Se apri la lavastoviglie a fine ciclo e trovi le stoviglie fredde o ancora bagnate, la causa è quasi sempre un’anomalia nel sistema di riscaldamento.

Quando una lavastoviglie manifesta un errore di riscaldamento, l’acqua non raggiunge la temperatura impostata durante il lavaggio. Nella maggior parte dei casi il problema dipende da una resistenza interrotta, da un termostato difettoso, da problemi al relè sulla scheda di controllo o da una pressione dell’acqua insufficiente nel pressostato che impedisce l’attivazione del ciclo termico.

Come capire se il problema è davvero il riscaldamento

Prima di smontare il pannello inferiore o chiamare un tecnico, vale la pena osservare i comportamenti tipici dell’elettrodomestico. Spesso si confonde un guasto alla resistenza con un blocco dello scarico o con un detersivo che non si scioglie correttamente.

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Se a fine programma le pastiglie di detersivo restano intatte nel cestello o incollate nello sportellino, l’acqua è rimasta fredda per l’intera durata del ciclo. Un altro indizio chiaro arriva dai tempi di lavaggio: se la macchina si blocca a metà o prolunga la fase di ammollo all’infinito senza avanzare, la scheda elettronica sta probabilmente attendendo il segnale termico di avvenuto riscaldamento da parte del termostato.

Le cause principali del blocco termico

La resistenza elettrica e i contatti bruciati

La resistenza è il componente che scalda l’acqua. Con gli anni, il calcare e gli sbalzi di tensione possono bruciare l’avvolgimento interno o danneggiare i morsetti di alimentazione. Nella pratica, il guasto si individua misurando la continuità elettrica con un multimetro dopo aver staccato la spina. Spesso si nota un’anneritura proprio sui connettori a faston della resistenza.

Il termostato o la sonda NTC

Il termostato (o la sonda NTC nei modelli più moderni) comunica alla scheda la temperatura dell’acqua. Se la sonda invia dati errati o risulta aperta, la scheda di controllo blocca il riscaldamento per motivi di sicurezza, evitando di mandare l’apparecchio in ebollizione o di fondere la vasca di plastica.

Il pressostato e il livello dell’acqua

Le lavastoviglie moderne possiedono un sistema di sicurezza basilare: la resistenza non si accende mai se il pozzetto non è pieno d’acqua. Se il tubicino del pressostato è ostruito da residui di cibo o calcare, la macchina non rileva il corretto livello idrico e impedisce l’avvio della fase di riscaldamento, pur caricando e scaricando regolarmente l’acqua.

Domande frequenti

Perché la lavastoviglie lava con acqua fredda anche se il programma è a 65 gradi?

Il motivo principale è l’interruzione del circuito di potenza che alimenta la resistenza. Può trattarsi della resistenza stessa bruciata, di un relè dissaldato sulla scheda madre o dell’intervento del termofusibile di sicurezza.

Come posso testare la resistenza della lavastoviglie?

Bisogna scollegare la lavastoviglie dalla corrente, accedere alla zona inferiore o laterale e utilizzare un tester impostato in ohm per misurare la continuità ai capi della resistenza. Un valore di resistenza compreso generalmente tra 20 e 50 ohm indica che l’elemento è integro.

Conviene riparare una lavastoviglie che non scalda l’acqua?

Se il guasto riguarda la sola sonda NTC o un falso contatto sui cavi, la spesa è minima. Se invece è necessario sostituire la scheda elettronica principale o una pompa di lavaggio con riscaldamento integrato, il costo dei ricambi potrebbe superare il valore residuo di una macchina datata.

L’accumulo di calcare può bloccare il riscaldamento?

Sì, strati spessi di calcare sulla resistenza riducono lo scambio termico, causando surriscaldamenti localizzati che bruciano l’elemento o fanno intervenire i sistemi di protezione termica.

Per interventi complessi sui componenti elettrici interni o sulla scheda di controllo, è sempre consigliabile affidarsi a un centro di assistenza autorizzato o consultare il manuale d’uso ufficiale del produttore della tua lavastoviglie.