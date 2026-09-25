La serie Netflix con Omar Sy e i celebri romanzi di Maurice Leblanc affondano le radici in una figura letteraria e storica ben precisa. Arsène Lupin nasce ufficialmente nel 1905, ispirato liberamente alle gesta del celebre anarchico francese Alexandre Jacob, un ladro geniale noto per colpire i ricchi e la borghesia corrotta con colpi clamorosi e beffardi.

La figura di Maurice Leblanc e il contesto della Belle Époque

Dietro il successo planetario del personaggio c’è la penna dello scrittore francese Maurice Leblanc, incaricato nel 1905 dalla rivista Je sais tout di creare un eroe che potesse rivaleggiare con il successo dei racconti di Sherlock Holmes in Francia. Leblanc non si limitò a inventare un investigatore al contrario, ma plasmò un antieroe sofisticato, ironico e profondamente legato allo spirito della Belle Époque parigina.

La scelta di ambientare i furti nei salotti dell’alta società rispecchiava le tensioni sociali dell’epoca, dove il divario tra classi permetteva a un ladro camaleontico di muoversi indisturbato tra travestimenti e false identità. Spesso si cade nell’errore di considerare Lupin un semplice clone di Holmes: in realtà, Doyle e Leblanc arrivarono persino a scontrarsi sul piano dei diritti e dell’indipendenza narrativa, costringendo quest’ultimo a ribattezzare temporaneamente il detective inglese in Herlock Sholmes per evitare problemi legali.

Alexandre Jacob: il vero ladro anarchico dietro il mito

Il modello in carne ed ossa che fornì la spina dorsale al personaggio fu Alexandre Marius Jacob, un criminale anarchico attivo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Jacob guidava una banda nota come “I Lavoratori della Notte” e mise a segno oltre centocinquanta furti ai danni di giudici, banchieri e aristocratici francesi.

Il suo modus operandi presentava impressionanti analogie con le avventure letterarie di Lupin:

Utilizzava proventi dei furti per finanziare cause politiche e giornali libertari.

Lasciava spesso messaggi ironici o lettere di scuse alle vittime dopo i colpi.

Sfruttava una cultura smisurata e una straordinaria dialettica per difendersi in tribunale, trasformando i processi in tribune politiche.

A differenza del personaggio romanzato, la parabola di Jacob si concluse con la condanna ai lavori forzati nella famigerata Colonia penale dell’Isola del Diavolo, da cui tentò più volte la fuga prima di essere trasferito in un penitenziario ordinario.

Dal romanzo classico alla serie moderna con Omar Sy

Il passaggio letterario non si è esaurito tra le pagine dei libri di inizio secolo, ma ha subito una profonda evoluzione transmediale. La serie Netflix con Omar Sy ribalta la prospettiva tradizionale: non mette in scena direttamente le avventure del diciannovesimo secolo, ma racconta le vicende di Assane Diop, un uomo comune che usa i romanzi di Maurice Leblanc come manuale di sopravvivenza, codice etico e guida strategica per vendicare il padre.

Nella pratica seriale, gli sceneggiatori hanno evitato l’anacronismo puro, inserendo i trucchi classici del travestimento e del borseggio in una Parigi contemporanea digitalizzata. Questo aggiornamento ha reso credibili colpi basati su hackeraggi e manipolazioni psicologiche, mantenendo intatto il DNA originario del travestimento teatrale ideato da Leblanc.

Domande frequenti

Arsène Lupin è esistito davvero?

No, Arsène Lupin è un personaggio di finzione creato dallo scrittore Maurice Leblanc nel 1905. Tuttavia, il personaggio si ispira dichiaratamente alle gesta reali dell’anarchico e ladro francese Alexandre Marius Jacob.

Quanti libri ha scritto Maurice Leblanc su Lupin?

Maurice Leblanc ha pubblicato circa venti volumi tra romanzi, raccolte di racconti e opere teatrali dedicate ad Arsène Lupin, scritti nell’arco di oltre trent’anni, a partire dal primo racconto apparso sulla rivista Je sais tout.

Chi è l’autore della serie Netflix su Lupin?

La serie Netflix Lupin non è stata scritta da un singolo autore storico, ma è stata ideata da George Kay e François Uzan, sviluppata specificamente come omaggio moderno e reinterpretazione contemporanea dei libri di Maurice Leblanc.

Come si collega Omar Sy ad Arsène Lupin nella serie?

Il protagonista interpretato da Omar Sy, Assane Diop, riceve in regalo da bambino il libro delle avventure di Lupin da parte del padre. Crescendo, usa le tecniche descritte nei romanzi per compiere i suoi colpi e smascherare i veri colpevoli di un’ingiustizia subita dalla sua famiglia.

La riscrittura contemporanea dimostra come il mito del ladro gentiluomo continui a funzionare proprio perché fondato su archetipi intramontabili: l’intelligenza che batte la forza bruta e la rivincita del singolo contro il potere costituito.