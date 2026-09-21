Attenzione: da questo punto ci sono spoiler completi sul finale di Eternity.

Il dilemma di Eternity sembra semplice: Joan deve scegliere con quale dei suoi due mariti trascorrere per sempre l’aldilà. In realtà il film prepara una domanda diversa, molto più scomoda. Non si tratta di stabilire chi l’abbia amata di più, ma di capire quale delle due relazioni appartenga alla donna che Joan è diventata.

Nel finale di Eternity, Joan sceglie Larry. Dopo essere andata inizialmente con Luke nella sua Eternità, capisce che il primo amore rappresenta soprattutto la vita che avrebbe potuto vivere, mentre Larry appartiene alla vita che ha realmente costruito. Fugge quindi dall’Eternità di Luke, torna al Crocevia, ritrova Larry e sceglie di stare con lui.

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Chi sceglie Joan alla fine di Eternity?

La risposta definitiva è Larry.

Prima di arrivarci, però, il film compie una deviazione intenzionale. Joan sceglie inizialmente Luke, il suo primo marito, morto giovane e rimasto per decenni ad aspettarla nell’aldilà. Larry stesso la incoraggia a farlo.

Il ragionamento di Larry parte da una delle regole più interessanti dell’aldilà raccontato nel film: le anime riacquistano l’aspetto che avevano nel periodo in cui erano più felici. Joan appare giovane e porta i capelli lunghi, come durante gli anni trascorsi con Luke. Larry interpreta questo particolare come la prova che quello fosse stato il momento più felice della sua vita.

Così Joan parte con Luke verso la sua Eternità, un paradiso montano che sembra concretizzare tutto ciò che la coppia non aveva avuto il tempo di vivere.

Per qualche tempo funziona.

Poi qualcosa si rompe.

Perché Joan lascia Luke se lo ama ancora?

È uno dei passaggi che può creare più confusione, perché il film non rivela improvvisamente che Luke fosse la scelta sbagliata. Al contrario: il sentimento tra i due era reale.

David Freyne ha spiegato esplicitamente di non aver voluto costruire un personaggio “giusto” e uno “sbagliato”. Joan ha avuto due amori autentici, appartenenti però a momenti completamente diversi della sua esistenza.

Il problema emerge quando l’Eternità trasforma il ricordo di Luke in una vita quotidiana.

Joan comincia a frequentare sempre più spesso gli Archivi, dove può rivedere gli episodi della propria esistenza sulla Terra. E ciò che la richiama non sono grandi scene romantiche.

Sono i momenti con Larry.

La famiglia, gli anni trascorsi insieme, le abitudini, le discussioni apparentemente insignificanti. Persino un piccolo litigio in macchina, che durante la vita poteva sembrare irritante, assume un significato diverso quando Joan lo osserva dopo la morte. Freyne ha descritto proprio questa familiarità come quella forma di tranquillità che nasce soltanto dopo molto tempo trascorso con qualcuno.

È qui che Joan comprende la differenza tra Luke e Larry.

Luke è la possibilità. Larry è la vita vissuta.

Luke rappresenta la vita che Joan non ha mai avuto

Luke è morto quando il rapporto con Joan era ancora giovane. Il loro amore non ha mai dovuto attraversare ciò che normalmente trasforma una relazione: figli, routine, stanchezza, cambiamenti personali, vecchiaia.

Per questo il ritorno con Luke ha qualcosa di irresistibile.

Joan non ritrova soltanto un uomo. Ritrova anche una versione di sé rimasta congelata decenni prima.

Elizabeth Olsen ha spiegato questa dinamica osservando che Joan, tornando con Luke, recupera temporaneamente la parte giovane ed entusiasta di sé che esisteva quando erano insieme. Quel sentimento rimane autentico, ma la donna che arriva nell’aldilà ha alle spalle altri 65 anni di vita.

Ed è proprio questo il dettaglio facile da perdere guardando Eternity soltanto come un triangolo romantico.

Joan appare fisicamente giovane, ma non lo è.

Ha vissuto una vita intera dopo Luke.

Perché gli Archivi cambiano la decisione di Joan

Gli Archivi servono inizialmente come espediente narrativo per mostrare i ricordi dei personaggi, ma nel finale diventano quasi una prova contro l’idealizzazione.

Con Luke, Joan può immaginare ciò che avrebbe potuto essere.

Negli Archivi, invece, vede ciò che è stato.

E scopre di desiderare persino le imperfezioni della sua relazione con Larry.

Non sceglie dunque Larry perché improvvisamente Luke perda valore, né perché i 65 anni trascorsi con il secondo marito debbano automaticamente contare più dei pochi anni con il primo.

Lo sceglie perché quella lunga storia ha modificato la sua identità.

Freyne ha chiarito che per lui Joan è interiormente una donna di oltre novant’anni, indipendentemente dall’aspetto assunto nell’aldilà. Non può semplicemente tornare alla persona che era prima che la sua vita continuasse.

La frase che Joan rivolge a Luke esprime proprio questo punto: la sua vita è andata avanti anche senza di lui.

Perché Luke aiuta Joan a fuggire?

Quando Joan confessa di voler tornare da Larry, Luke tenta inizialmente di fermarla.

Non solo per gelosia.

Le regole dell’aldilà stabiliscono che la scelta dell’Eternità sia definitiva e che tentare di abbandonarla possa comportare conseguenze gravissime, compreso il rischio del Vuoto.

Alla fine Luke comprende che costringere Joan a restare significherebbe trasformare il loro amore in una prigione.

I due riescono così a salutare non soltanto la relazione che hanno avuto, ma soprattutto quella che non hanno mai potuto avere. Luke decide quindi di aiutarla a raggiungere gli Archivi e a scappare.

È probabilmente il momento in cui il personaggio completa davvero il proprio arco: smette di aspettare il futuro interrotto decenni prima.

Cosa succede durante la fuga di Joan?

Per tornare al Crocevia, Joan attraversa una zona nascosta degli Archivi.

Il passaggio non contiene soltanto i ricordi belli conservati nelle sale visitate precedentemente. Affiorano anche momenti dolorosi e frammenti meno piacevoli della sua vita. Joan deve letteralmente attraversare il proprio passato prima di poter tornare indietro.

La sequenza chiarisce un’altra cosa: scegliere Larry non significa selezionare soltanto i ricordi migliori.

Joan accetta l’intero pacchetto.

L’amore, le discussioni, la famiglia, gli errori, il tempo trascorso insieme.

È molto diverso dal paradiso costruito intorno a un’idea perfetta di felicità.

Dove si trova Larry quando Joan torna al Crocevia?

Joan riesce infine a raggiungere nuovamente il Crocevia con l’aiuto di Ryan e Anna.

A quel punto arriva l’ultima conferma della scelta compiuta da Larry.

Non essendo disposto a trascorrere la propria Eternità senza Joan, Larry è rimasto lì e ha iniziato a lavorare come barista, prendendo simbolicamente il posto che in precedenza apparteneva a Luke.

Joan lo ritrova.

Questa volta non c’è più un dilemma da risolvere.

I due decidono di partire insieme.

Dove vanno Joan e Larry nell’ultima scena?

Joan e Larry entrano in una Eternità dismessa, chiamata Simple Eternity, costruita in modo da ricordare la vita ordinaria che avevano sulla Terra.

Non è casuale.

Freyne ha confermato che quel luogo è pensato esattamente come un riflesso del semplice ambiente suburbano mostrato all’inizio del film. Un piccolo indizio relativo alla Simple Eternity era stato inserito precedentemente anche sullo sfondo del Crocevia.

Dopo aver passato gran parte del film davanti a paradisi progettati per offrire versioni spettacolari della felicità, Joan finisce dunque per scegliere qualcosa di sorprendentemente normale.

Casa.

Larry.

La vita di tutti i giorni.

Il vero significato del finale di Eternity

La provocazione di Eternity sta proprio nel ribaltare l’idea di paradiso.

Se potessimo costruire un luogo perfetto in cui vivere per sempre, probabilmente penseremmo a spiagge infinite, montagne spettacolari oppure alla possibilità di recuperare una relazione perduta.

Il film arriva progressivamente a un’altra risposta.

La felicità di Joan non dipende dal trovare un posto migliore, ma dal riconoscere quale relazione abbia contribuito a costruire la persona che è diventata.

David Freyne ha definito quella tra Joan e Larry una forma di “ordinary love”, un amore ordinario: non idealizzato e non congelato nel momento perfetto, ma trasformato dagli anni trascorsi insieme. Secondo il regista, proprio la serenità con cui due persone possono persino discutere nasce dalla sicurezza accumulata nel tempo.

Anche Elizabeth Olsen ha indicato nell’amore quotidiano il cuore del film: rapporti semplici che, mentre vengono vissuti, possono sembrare meno cinematografici di un grande amore interrotto, ma acquistano peso proprio grazie al tempo condiviso.

Allora Luke perde?

Leggere il finale in questi termini rischia di semplificarlo troppo.

Luke non viene smascherato come scelta falsa e Larry non “vince” perché sarebbe un uomo migliore.

Il film evita deliberatamente questa soluzione.

Freyne ha spiegato che voleva rendere valide entrambe le relazioni, senza un cattivo e senza una risposta moralmente corretta. L’amore tra Joan e Luke resta importante quanto quello con Larry, semplicemente appartiene a un’altra fase della sua vita.

La differenza sta nel presente di Joan.

Luke appartiene alla persona che era.

Larry appartiene anche alla persona che è diventata.

Ed è questa consapevolezza, più che una gara tra i due uomini, a determinare la scelta finale.

Perché Joan inizialmente sceglie Karen?

Prima di scegliere Luke, Joan prova addirittura a sottrarsi al triangolo e decide di trascorrere l’Eternità con l’amica Karen.

È un passaggio breve ma utile perché mostra quanto la pressione della decisione sia diventata insostenibile.

Joan non vuole semplicemente stabilire quale uomo ami di più. Qualunque risposta sembra cancellare una parte della propria vita.

Scegliere Karen diventa quindi una via d’uscita.

Larry interrompe però quella soluzione quando comprende il significato dell’aspetto assunto da Joan nell’aldilà e la convince a concedersi la possibilità di vivere finalmente ciò che non aveva potuto vivere con Luke.

Paradossalmente è proprio quell’esperienza a permetterle di scegliere Larry senza più domandarsi cosa sarebbe successo se fosse rimasta con il primo marito.

Il finale era stato pensato fin dall’inizio?

Sì, almeno per quanto riguarda la scelta di Joan.

Freyne ha raccontato che Joan e Larry dovevano finire insieme già nelle intenzioni iniziali, mentre il percorso utilizzato per arrivare a quel risultato è cambiato durante la scrittura. In una versione precedente della storia era Larry ad andare verso Joan; il regista ha poi preferito ribaltare l’ultimo atto affinché fosse Joan a prendere l’iniziativa e tornare da lui.

È una modifica tutt’altro che marginale.

Nel film definitivo Larry non salva Joan né decide al posto suo.

La scelta conclusiva appartiene a lei.

Domande frequenti sul finale di Eternity

Joan sceglie Larry o Luke alla fine di Eternity?

Joan sceglie Larry. Inizialmente parte con Luke e vive nella sua Eternità, ma gli Archivi le fanno capire quanto le manchi la vita costruita con Larry. Con l’aiuto dello stesso Luke riesce quindi a fuggire e a tornare al Crocevia.

Perché Joan appare con i capelli lunghi?

Nell’aldilà le persone assumono l’aspetto relativo al periodo in cui erano state più felici. Larry associa i capelli lunghi di Joan agli anni trascorsi con Luke e conclude che quello fosse stato il momento più felice della sua vita. È proprio questo particolare a spingerlo a incoraggiarla a scegliere Luke.

Cosa succede a Luke nel finale?

Luke accetta la decisione di Joan e la aiuta a lasciare la loro Eternità, pur sapendo che la fuga è vietata. I due riescono così a chiudere una relazione rimasta sospesa per decenni e ad accettare la vita che non hanno potuto vivere insieme.

Cos’è la Simple Eternity dell’ultima scena?

È un’Eternità ormai dismessa che ricorda deliberatamente la normale vita suburbana vissuta da Joan e Larry sulla Terra. Il regista David Freyne ha confermato che quel parallelismo è intenzionale: il luogo conta meno del fatto che i due abbiano scelto di tornarci insieme.

Eternity ha una scena post-credit?

No. Non c’è una scena dopo i titoli di coda che modifichi o completi il destino dei protagonisti.

Il dettaglio che rende il finale più interessante

Il paradosso di Eternity è che Joan deve morire e trovarsi davanti a infiniti paradisi per capire quanto fosse preziosa una vita tutt’altro che perfetta.

La Simple Eternity dell’ultima scena non è quindi una scelta al ribasso. È la prima destinazione in cui Joan smette di inseguire la versione ideale di ciò che avrebbe potuto essere e sceglie consapevolmente ciò che, nel bene e nel male, l’ha resa la persona che è.