offre al giudice una fotografia della situazione familiare osservata da professionisti esterni al conflitto.

Ma rimane un elemento all’interno del procedimento.

Il genitore interessato può inoltre contestare nelle sedi previste valutazioni ritenute inesatte o incomplete attraverso gli strumenti processuali e la propria difesa.

Affido esclusivo e affidamento ai servizi sociali non sono la stessa cosa

La distinzione è importante.

Con l’affidamento esclusivo, il minore viene affidato prevalentemente sul piano giuridico a uno dei due genitori secondo quanto stabilito dal tribunale.

L’affidamento ai servizi sociali, invece, è una misura differente. Può essere utilizzata quando il giudice ritiene necessario un intervento di tutela più incisivo sulla situazione del minore.

La Cassazione ha chiarito che l’affidamento ai servizi sociali con limitazioni della responsabilità genitoriale costituisce una misura che incide sui poteri dei genitori e richiede quindi specifiche garanzie e valutazioni.

In alcuni casi il bambino può anche continuare a vivere con uno dei genitori mentre i servizi sociali svolgono funzioni di controllo, sostegno o gestione di determinati aspetti indicati dal tribunale. Un protocollo giudiziario sulla tutela minorile sottolinea infatti che l’affidamento al servizio sociale può avvenire anche senza collocamento del minore in comunità.

Situazioni ancora diverse riguardano l’affidamento familiare temporaneo presso un’altra famiglia o gli interventi di allontanamento nelle condizioni previste dalla legge.

Gli assistenti sociali possono portare via un figlio?

È una delle paure che più facilmente nasce quando vengono coinvolti i servizi sociali.

Normalmente un assistente sociale non può semplicemente decidere che un bambino debba essere allontanato dalla propria famiglia sulla base di una propria scelta personale.

Gli interventi che incidono in modo significativo sulla responsabilità genitoriale sono sottoposti all’autorità giudiziaria e alle procedure previste dalla legge.

Esistono però situazioni di particolare urgenza nelle quali l’ordinamento consente interventi immediati a protezione del minore. L’articolo 403 del Codice civile disciplina proprio i casi nei quali un minore si trovi in condizioni tali da richiedere un intervento urgente, con successivo controllo giudiziario.

Sono comunque scenari molto diversi da una normale controversia tra due genitori sull’affidamento.

Domande frequenti

Gli assistenti sociali possono chiedere l’affido esclusivo?

Possono segnalare al giudice criticità e formulare valutazioni sulla situazione familiare nell’ambito dell’incarico ricevuto. La decisione finale sull’affidamento spetta però all’autorità giudiziaria.

Una relazione negativa significa che perderò l’affidamento?

No. La relazione può essere un elemento importante del procedimento, ma il giudice valuta complessivamente il caso e gli elementi disponibili.

Con l’affido esclusivo l’altro genitore non vede più il figlio?

Non automaticamente. Affidamento esclusivo e interruzione dei rapporti con l’altro genitore sono questioni differenti. Tempi e modalità dei rapporti vengono stabiliti considerando l’interesse del minore.

Affidamento ai servizi sociali significa che il bambino va in comunità?

Non necessariamente. Il minore può essere affidato ai servizi sociali continuando a vivere nella propria abitazione o con uno dei genitori, se questo è quanto stabilito dal provvedimento.

In sintesi

Gli assistenti sociali possono avere un ruolo molto importante nelle cause riguardanti i figli, ma non sono loro a decretare l’affido esclusivo. Raccolgono informazioni, seguono eventualmente la famiglia e riferiscono al tribunale; la scelta finale appartiene al giudice e deve essere fondata sull’interesse del minore.

Quando si legge in un provvedimento la parola “affidamento”, vale quindi la pena controllare bene a cosa si riferisce: affido esclusivo a un genitore, affidamento ai servizi sociali e affido familiare sono istituti molto diversi.