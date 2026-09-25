L’improvvisa interruzione di corrente interrompe bruscamente il ciclo di lavaggio, lasciando spesso il cestello pieno d’acqua e la pulsantiera bloccata con un codice di errore lampeggiante.

Quando la corrente torna dopo un blackout, la lavatrice va spesso in blocco di sicurezza a causa di uno sbalzo di tensione o di un ciclo interrotto bruscamente. Per risolvere, scollega la spina dalla presa a muro per almeno 10-15 minuti per azzerare la scheda elettronica, controlla che lo scarico non sia pieno d’acqua e prova a riavviare un programma di solo scarico o centrifuga.

Perché la scheda elettronica va in tilt

Il ritorno della corrente dopo un’interruzione improvvisa genera frequentemente picchi di tensione che mandano in confusione il microcontrollore della lavatrice. A differenza dei vecchi modelli elettromeccanici, le schede delle lavatrici moderne memorizzano lo stato del ciclo in corso su memorie flash che possono corrompersi temporaneamente se l’alimentazione si interrompe durante una fase di scrittura o di attivazione delle elettrovalvole.

Potrebbe interessarti anche:

Nella pratica, il problema nasce spesso quando la macchina stava caricando acqua o scaldando la resistenza: la scheda rimane in uno stato “sospeso” e il display restituisce codici generici legati al blocco porta o al pressostato.

Come gestire il blocco dell’oblò e l’acqua nel cestello

Uno dei disagi più urgenti è l’impossibilità di aprire lo sportello a fine ciclo per recuperare il bucato. La serratura elettronica si sblocca soltanto quando la temperatura interna scende sotto i 60 gradi e il livello dell’acqua è completamente azzerato.

Se l’interruzione è avvenuta durante il lavaggio, l’acqua intrappolata impedisce meccanicamente l’apertura. In questo caso è necessario ricorrere allo scarico di emergenza:

Individua lo sportellino in basso sul pannello frontale della lavatrice.

Posiziona una bassa bacinella e un panno assorbente sul pavimento.

Svita lentamente il tappo del filtro di scarico per far defluire l’acqua residua.

Tira la linguetta di sblocco d’emergenza, se presente sul modello, solitamente posizionata vicino al filtro.

Prevenire i danni da sovratensione

I ripetuti sbalzi di corrente non danneggiano soltanto la scheda durante il blackout, ma anche nella fase immediatamente successiva in cui la rete elettrica domestica si stabilizza.

L’installazione di una presa filtrante con protezione da sovratensione (dispositivo SPD di tipo adeguato o una ciabatta protettiva di buona qualità) riduce drasticamente il rischio che un picco fulmineo o di ritorno bruci il trasformatore della scheda madre. Se il problema persiste anche dopo il reset prolungato e la macchina non dà segni di vita, è probabile che il fusibile di protezione sulla scheda sia saltato, richiedendo l’intervento di un tecnico per la sostituzione del componente.

Domande frequenti

Perché la lavatrice lampeggia tutta dopo che è andata la luce?

Il lampeggio generalizzato indica che la scheda madre ha perso la sincronizzazione dei dati a causa dello spegnimento improvviso. Spegni l’elettrodomestico staccando la spina per quindici minuti per permettere ai condensatori di scaricarsi completamente prima di riaccenderlo.

Come sbloccare l’oblò se c’è ancora acqua dentro?

Non forzare mai la maniglia per evitare di rompere il gancio meccanico. Svuota prima il cestello utilizzando il tubicino di scarico d’emergenza o il filtro inferiore, assicurati che non vi sia pressione e attendi lo sblocco termico della sicurezza porta.

La lavatrice fa un ronzio continuo dopo il blackout, cosa significa?

Il ronzio continuo solitamente indica che la pompa di scarico sta cercando di svuotare il cestello ma è bloccata da un corpo estraneo, oppure che l’elettrovalvola dell’acqua è rimasta aperta in modo anomalo dalla centralina in tilt.

Conviene staccare la spina durante i temporali?

Sì, scollegare la spina a muro è il metodo più sicuro per evitare che i picchi di tensione causati dai fulmini danneggino irrimediabilmente le componenti elettroniche sensibili della lavatrice.

La prossima volta che salta la corrente con la lavatrice in funzione, evita di premere ripetutamente i tasti della২১ pulsantiera: lascia che l’elettronica si spenga del tutto prima di tentare qualsiasi manovra di reset.