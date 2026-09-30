Facebook account bloccato: come recuperarlo

Provare ad aprire Facebook e ritrovarsi improvvisamente fuori dal proprio profilo può significare cose molto diverse: un controllo di sicurezza, una password compromessa, un blocco temporaneo oppure una sospensione dell’account. Ed è proprio qui che molti utenti sbagliano strada.

Se il tuo account Facebook è bloccato, prova prima ad accedere normalmente e segui la procedura mostrata sullo schermo. Se sospetti un furto dell’account, utilizza invece il recupero per account compromessi. Quando non hai più accesso all’email o al numero associato, Facebook può proporre ulteriori verifiche per confermare la tua identità.

Prima di tutto: che tipo di blocco sta mostrando Facebook?

La scritta “account bloccato” viene spesso usata per indicare qualsiasi problema di accesso, ma Facebook può impedire l’ingresso al profilo per motivi differenti.

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Per capire cosa fare, bisogna leggere con attenzione il messaggio visualizzato dopo il tentativo di login.

Potresti trovarti davanti a un controllo di sicurezza richiesto da Facebook, per esempio dopo un’attività considerata insolita. In altri casi la password potrebbe essere stata modificata da qualcuno, oppure il profilo potrebbe essere stato sospeso o disabilitato in seguito a una decisione relativa alle regole della piattaforma.

C’è poi una situazione ancora diversa: Facebook può applicare un blocco temporaneo a una singola funzione quando rileva un utilizzo troppo rapido o anomalo. Non significa necessariamente che l’intero account sia stato disabilitato.

Prima di compilare moduli o cambiare continuamente password, quindi, conviene identificare esattamente quale messaggio compare.

Come recuperare un account Facebook bloccato

Il primo tentativo deve partire dalla normale schermata di accesso di Facebook.

Inserisci l’email, il numero di telefono o gli altri dati che utilizzavi abitualmente per entrare nel profilo. Se Facebook riconosce l’account ma richiede una verifica, completa i passaggi proposti.

Se invece non ricordi la password, dalla schermata di login puoi avviare il recupero dell’account. Facebook può utilizzare l’indirizzo email o il numero di cellulare associato al profilo per verificare che sia realmente tu a richiedere l’accesso.

Una precauzione pratica spesso trascurata: esegui il recupero da un telefono, computer e browser che hai già usato in passato per Facebook, soprattutto se sospetti che l’account sia stato compromesso. Meta stessa consiglia questa soluzione nella procedura dedicata agli account hackerati.

Facebook chiede un controllo di sicurezza: quanto bisogna aspettare?

Un controllo di sicurezza non equivale automaticamente alla perdita dell’account.

Facebook specifica che, dopo aver completato determinati controlli di sicurezza, può essere necessario attendere 24 ore prima di poter effettuare nuovamente l’accesso. Durante questo periodo il profilo può continuare a essere visibile agli amici, anche se il proprietario non riesce ancora ad aprirlo.

In una situazione del genere continuare a ripetere il login ogni pochi minuti non rende la procedura più veloce.

Se Facebook comunica esplicitamente che il controllo è stato completato e richiede di attendere, è meglio rispettare il tempo indicato.

Account Facebook hackerato: usa la procedura specifica

Se noti modifiche che non hai effettuato — password cambiata, email sconosciuta, nome modificato, attività anomala o impossibilità improvvisa di entrare — il problema potrebbe non essere un semplice blocco.

Facebook dispone di una procedura specifica per gli account compromessi:

Recupero ufficiale Facebook per account hackerati

Meta consiglia di aprirla, quando possibile, da un dispositivo già utilizzato in precedenza per accedere al proprio account.

La procedura può guidarti nel riconoscimento del profilo, nella verifica dell’attività recente e nella messa in sicurezza delle credenziali.

Se riesci a recuperare l’accesso, non fermarti al semplice cambio di password. Controlla anche email e numeri di telefono associati all’account e verifica che non siano stati aggiunti recapiti che non riconosci.

Non ho più accesso all’email o al numero di telefono

È uno dei casi più fastidiosi: conosci il tuo account, magari ricordi persino la password, ma il codice di verifica viene inviato a un vecchio indirizzo email o a un numero che non possiedi più.

Facebook prevede procedure di recupero anche per questo scenario. Le opzioni disponibili possono però cambiare in base alle informazioni presenti sul profilo e ai sistemi di verifica che la piattaforma riesce a utilizzare.

Conviene quindi partire dalla procedura ufficiale di recupero anziché affidarsi a moduli trovati tramite vecchie guide online.

Un altro dettaglio utile: prova a recuperare anche l’accesso alla vecchia casella email, se esiste ancora. In alcuni casi risolvere prima il problema con il provider di posta è molto più semplice che cercare di modificare il contatto Facebook senza poter accedere al profilo.

Facebook può chiedere un documento di identità?

Sì. In alcune procedure Facebook può richiedere un documento per verificare che l’account appartenga realmente alla persona che sta tentando di recuperarlo.

Secondo il Centro assistenza, una richiesta può essere rifiutata se la fotografia del documento è sfocata, poco illuminata, incompleta, ritagliata oppure se viene inviata l’immagine di una fotocopia o di uno screenshot.

Nel caso di un documento di identità governativo, Facebook indica che devono risultare chiaramente informazioni sufficienti a collegare il documento alla persona, come nome e data di nascita oppure nome e fotografia.

Il nome riportato nei documenti utilizzati per la verifica deve essere coerente con quello del profilo.

Questo è uno dei punti in cui tentare scorciatoie può peggiorare la situazione: se Facebook richiede un documento, conviene seguire esattamente le istruzioni mostrate dalla piattaforma e inviare immagini leggibili.

Account sospeso o disabilitato: non è la stessa cosa di una password dimenticata

Se Facebook comunica che l’account è stato sospeso o disabilitato, reimpostare continuamente la password non risolve il problema.

In questo caso bisogna seguire le istruzioni visualizzate da Facebook al momento dell’accesso e, quando disponibile, utilizzare l’opzione prevista per richiedere una revisione della decisione.

Le possibilità offerte possono dipendere dal motivo della sospensione e dal singolo account. Per questo è poco utile cercare un presunto “modulo universale” valido per qualsiasi blocco.

La distinzione è semplice ma decisiva:

se hai dimenticato la password, devi recuperare le credenziali;

se qualcuno ha preso il controllo dell’account, devi utilizzare il recupero per account compromessi;

se Facebook richiede una verifica di sicurezza, devi completarla;

se l’account è stato sospeso o disabilitato, devi seguire l’eventuale procedura di revisione indicata dalla piattaforma.

Molte procedure falliscono proprio perché si tenta di risolvere un problema utilizzando il percorso previsto per un altro.

Il codice di Facebook non arriva: cosa controllare

Quando il recupero dipende da un codice inviato via email o SMS, il primo impulso è spesso richiederne dieci di seguito. Non è una buona strategia.

Per l’email controlla anche la cartella spam o posta indesiderata. Facebook suggerisce questo controllo quando i codici per reimpostare la password non vengono ricevuti.

Controlla poi che il recapito mostrato, anche se parzialmente nascosto, sia effettivamente quello che riconosci.

Per gli SMS possono entrare in gioco problemi dell’operatore, numeri non più attivi o modifiche effettuate all’account. Se il recapito non è più sotto il tuo controllo, devi tornare alla procedura di recupero dell’account anziché continuare a richiedere codici.

Autenticazione a due fattori: cosa succede se hai perso il telefono?

L’autenticazione a due fattori protegge l’account, ma può creare un problema se il dispositivo utilizzato per generare o ricevere i codici non è più disponibile.

Facebook permette di creare preventivamente 10 codici di recupero, utilizzabili quando non si ha accesso al proprio telefono. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta.

Naturalmente questi codici servono soprattutto se sono stati generati e conservati prima di perdere l’accesso.

Una volta rientrati nell’account, questo è quindi uno dei controlli da non rimandare: configurare correttamente l’autenticazione a due fattori e predisporre un sistema di recupero alternativo evita parecchi problemi al prossimo cambio di telefono.

Attenzione ai falsi servizi di recupero account Facebook

Quando un profilo contiene anni di foto, contatti o gestisce una Pagina di lavoro, la tentazione di affidarsi a chi promette di “sbloccare Facebook” rapidamente è comprensibile.

È anche un terreno ideale per le truffe.

Diffida in particolare di chi chiede la password Facebook, i codici ricevuti via SMS, i codici dell’autenticazione a due fattori oppure denaro in cambio di un presunto contatto privilegiato con Meta.

I codici di verifica devono essere inseriti soltanto nelle procedure ufficiali che stai utilizzando personalmente.

Un’altra abitudine utile è controllare con attenzione il dominio della pagina prima di inserire credenziali. Una schermata graficamente identica a Facebook non significa che il sito appartenga realmente a Meta.

Cosa fare appena riesci a recuperare il profilo

Rientrare nell’account è soltanto metà del lavoro, soprattutto se il blocco è partito da un possibile accesso non autorizzato.

Cambia la password con una combinazione nuova che non utilizzi su altri servizi, quindi verifica i recapiti collegati all’account e le impostazioni di sicurezza.

Facebook mette a disposizione strumenti come gli avvisi di accesso e l’autenticazione a due fattori per aggiungere un ulteriore livello di protezione.

Se utilizzi la stessa password anche per la casella email associata a Facebook, cambiala anche lì. Chi controlla l’email può spesso intercettare i messaggi utilizzati per recuperare altri account.

Domande frequenti

Quanto dura il blocco di un account Facebook?

Non esiste una durata unica per tutti i blocchi. Dipende dal motivo. Dopo alcuni controlli di sicurezza Facebook indica espressamente un’attesa di 24 ore, mentre sospensioni, limitazioni e altre verifiche possono seguire procedure differenti. Bisogna quindi fare riferimento al messaggio mostrato sul proprio account.

Come recuperare Facebook se non ricordo email e password?

Prova a utilizzare la procedura di recupero partendo dalla schermata di accesso e identifica il profilo con le informazioni che ricordi. Se pensi che qualcuno abbia modificato i dati dell’account, passa direttamente alla procedura ufficiale per gli account compromessi.

Come contattare Facebook per un account bloccato?

Non esiste un’unica procedura di assistenza valida per qualsiasi tipo di blocco. Il punto di partenza più affidabile è il Centro assistenza Facebook, dal quale vengono proposte le procedure relative ad accesso, recupero e sicurezza in base al problema riscontrato.

Posso recuperare Facebook senza il vecchio numero di telefono?

Può essere possibile, ma dipende dalle altre informazioni associate all’account e dai metodi di verifica che Facebook rende disponibili nel singolo caso. Avvia il recupero dell’account e segui le alternative proposte; potrebbe essere necessario verificare la propria identità.

Facebook può chiedermi il documento per sbloccare l’account?

Sì. Facebook può utilizzare un documento per confermare l’identità del proprietario dell’account. L’immagine deve essere nitida e mostrare le informazioni richieste; fotografie sfocate, incomplete o non leggibili possono essere rifiutate.

Se il recupero non funziona al primo tentativo

La cosa più utile è evitare di cambiare metodo continuamente. Identifica prima se hai davanti un problema di password, un account compromesso, un controllo di sicurezza oppure una sospensione: sono percorsi diversi. E, quando Facebook propone una procedura specifica sullo schermo, segui quella prima di affidarti a guide o moduli esterni.

Fonti

Centro assistenza ufficiale Facebook

Procedura Facebook per account hackerati

Recuperare un account Facebook quando non si riesce ad accedere

Attesa di 24 ore dopo un controllo di sicurezza

Indicazioni Facebook sulla verifica tramite documento