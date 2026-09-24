Fino a qualche tempo fa compariva puntuale l’avviso del compleanno di amici e parenti. Poi, senza aver apparentemente toccato nulla, Facebook ha smesso di mostrarlo. È un problema abbastanza facile da notare perché spesso ci si accorge del malfunzionamento solo dopo aver dimenticato un compleanno.

Se Facebook non ricorda più i compleanni, nella maggior parte dei casi bisogna controllare due livelli distinti: le notifiche dei compleanni dentro Facebook e l’autorizzazione del telefono a mostrare le notifiche dell’app. In altri casi, invece, il compleanno non viene segnalato perché la persona ha nascosto o rimosso la propria data di nascita.

Perché non ricevo più le notifiche dei compleanni su Facebook

La prima cosa da chiarire è che vedere i compleanni su Facebook e ricevere una notifica sul telefono non sono la stessa cosa.

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Facebook può avere ancora accesso alle date di nascita dei propri contatti e mostrarle nell’app, ma il relativo avviso push può essere disattivato. Può succedere dopo una modifica delle impostazioni, dopo aver reinstallato l’app oppure perché sono stati cambiati i permessi delle notifiche a livello di Android o iPhone.

Facebook distingue infatti le notifiche mostrate all’interno della piattaforma da quelle push che compaiono sul telefono quando l’app non è aperta. Le impostazioni delle notifiche possono essere modificate dal menu dell’account.

Un altro caso piuttosto comune viene trascurato: magari funzionano ancora i messaggi, i commenti e le richieste di amicizia, mentre sono scomparsi soltanto i compleanni. In quella situazione è inutile attivare e disattivare tutte le notifiche del telefono. Conviene controllare direttamente la categoria relativa ai compleanni dentro Facebook.

Come riattivare le notifiche dei compleanni su Facebook

Nell’interfaccia attuale il percorso può variare leggermente tra Android, iPhone e versione web, perché Facebook modifica periodicamente posizione e denominazione delle voci.

In genere bisogna:

aprire Facebook; entrare nel Menu; scegliere Impostazioni e privacy; aprire Impostazioni; cercare la sezione Notifiche; entrare nelle impostazioni relative ai Compleanni; verificare che gli avvisi desiderati siano attivi.

Il percorso generale Impostazioni e privacy > Impostazioni > Notifiche è quello utilizzato da Facebook per gestire quali notifiche ricevere e con quali modalità.

In alcune versioni dell’app può essere più rapido usare la ricerca interna delle Impostazioni e digitare semplicemente “compleanni” oppure “notifiche”.

Qui c’è un dettaglio che crea parecchia confusione: attivare le notifiche dei compleanni dentro Facebook non garantisce, da solo, che compaia il banner sullo smartphone. Se Android o iOS hanno bloccato le notifiche dell’app, Facebook può avere l’impostazione corretta ma non essere autorizzato a mostrare nulla fuori dall’app.

Facebook mostra i compleanni ma non arriva più la notifica sul telefono

Se entrando su Facebook riesci ancora a trovare i compleanni ma sul telefono non compare nessun avviso, il controllo successivo va fatto nelle impostazioni dello smartphone.

Su iPhone

Apri le Impostazioni di iOS, entra nella sezione dedicata alle notifiche e seleziona Facebook. Verifica che Facebook abbia il permesso di inviare notifiche e che gli avvisi non siano stati limitati.

Le denominazioni precise possono cambiare tra versioni di iOS, ma la logica rimane questa: Facebook deve essere autorizzato dal sistema operativo a mostrare le notifiche.

Su Android

Anche su Android bisogna entrare nelle impostazioni del telefono, aprire la sezione App o Notifiche, selezionare Facebook e verificare che gli avvisi siano consentiti.

Su alcuni smartphone Android esistono anche categorie separate di notifica. Questo significa che può essere teoricamente possibile ricevere alcuni tipi di avviso di Facebook ma non altri.

Una verifica utile, quindi, è questa: se non arrivano nemmeno notifiche per commenti, Messenger, richieste o altre attività, il problema probabilmente non riguarda i compleanni ma le notifiche dell’app in generale.

Attenzione a “Non disturbare”, risparmio energetico e notifiche silenziose

Quando tutte le impostazioni di Facebook sembrano corrette, conviene guardare anche fuori dall’app.

Le modalità Non disturbare, Focus su iPhone e alcune funzioni di risparmio energetico di Android possono ritardare, raggruppare o nascondere gli avvisi.

Su Android il comportamento cambia parecchio tra un produttore e l’altro. Alcuni telefoni applicano una gestione piuttosto aggressiva delle app in background; in quel caso Facebook può essere limitato quando non viene utilizzato per molto tempo.

Non significa automaticamente che quella sia la causa. È semplicemente uno dei controlli da fare quando le notifiche risultano abilitate sia su Facebook sia nel sistema operativo.

Un errore frequente consiste invece nel cancellare subito cache, dati dell’app o reinstallare Facebook. Può servire in presenza di un malfunzionamento reale, ma dovrebbe essere uno degli ultimi tentativi, non il primo.

Perché Facebook non mi segnala il compleanno di una persona specifica

Qui il problema cambia completamente.

Se gli altri compleanni vengono notificati normalmente ma manca sempre quello di una determinata persona, non è detto che Facebook stia funzionando male.

Facebook può utilizzare la data di nascita soltanto quando quell’informazione è presente nel profilo ed è visibile secondo le impostazioni privacy scelte dall’utente. Se una persona nasconde giorno e mese del proprio compleanno, modifica la visibilità dell’informazione oppure elimina la data, l’avviso può non essere disponibile.

In altre parole, non esiste un’impostazione sul tuo account che permetta di “forzare” la notifica del compleanno di qualcuno che ha deciso di non rendere visibile quella informazione.

Questo spiega anche una situazione abbastanza tipica: si ricordano perfettamente gli avvisi di una persona negli anni precedenti, ma improvvisamente il suo compleanno non compare più. Potrebbe semplicemente aver modificato la privacy del profilo.

Facebook ha eliminato le notifiche dei compleanni?

Non risulta che Facebook abbia eliminato in generale la gestione delle notifiche dei compleanni. La piattaforma continua a disporre di impostazioni dedicate alle categorie di notifica, anche se posizione, grafica e modalità di visualizzazione possono cambiare in seguito agli aggiornamenti dell’app.

Il fatto che una funzione non compaia più nello stesso punto non significa quindi necessariamente che sia stata rimossa.

Questo è uno dei motivi per cui molte guide meno recenti diventano rapidamente fuorvianti: indicano pulsanti o menu che Facebook ha nel frattempo spostato. Meglio cercare Notifiche nelle Impostazioni anziché affidarsi alla posizione esatta mostrata in una vecchia schermata.

Le notifiche dei compleanni possono sparire dopo un aggiornamento?

Un aggiornamento dell’app può modificare l’interfaccia e, in alcuni casi, rendere meno immediata la posizione di una determinata impostazione. Non è corretto, però, dare per scontato che ogni aggiornamento Facebook disattivi automaticamente i compleanni.

Se il problema compare subito dopo un aggiornamento conviene fare tre verifiche, in questo ordine:

controllare la categoria Compleanni nelle notifiche Facebook;

controllare i permessi dell’app nelle impostazioni del telefono;

chiudere e riaprire Facebook oppure aggiornare nuovamente l’app se è disponibile una versione successiva.

La reinstallazione ha senso soprattutto se l’app presenta anche altri comportamenti anomali, come notifiche che non arrivano affatto, menu che non si caricano o impostazioni che non vengono salvate.

Non trovo più la voce Compleanni nelle impostazioni

Facebook distribuisce spesso modifiche dell’interfaccia in modo progressivo. Due account possono quindi mostrare menu leggermente diversi anche sullo stesso modello di telefono.

Se non trovi subito la voce, apri Impostazioni e cerca prima Notifiche. All’interno della relativa sezione controlla le categorie disponibili.

Può essere utile anche provare Facebook da browser: permette di capire se il problema riguarda l’account oppure esclusivamente l’app installata sul telefono.

Se la categoria continua a non comparire, evita di affidarti a percorsi trovati in guide molto vecchie. L’interfaccia di Facebook cambia abbastanza spesso da rendere rapidamente obsolete indicazioni basate su una schermata specifica.

Non arrivano compleanni ma tutte le altre notifiche funzionano

Questo è uno dei casi più semplici da restringere.

Se Facebook continua ad avvisarti di commenti, reazioni, richieste di amicizia o altre attività, significa che l’app è in grado di inviare notifiche al dispositivo. Il problema va quindi cercato prima di tutto nella categoria Compleanni all’interno delle impostazioni Facebook.

Se, al contrario, sono sparite contemporaneamente quasi tutte le notifiche, controlla prima i permessi del telefono.

È una distinzione banale, ma evita parecchi tentativi inutili.

Cosa fare se ancora non funziona

Dopo aver controllato le impostazioni, puoi provare alcuni interventi più generali:

verificare che Facebook sia aggiornato; chiudere completamente l’app e riaprirla; riavviare il telefono; controllare che l’account utilizzato sia quello corretto; verificare le stesse impostazioni accedendo da browser; solo alla fine valutare la reinstallazione dell’app.

Se le notifiche dei compleanni risultano abilitate ma continuano a non arrivare per nessuno, potrebbe esserci un problema temporaneo dell’app o dell’account. In quel caso conviene controllare il Centro assistenza Facebook o utilizzare gli strumenti di segnalazione presenti nell’app.

Domande frequenti

Come faccio a vedere i compleanni su Facebook se non ricevo più le notifiche?

Puoi ancora cercare la sezione dedicata ai compleanni all’interno di Facebook anche se gli avvisi push sono disattivati. La posizione può cambiare tra app e versione web. Se i compleanni sono visibili ma non arrivano gli avvisi, controlla soprattutto le impostazioni delle notifiche.

Perché Facebook mi ricorda alcuni compleanni e altri no?

La causa può essere la privacy scelta dai singoli utenti. Facebook può segnalare un compleanno solo in base alle informazioni disponibili e visibili sul profilo. Se una persona nasconde la propria data di nascita, potresti non ricevere alcun promemoria.

Come attivo le notifiche dei compleanni su Facebook Android?

Apri Facebook e cerca Impostazioni e privacy > Impostazioni > Notifiche, quindi controlla la categoria relativa ai compleanni. Verifica poi, nelle impostazioni Android, che Facebook abbia il permesso di inviare notifiche e che non siano presenti restrizioni sull’app.

Come attivo le notifiche dei compleanni su Facebook iPhone?

Controlla prima le notifiche dei compleanni nelle impostazioni di Facebook. Successivamente apri le impostazioni di iOS e verifica che Facebook sia autorizzato a inviare notifiche. Le voci esatte possono variare leggermente tra versioni dell’app e di iOS.

Facebook può ricordarmi un compleanno se la persona lo ha nascosto?

Non necessariamente. Se giorno e mese del compleanno non sono visibili secondo le impostazioni privacy della persona, Facebook può non avere le condizioni per mostrarti il relativo promemoria. Le impostazioni del tuo account non possono rendere visibile un dato che un altro utente ha nascosto.

Conclusione

Prima di reinstallare Facebook, conviene capire dove si interrompe il meccanismo: se il compleanno compare nell’app ma manca l’avviso, il problema riguarda quasi certamente le notifiche; se manca una sola persona, invece, va considerata anche la privacy del suo profilo.

Dopo aver riattivato tutto, controllare per qualche giorno se tornano gli avvisi è più utile che modificare contemporaneamente altre impostazioni: permette di capire quale intervento ha realmente risolto il problema.

Fonti