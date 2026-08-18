Il condizionatore parte, sembra voler lavorare normalmente, poi qualcosa cambia. L’aria non è più fredda come dovrebbe, oppure la macchina si ferma e sul piccolo display compare una sequenza poco rassicurante: C5 54.

Prima di pensare a una scheda elettronica bruciata o a un climatizzatore arrivato alla fine della sua vita, conviene però leggere bene quel codice. Sui climatizzatori Samsung la sequenza può essere visualizzata come C554 o C 554 e, nei modelli inverter interessati, indica generalmente una quantità insufficiente di refrigerante nel circuito. Samsung lo riporta esplicitamente nella documentazione dedicata alla funzione Smart Install.

C5 54 non significa semplicemente “bisogna aggiungere gas”

È qui che la faccenda diventa più interessante.

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Quando un climatizzatore segnala una quantità insufficiente di refrigerante, la tentazione è pensare subito alla classica “ricarica del gas”. Ma un impianto frigorifero non dovrebbe consumare refrigerante durante il normale funzionamento come un’automobile consuma carburante.

Se la quantità è diventata insufficiente, occorre capire perché.

Samsung, parlando del codice C554, indica tra i controlli da effettuare la quantità di refrigerante prevista dall’installazione e l’eventuale presenza di perdite nei collegamenti tra valvole e tubazioni.

Un esempio concreto è un climatizzatore che ha funzionato senza problemi per due o tre estati e improvvisamente comincia a raffreddare poco prima di mostrare il codice. In un caso del genere, limitarsi ad aggiungere refrigerante senza cercare una possibile perdita potrebbe risolvere il problema soltanto temporaneamente.

Diverso è il caso di una macchina appena montata, soprattutto se le tubazioni sono particolarmente lunghe: potrebbe essere necessario verificare che durante l’installazione sia stata utilizzata la quantità corretta di refrigerante prevista per quella configurazione.

I sintomi che possono comparire prima dell’errore

Il codice non deve necessariamente apparire dal nulla.

Prima dello stop si potrebbe notare che il climatizzatore impiega molto più tempo del solito per abbassare la temperatura della stanza. In altri casi l’unità interna continua apparentemente a funzionare, ma l’aria in uscita non raggiunge più la temperatura abituale.

Samsung Italia ricorda che una quantità corretta di refrigerante è necessaria per il funzionamento del sistema e consiglia il controllo dell’impianto quando l’unità esterna funziona ma quella interna non raffredda, deumidifica o riscalda come prima.

Naturalmente questi sintomi, presi da soli, non dimostrano l’esistenza di una perdita: anche filtri molto sporchi, ostruzioni o altre anomalie possono ridurre le prestazioni.

Ed è proprio questo il piccolo tranello del C5 54: il codice restringe parecchio il campo, ma non dice automaticamente dove si trovi il problema.

Spegnerlo e riaccenderlo può servire?

Tentare un riavvio non è necessariamente inutile.

Samsung Italia suggerisce, tra le procedure preliminari per alcuni malfunzionamenti, un reset elettrico togliendo alimentazione all’intero sistema per almeno cinque minuti. Dopo lo spegnimento viene inoltre raccomandato di attendere almeno tre minuti prima del riavvio, così da permettere al circuito frigorifero di riequilibrare le pressioni.

Se il C554 ricompare, però, continuare con una serie di spegnimenti e accensioni difficilmente farà sparire la causa.

Lo stesso vale per la pulizia dei filtri. Farla è buona manutenzione e può migliorare parecchio un climatizzatore trascurato, ma un filtro sporco non “ricarica” un circuito che ha realmente una quantità insufficiente di refrigerante.

Attenzione a non confonderlo con C1 54

C’è poi un dettaglio importante, perché pochi caratteri su un display minuscolo possono facilmente creare confusione.

C554 e C1 54 non indicano necessariamente lo stesso problema.

Nella documentazione Samsung relativa ad altri codici, la sequenza C1 54 viene associata alla mancata rotazione della ventola o a un problema del relativo sistema di azionamento.

Per questo conviene annotare esattamente ciò che compare sul display, magari fotografandolo con lo smartphone. Una cifra interpretata male può spostare la diagnosi dal circuito refrigerante al motore della ventola.

Cosa dovrebbe controllare il tecnico

Se il codice è effettivamente C554, il controllo utile non consiste semplicemente nel collegare una bombola e aggiungere refrigerante.

Occorre verificare la carica presente, le connessioni delle tubazioni, le valvole e l’eventuale presenza di perdite. La documentazione tecnica Samsung relativa a Smart Install indica proprio il controllo delle perdite tra valvola e collegamento della tubazione tra le operazioni previste in presenza dell’errore.

Sul circuito refrigerante è quindi preferibile non improvvisare interventi fai-da-te: oltre a richiedere attrezzatura specifica, una ricarica effettuata senza individuare l’origine dell’anomalia rischia semplicemente di rimandare il problema.

La cosa più utile da fare quando compare quella piccola sequenza sul display è molto meno spettacolare: leggerla con precisione. Tra C554 e C1 54 cambia appena un carattere. Per il climatizzatore, invece, cambia praticamente tutta la storia.