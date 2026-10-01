Attenzione: da questo punto ci sono spoiler completi sul finale di Manifest.

Il finale di Manifest porta i passeggeri del volo 828 davanti alla loro vera prova: non devono semplicemente sopravvivere alla “data di morte”, ma affrontare un giudizio legato alle scelte compiute dopo il loro ritorno.

Alla fine, i passeggeri che superano il giudizio tornano con il volo 828 al JFK nel 2013, esattamente quando avrebbero dovuto atterrare originariamente. Conservano però i ricordi dei cinque anni e mezzo vissuti dopo la scomparsa. Angelina e altri passeggeri giudicati indegni muoiono definitivamente, mentre molte delle persone perdute nel corso della serie sono nuovamente vive.

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Cosa accade nella data di morte del volo 828

La data che incombe sui protagonisti è il 2 giugno 2024, esattamente cinque anni e mezzo dopo il misterioso ritorno del volo 828. È lo stesso periodo di tempo durante il quale l’aereo era rimasto inspiegabilmente scomparso.

Quando arriva il giorno previsto, una delle grandi domande della serie trova finalmente risposta: i passeggeri non devono affrontare la morte individualmente. Sono stati coinvolti in una sorta di prova collettiva.

Cal svolge un ruolo decisivo.

Comprende che deve sacrificarsi e unire il suo potere con quello dello Zaffiro Omega. Dopo la sua scomparsa, dal terreno emerge nuovamente il volo 828.

A quel punto Ben, Michaela e gli altri passeggeri capiscono cosa devono fare: salire ancora una volta sull’aereo.

Angelina arriva insieme ai suoi seguaci e considera il velivolo una sorta di arca destinata esclusivamente agli eletti. Ben, comprensibilmente, vorrebbe abbandonarla al suo destino: Angelina ha assassinato Grace e distrutto una parte enorme della sua vita.

È proprio qui, però, che arriva una delle prove decisive per Ben.

Olive comprende che per salvarsi i passeggeri devono riuscire anche a liberarsi dal peso del rancore. Ben sceglie quindi di aiutare Angelina, ferita, e la porta sull’aereo anziché lasciarla morire.

Il gesto non salva Angelina, ma dice molto su Ben: il suo giudizio dipende dalle sue azioni, non da quelle della donna.

Cosa succede sull’aereo nel finale

Una volta decollato, il volo 828 diventa il luogo del giudizio finale.

Alcuni passeggeri iniziano improvvisamente a disintegrarsi dall’interno. Non è una morte casuale: la serie presenta la scena come una valutazione delle loro azioni e del modo in cui hanno utilizzato la seconda possibilità ricevuta.

Angelina non supera il giudizio e muore.

Il suo corpo comincia a creparsi e quindi si trasforma in cenere. Con lei vengono eliminati anche altri passeggeri.

Il finale introduce però una sfumatura interessante attraverso Eagan, Adrian e Saanvi.

Adrian sembra destinato a morire, ma Eagan arriva a offrire la propria vita per salvarlo. Poco dopo è proprio Eagan a cominciare a disintegrarsi, prima di essere risparmiato.

Anche Saanvi rischia la stessa sorte. È tormentata dal senso di colpa per aver ucciso accidentalmente il Maggiore, ma alla fine sopravvive.

Il messaggio è piuttosto chiaro: non viene giudicato soltanto ciò che una persona ha fatto, ma anche ciò che è diventata e le scelte compiute successivamente.

Quanti passeggeri muoiono alla fine di Manifest?

Sono 11 i passeggeri che non tornano nel 2013.

È un dettaglio confermato proprio nelle ultime scene all’aeroporto: dopo l’atterraggio, le autorità constatano che undici persone presenti sulla lista del volo risultano inspiegabilmente scomparse. Sono i passeggeri che non hanno superato il giudizio.

Angelina è tra loro.

Questa conseguenza crea anche l’unica anomalia evidente nella nuova realtà: per tutti gli altri il volo 828 ha compiuto un normalissimo viaggio dalla Giamaica a New York, mentre le autorità devono spiegare perché undici persone risultino imbarcate ma non siano mai scese dall’aereo.

Cos’è l’ombra nera che appare sull’aereo?

Dopo il giudizio individuale compare una grande figura oscura, spesso indicata come Dark Angel, formata da una nube nera.

Per un momento sembra che, nonostante tutto, l’intero gruppo sia ancora condannato.

Ben e Michaela reagiscono ricordando ciò che i passeggeri hanno fatto durante gli anni trascorsi dopo il ritorno: persone salvate, Chiamate seguite, errori corretti e sacrifici compiuti.

L’entità alla fine scompare.

È il completamento dell’idea della “scialuppa” sviluppata durante la serie: le azioni individuali contano, ma esiste anche una responsabilità collettiva.

Perché il volo 828 torna nel 2013?

Superato il giudizio, appare nuovamente la misteriosa luce — il Glow — associata fin dall’inizio alla scomparsa del volo.

Michaela dice al copilota Amuta di seguirla.

L’aereo entra nella luce e, quando i passeggeri scendono, scoprono qualcosa di completamente inatteso: sono al JFK, ma non nel 2024.

È di nuovo il 2013.

Il volo 828 è appena arrivato dalla Giamaica come avrebbe dovuto fare fin dall’inizio. Per le persone che si trovano all’aeroporto non sono trascorsi cinque anni e mezzo.

Qui c’è un dettaglio decisivo per capire il finale.

Non significa che le quattro stagioni di Manifest siano state un sogno o che tutto ciò che abbiamo visto venga semplicemente cancellato.

I passeggeri ricordano ciò che è successo.

Il creatore della serie Jeff Rake ha chiarito proprio questo punto: gli eventi vissuti dai protagonisti sono realmente accaduti. Il ritorno nel 2013 offre loro una seconda possibilità, non rende irreale ciò che hanno attraversato.

Cal ricorda quello che è successo?

No. Ed è una delle eccezioni più significative del finale.

Cal torna a essere il bambino di circa dieci anni che era nel 2013 e non conserva i ricordi dell’esperienza vissuta dagli altri passeggeri.

Per Ben è quasi un regalo.

Sa già che il figlio è malato, ma conosce anche Saanvi e ciò che lei riuscirà a fare in futuro. Quando ritrova Grace le dice infatti di conoscere una persona in grado di aiutare Cal.

Questa volta la famiglia può affrontare la malattia con informazioni che nel 2013 non aveva.

Grace torna in vita?

Sì.

Quando Ben entra nell’aeroporto trova Grace viva, perché nella linea temporale del 2013 il suo omicidio non è ancora avvenuto.

Per Grace sono trascorse soltanto poche ore dall’ultima volta che ha visto il marito. Per Ben sono passati anni: l’ha vista morire, ha cresciuto Eden senza di lei e ha dovuto convivere con la sua perdita.

Anche Karen, la madre di Ben e Michaela morta durante gli anni della scomparsa dell’828, è nuovamente viva.

La scena funziona proprio perché solo Ben conosce il peso di quel ricongiungimento.

Che fine fa Eden?

Il ritorno al 2013 crea una conseguenza particolare: Eden non è ancora nata.

Grace rimane infatti confusa quando Ben parla dei loro tre figli, perché in quel momento Cal e Olive sono gli unici figli della coppia. Netflix conferma esplicitamente questo dettaglio nella spiegazione dedicata alle relazioni finali.

La serie suggerisce comunque una seconda possibilità per la famiglia Stone. Ben sa che Eden entrerà nella loro vita e il ritorno con Grace apre la strada alla possibilità che possa nascere nuovamente.

Il futuro, però, non viene mostrato.

Michaela finisce con Jared o con Zeke?

Michaela sceglie Zeke.

Una volta tornata nel 2013, Jared le propone nuovamente di sposarlo. Michaela conosce però già il futuro della loro relazione e decide di rifiutare.

Sa anche qualcosa che Jared ancora ignora: nella precedente linea temporale lui e Drea avevano avuto una figlia, Hope. Michaela gli dice quindi di avere “speranza”, una frase che per Jared sembra generica ma che per chi conosce gli eventi precedenti ha un significato preciso. Poco dopo Jared incontra Drea all’aeroporto.

Michaela, invece, ricorda un particolare raccontato da Zeke: nel 2013 lavorava come tassista nei pressi dell’aeroporto.

Corre quindi fuori dal terminal e trova il suo taxi.

Zeke non la riconosce. Dal suo punto di vista è la prima volta che la vede.

Michaela, al contrario, ricorda tutta la loro storia, compreso il matrimonio e la morte di Zeke.

Il finale lascia intendere che i due avranno la possibilità di innamorarsi ancora.

Ben finisce con Grace o con Saanvi?

Ben torna con Grace.

La relazione tra Ben e Saanvi aveva assunto anche una dimensione sentimentale nella parte finale della serie, ma entrambi comprendono che il loro legame non cancella le persone che amano davvero.

Tornati nel 2013, Ben ritrova Grace.

Saanvi, invece, può ricominciare la propria storia con Alex, che è ad aspettarla all’aeroporto. Netflix presenta entrambe come le destinazioni sentimentali finali dei personaggi.

Angelina muore davvero?

Sì.

Il ritorno al 2013 non riporta indietro Angelina come accade con Grace o Zeke.

Angelina era una passeggera dell’828 e viene sottoposta allo stesso giudizio degli altri. Non lo supera e si disintegra durante il volo.

Quando l’aereo atterra nel 2013, quindi, Angelina è una delle undici persone mancanti.

È una distinzione che può creare confusione: Grace e Zeke sono vivi perché nel 2013 la loro morte deve ancora verificarsi; Angelina, invece, viene eliminata durante il giudizio prima che il volo completi il ritorno.

Cosa significavano davvero le Chiamate?

Il finale non fornisce una spiegazione scientifica dettagliata di ogni fenomeno visto nella serie.

La storia porta piuttosto verso l’idea della coscienza divina, la realtà misteriosa alla quale sarebbero collegati il Glow, le Chiamate, le resurrezioni e l’esperienza del volo 828.

Le Chiamate hanno guidato i passeggeri durante la loro seconda possibilità, mettendoli continuamente davanti a decisioni attraverso cui potevano aiutare altre persone oppure scegliere di ignorarle.

La loro funzione diventa quindi più chiara nel finale: preparare i passeggeri al giudizio.

Chi ha usato quella possibilità per cambiare, aiutare gli altri o rimediare ai propri errori può sopravvivere. Chi ha continuato a provocare deliberatamente sofferenza rischia di non superarlo.

La serie lascia volutamente aperta la natura esatta della forza che ha provocato tutto questo. Non arriva una spiegazione tecnica del tipo “il volo è scomparso a causa di X”.

Ed è probabilmente la distinzione più utile da fare quando si interpreta Manifest: il finale risolve il destino dei personaggi molto più di quanto risolva scientificamente il mistero del volo 828.

Il finale cancella tutto quello che è successo nelle quattro stagioni?

No.

È forse l’equivoco più comune.

La nuova situazione ricorda un reset temporale, ma dal punto di vista dei passeggeri non è una cancellazione.

Ben, Michaela, Saanvi e gli altri sopravvissuti conservano ciò che hanno imparato e ricordano le persone conosciute, le Chiamate e gli eventi vissuti durante quei cinque anni e mezzo.

Jeff Rake ha spiegato che gli autori volevano rendere esplicito che tutto ciò che lo spettatore aveva visto era realmente accaduto.

La seconda possibilità ha quindi un prezzo curioso: i protagonisti riottengono persone che avevano perso, ma sono gli unici a ricordare una vita che per il resto del mondo non è mai esistita.

E il capitano Daly?

Nell’episodio trasmesso la storia del capitano Bill Daly sembra lasciare un punto interrogativo.

Netflix ha successivamente pubblicato una scena bonus intitolata “Final Boarding” che chiarisce il suo destino.

Nella scena, Vance viene chiamato a indagare sulla scomparsa degli undici passeggeri. All’interno della cabina di pilotaggio viene trovato Daly, che poco dopo subisce lo stesso tipo di disintegrazione visto durante il giudizio.

Jeff Rake ha spiegato che la sequenza era stata inizialmente pensata come scena finale dell’episodio, ma venne eliminata perché gli autori preferivano conservare il tono emotivamente positivo dell’ultima scena principale.

Domande frequenti

Come finisce Manifest?

I passeggeri affrontano il giudizio finale sul volo 828. Chi lo supera entra nel Glow e atterra al JFK nel 2013, mantenendo i ricordi dei cinque anni e mezzo trascorsi. Undici passeggeri, tra cui Angelina, non sopravvivono al giudizio.

Ben e Grace tornano insieme alla fine di Manifest?

Sì. Il ritorno nel 2013 riporta Grace in vita perché il suo omicidio deve ancora avvenire. Ben conserva tutti i ricordi della precedente linea temporale, mentre Grace non sa nulla di ciò che lui ha vissuto.

Zeke è vivo alla fine di Manifest?

Sì. Nel 2013 Zeke è ancora vivo e lavora come tassista. Michaela lo cerca all’esterno dell’aeroporto dopo l’atterraggio. Lui non la conosce ancora, mentre lei ricorda interamente la loro relazione e il loro matrimonio.

Perché Angelina scompare nel finale?

Angelina non supera il giudizio a cui vengono sottoposti i passeggeri dell’828. Si disintegra durante il volo e non ritorna nel 2013. È quindi una delle undici persone che risultano misteriosamente mancanti dopo l’atterraggio.

Ci sarà una continuazione dopo il finale?

Il finale è stato costruito come conclusione della storia principale di Manifest. La scena bonus dedicata al capitano Daly lascia volutamente un piccolo elemento di mistero, ma non modifica la conclusione raccontata nell’episodio finale.

Il significato dell’ultima scena

Il finale di Manifest non prova a trasformare il mistero del volo 828 in un’equazione da risolvere. Porta invece fino in fondo l’idea della seconda possibilità.

Ben, Michaela e gli altri non possono dimenticare ciò che è successo. Proprio per questo tornare nel 2013 non significa ricominciare da zero: significa poter scegliere diversamente sapendo già quanto possono costare certe scelte.