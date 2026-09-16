Come resettare l’errore della lavastoviglie Electrolux

Il ciclo si ferma a metà, sul display lampeggia una sigla che non avete mai visto prima e nella vasca è rimasta l’acqua sporca: è il momento in cui chiunque, giustamente, vuole solo capire come farla ripartire senza chiamare subito un tecnico.

Nella maggior parte dei casi basta staccare la lavastoviglie dalla corrente (spina o interruttore generale) per circa un minuto, controllare che rubinetto, filtri e tubo di scarico siano a posto, poi ricollegare e avviare un ciclo breve. È la procedura di reset che Electrolux stessa indica per gli errori più comuni — i10, i20, i30, i40 e i60 — e che nella pratica risolve la parte più larga dei blocchi che non dipendono da un guasto reale.

Perché la lavastoviglie Electrolux va in errore

Un codice errore non è quasi mai un capriccio della scheda elettronica. È un sistema di controllo che sta facendo esattamente il suo lavoro: si accorge che l’acqua non entra, non esce, resta più bassa nella vasca del previsto, oppure non scalda come dovrebbe, e blocca il ciclo prima che la situazione peggiori. Le famiglie di guasto principali sono quattro: problemi di carico dell’acqua, problemi di scarico, perdite rilevate dal galleggiante anti-allagamento sotto la base, e anomalie nel riscaldamento o nei sensori di livello. Una quinta categoria, meno frequente ma più fastidiosa da diagnosticare da soli, riguarda la scheda elettronica o la pompa di circolazione.

La distinzione conta perché cambia completamente cosa dovete controllare prima di intervenire: un errore di carico acqua si risolve spesso guardando il rubinetto, uno di scarico guardando il sifone del lavello sotto cui è collegato lo scarico.

Il reset di base: la prima cosa da provare sempre

Prima di cercare il significato esatto del codice, vale la pena fare questo, perché richiede due minuti e in un buon numero di casi risolve tutto:

Chiudete il rubinetto dell’acqua e scollegate la lavastoviglie dalla corrente, staccando la spina o disattivando l’interruttore dedicato in quadro. Aspettate circa un minuto. Alcuni tecnici preferiscono aspettare di più per essere sicuri che la scheda si scarichi del tutto, ma nella pratica un minuto è quanto basta nella grande maggioranza dei casi. Nel frattempo controllate che il rubinetto sia aperto del tutto, che il tubo di carico non sia piegato o schiacciato dietro il mobile, e che filtri e braccio inferiore non abbiano residui evidenti. Ricollegate l’alimentazione, riaprite il rubinetto e avviate un ciclo breve tenendo d’occhio il display nei primi minuti.

Se l’errore non ricompare, il problema era quasi certamente temporaneo — un blocco software, una bolla d’aria nel circuito, un falso allarme del pressostato. Se ricompare identico, o ne compare uno diverso, la causa è reale e va cercata nel componente specifico che il codice indica.

Un codice, più nomi: la confusione più comune

Un dettaglio che molti sottovalutano è che lo stesso guasto, sulla stessa gamma di lavastoviglie Electrolux (e sui marchi collegati come AEG e Rex), può comparire con sigle diverse a seconda del modello e del tipo di display. Il guasto al carico dell’acqua, per esempio, Electrolux lo documenta come AL5, C1, F1, i10 o i11, oppure — su modelli senza display alfanumerico — come un singolo bip o un lampeggio della spia FONTE: Electrolux Assistenza ufficiale. Lo stesso vale per lo scarico (C2, F2, i20, AL6, due bip) e per la perdita d’acqua (i30, semplicemente “30”, C3, tre lampeggi). Chi cerca “errore E20” o “errore E10” spesso sta cercando esattamente questi guasti, solo che il proprio modello li mostra con una nomenclatura più vecchia. Prima di farvi prendere dal panico perché non trovate corrispondenza esatta con la sigla vista online, conviene contare i lampeggi o i bip: la logica numerica (1 = acqua in entrata, 2 = scarico, 3 = perdita) resta coerente tra le varianti.

I codici più frequenti, uno per uno

i10 / i11 (o C1, F1, AL5) — la lavastoviglie non carica acqua

È probabilmente l’errore più segnalato in assoluto. Electrolux lo attribuisce a un problema di carico e consiglia di verificare, in ordine: che l’acqua di casa funzioni normalmente dai rubinetti, che quello di alimentazione della lavastoviglie sia aperto al massimo, che la pressione sia sufficiente (il test ufficiale è riempire un secchio da 10 litri in un minuto da un rubinetto di casa) e che il tubo di carico non sia piegato o danneggiato FONTE: Electrolux Assistenza ufficiale. Nella pratica capita spesso che l’errore compaia proprio quando in casa è in funzione anche la lavatrice o si sta innaffiando il giardino con lo stesso contatore: il rubinetto è aperto, ma la pressione disponibile in quel momento non basta, e la macchina segnala comunque il guasto come se il rubinetto fosse chiuso.

i20 (o C2, F2, AL6) — l’acqua non scarica

Qui la causa è quasi sempre a valle della lavastoviglie: sifone del lavello intasato, filtro del tubo di scarico ostruito, oppure tubo troppo lungo o posizionato troppo in alto. Electrolux indica un limite preciso: il tubo di scarico non dovrebbe superare i 400 cm di lunghezza e l’ingresso nello scarico va tenuto tra 40 e 85 cm di altezza FONTE: Electrolux Assistenza ufficiale. Un errore che si vede spesso su installazioni recenti: il tappo di plastica che protegge il sifone durante il trasporto non è stato tolto. Sembra banale, ma è una delle cause più ricorrenti su lavastoviglie appena installate che vanno subito in blocco.

i30 (o “30”, C3) — perdita d’acqua o galleggiante attivato

Questo codice segnala che il sensore anti-allagamento posto sul fondo dell’apparecchio ha rilevato acqua dove non dovrebbe essercene. Electrolux consiglia di chiudere subito il rubinetto e scollegare la corrente, controllare i fori dei bracci irroratori e la guarnizione della porta, e — punto interessante — lasciare la porta aperta per due o tre giorni per far asciugare bene l’interno prima di riprovare FONTE: Electrolux Assistenza ufficiale. Nella pratica, una buona parte di questi allarmi non nasce da una perdita vera ma da condensa accumulata nella vaschetta di raccolta sotto l’apparecchio: due gocce bastano a far scattare il galleggiante. Vale la pena asciugare bene quella zona prima di pensare al peggio.

i40 / i43 / i44 — sensore di pressione e livello dell’acqua

Electrolux lo descrive come un guasto al sensore di pressione che controlla il livello dell’acqua nella vasca. Prima del reset, va controllato lo stato dei filtri: se sono sporchi rallentano il flusso e possono ingannare il sensore FONTE: Electrolux Assistenza ufficiale. È uno di quei codici in cui il reset risolve spesso il sintomo ma non sempre la causa: se il pressostato è realmente logorato, l’errore torna dopo qualche ciclo, magari non subito.

i60 (o i61, i69, i6C) — l’acqua non raggiunge la temperatura

Riguarda il riscaldamento dell’acqua durante il ciclo. Prima di pensare alla resistenza guasta, Electrolux invita a controllare tubi piegati e rubinetto non del tutto aperto, soprattutto se la macchina è stata estratta e reinserita di recente per pulizie o lavori in cucina FONTE: Electrolux Assistenza ufficiale. Qui il produttore stesso è chiaro sul fatto che, se il reset non basta o il codice cambia, la strada resta il centro assistenza autorizzato.

Codici meno comuni: i50, i80/i90, iC0

Su guasti alla pompa di circolazione (spesso indicati come i50) o alla scheda elettronica (i80, i90, iC0) le fonti disponibili sono meno univoche e la numerazione esatta cambia leggermente da una serie di modelli all’altra: qui conviene affidarsi al libretto istruzioni specifico dell’apparecchio, o al servizio clienti, prima di dare per certa un’interpretazione trovata online. Sono comunque, quasi sempre, guasti che il reset da solo non risolve in modo definitivo.

Quando il reset non basta: i segnali che serve un tecnico

Ci sono situazioni in cui non conviene insistere con lo spegni-e-riaccendi. Se notate fumo, scintille o odore di bruciato, se l’acqua continua a perdere anche a macchina scollegata, o se lo stesso codice ricompare identico dopo due o tre tentativi di reset con tutti i controlli fatti, il problema è un componente da sostituire, non un blocco software. In quel caso, avere a portata di mano modello e numero di serie dell’apparecchio velocizza parecchio la chiamata al centro assistenza, perché permette al tecnico di capire subito quale kit di ricambio portare.

Domande frequenti

Quanto tempo devo tenere staccata la lavastoviglie per resettarla?

Circa un minuto è sufficiente nella maggior parte dei casi indicati da Electrolux. Alcuni tecnici preferiscono aspettare qualche minuto in più per sicurezza, ma non è indispensabile per il reset di base.

Il reset cancella il programma o le impostazioni salvate?

No, staccare la corrente interrompe solo il ciclo in corso e riavvia la scheda. Le impostazioni di fabbrica e i programmi standard restano invariati; si perde solo il ciclo che era in esecuzione.

Perché lo stesso errore ha sigle diverse su modelli diversi?

Perché Electrolux usa nomenclature diverse in base al tipo di display: alcuni modelli mostrano “i10”, altri “C1” o “F1”, altri ancora solo un lampeggio della spia. Il significato tecnico sottostante, in genere, resta lo stesso.

Se dopo il reset l’errore ricompare subito, cosa significa?

Che la causa è reale e non un blocco temporaneo: il componente segnalato (pompa, sensore, resistenza) probabilmente va controllato o sostituito da un tecnico, soprattutto se il codice resta identico a ogni tentativo.

Posso continuare a usare la lavastoviglie se l’errore è di perdita d’acqua (i30)?

Meglio di no finché non avete controllato ed esclusa una perdita reale: Electrolux stessa consiglia di non riutilizzare l’apparecchio finché il problema non è risolto, proprio per il rischio di allagamento.

Un’ultima cosa che vale la pena tenere a mente: il reset è un test diagnostico prima ancora che una soluzione. Se funziona e il guasto non torna, avete risparmiato una chiamata inutile; se il codice si ripresenta uguale, avete già la mezza diagnosi fatta, ed è quella da portare al tecnico invece di ripartire da zero.

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