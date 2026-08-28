Chi digita “numero dell’assistente sociale” su Google si aspetta spesso una linea diretta, tipo un call center regionale. Non esiste — ed è il primo equivoco da chiarire, perché fa perdere tempo a chi ha già poco tempo da perdere.

Per parlare con un assistente sociale ci si rivolge ai Servizi Sociali del Comune di residenza, non a un numero nazionale: si telefona al centralino comunale o all’ufficio Segretariato Sociale e si chiede un appuntamento. È il punto d’accesso previsto dall’art. 22 della legge 328/2000, pensato proprio per orientare la persona verso il servizio giusto.

Perché non esiste un numero unico

Il sistema dei servizi sociali in Italia è organizzato a livello comunale, spesso in forma associata tra più Comuni riuniti in un “ambito territoriale” o in un’unione di comuni. Ogni ente gestisce i propri sportelli, i propri orari, a volte persino un proprio nome per lo stesso ufficio. Non c’è un ministero che smista le chiamate, come invece succede per altri servizi pubblici.

Nella pratica capita spesso che chi cerca aiuto continui a provare il numero verde della ASL o quello dell’INPS, convinto che in qualche modo smistino anche le richieste sociali. Non funziona così: sono enti con competenze diverse, e il rimbalzo da uno all’altro è una delle cause principali di scoraggiamento tra le persone che stanno già affrontando un momento difficile.

Come si chiama davvero l’ufficio da cercare

Il nome cambia da Comune a Comune. Le diciture più comuni sono Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale, Sportello Sociale o PUA (Punto Unico di Accesso), quest’ultima usata soprattutto dove il canale sociale e quello sanitario sono stati integrati in un solo sportello.

Il modo più veloce per trovarlo è cercare “segretariato sociale” seguito dal nome del proprio Comune, oppure aprire il sito istituzionale e guardare sotto le voci “Servizi alla persona” o “Politiche sociali”. Nei Comuni piccoli, dove non c’è un ufficio dedicato, la richiesta va comunque fatta al centralino: chi risponde sa sempre a chi girare la telefonata, anche se magari il servizio è gestito insieme ad altri Comuni vicini attraverso l’ambito territoriale.

Il percorso, passo dopo passo

Individuare l’ufficio giusto, tramite il sito del Comune o una telefonata al centralino. Primo contatto, telefonico o allo sportello fisico — occhio agli orari: in molti Comuni piccoli il segretariato riceve solo due o tre mattine a settimana, non tutti i giorni. Colloquio conoscitivo con il segretariato sociale: non è ancora una presa in carico vera e propria, serve a inquadrare il bisogno e capire a quale servizio indirizzare la persona. Eventuale assegnazione di un assistente sociale di riferimento, se la situazione richiede un percorso continuativo e non solo un’informazione o un orientamento una tantum.

Un dettaglio che molti sottovalutano: il segretariato sociale è un servizio di ascolto e orientamento, non un ufficio erogatore di prestazioni economiche. Chi arriva aspettandosi di uscire con un aiuto in tasca resta spesso spiazzato — il percorso, quando previsto, richiede quasi sempre valutazioni successive.

Quando serve un numero d’emergenza, non un appuntamento

Ci sono situazioni in cui aspettare il canale ordinario del Comune non ha senso. Per queste esistono linee nazionali dedicate:

1522 , numero antiviolenza e stalking, gratuito, attivo 24 ore su 24 e multilingue, gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità [FONTE: pariopportunita.gov.it].

, numero antiviolenza e stalking, gratuito, attivo 24 ore su 24 e multilingue, gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità [FONTE: pariopportunita.gov.it]. 114 Emergenza Infanzia , per situazioni di rischio immediato che coinvolgono minori, gestito da Telefono Azzurro in collaborazione con le istituzioni [FONTE: famiglia.governo.it].

, per situazioni di rischio immediato che coinvolgono minori, gestito da Telefono Azzurro in collaborazione con le istituzioni [FONTE: famiglia.governo.it]. 112 o 113, quando c’è un pericolo fisico immediato: in quel caso la priorità è la sicurezza, i servizi sociali interverranno eventualmente dopo.

Questi numeri non sostituiscono i servizi sociali comunali per le richieste ordinarie (sostegno economico, difficoltà abitative, invecchiamento, disabilità non urgente): servono per l’emergenza, il resto passa comunque dal Comune.

Cosa succede davvero al primo colloquio

Da chi lavora a contatto con questi uffici (o li ha visti funzionare da vicino) emergono alcune costanti. La prima: portare i documenti. ISEE aggiornato, documento d’identità, eventuale documentazione medica o del lavoro — chi arriva senza rischia di doverci tornare una seconda volta solo per questo. La seconda: essere il più possibile concreti nel raccontare il problema. Un colloquio generico su “sto attraversando un momento difficile” produce un orientamento generico; specificare cosa manca — un affitto arretrato, un genitore anziano che non riesce più a stare da solo, una difficoltà con un figlio minore — permette all’assistente sociale di indirizzare meglio, e più in fretta.

Un errore ricorrente, soprattutto tra chi non ha mai avuto contatti con i servizi sociali, è pensare che rivolgersi al Comune sia un passaggio riservato a situazioni estreme o a persone senza altre risorse. Non è così: il segretariato sociale è pensato anche per informazioni, orientamento su bonus e agevolazioni, prima valutazione di una situazione che magari non è ancora un’emergenza ma rischia di diventarlo.

Quanto tempo si aspetta

Qui le fonti non sono unanimi, e onestamente non esiste un dato nazionale affidabile da citare: i tempi dipendono dalla dimensione del Comune, dal numero di assistenti sociali in organico rispetto alla popolazione e dal periodo dell’anno. In molti centri piccoli il primo appuntamento con il segretariato si ottiene nel giro di pochi giorni; nelle grandi città, dove il carico di lavoro per assistente sociale è spesso più alto, l’attesa può allungarsi. Vale la pena chiedere direttamente all’ufficio, al momento del contatto, quali sono i tempi indicativi nella propria zona.

Domande frequenti

Posso rivolgermi ai servizi sociali di un Comune diverso da quello di residenza? Di norma no, la competenza è legata alla residenza anagrafica. Esistono eccezioni per chi non ha una residenza (persone senza fissa dimora) o per situazioni di emergenza, dove si fa riferimento al Comune di domicilio effettivo.

Il servizio è a pagamento? No, il segretariato sociale e il primo orientamento sono gratuiti. Alcune misure economiche successive possono richiedere una valutazione basata sull’ISEE, ma l’accesso al servizio in sé non ha un costo.

Devo avere un problema grave per contattare l’assistente sociale? No. Il segretariato sociale risponde anche a richieste di informazione generale o orientamento su bonus e agevolazioni, non solo a situazioni di crisi conclamata.

Posso restare anonimo quando chiamo? Per accedere ai servizi ordinari del Comune di solito serve identificarsi. Le linee di emergenza come il 1522 e il 114, invece, permettono di segnalare situazioni anche in forma riservata.

Cosa faccio se il mio Comune non ha un ufficio dedicato? Molti Comuni piccoli gestiscono i servizi sociali in forma associata attraverso un ambito territoriale o un’unione di comuni: basta cercare il nome dell’ambito di appartenenza, reperibile di solito sul sito del proprio Comune.

Un consiglio pratico, da chi ha visto arrivare tante persone al primo appuntamento senza essersi preparate: scrivi prima, anche a mano, cosa ti serve davvero. Aiuta l’assistente sociale a indirizzarti più in fretta, e aiuta te a non uscire dal colloquio con la sensazione di aver dimenticato metà delle cose che volevi dire. Per situazioni specifiche o urgenti, la valutazione definitiva resta comunque quella dell’ufficio competente: in caso di dubbio, meglio verificare direttamente con il proprio Comune o con un professionista del settore.

Fonti: