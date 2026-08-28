Se siete usciti dal cinema con la sensazione di aver visto qualcosa di più inquietante di un semplice home invasion soprannaturale, non ve lo siete immaginato: il finale di Weapons è costruito apposta per lasciare un nodo in gola anche dopo i titoli di coda. Da qui in poi si parla di tutto, spoiler compresi, quindi se non l’avete ancora visto è il momento di chiudere la scheda.

Risposta diretta: nel finale di Weapons si scopre che Aunt Gladys, la prozia di Alex Lilly, ha stregato con rituali di magia nera i genitori del bambino e diciassette suoi compagni di classe, tenendoli catatonici in cantina per nutrirsi della loro energia vitale. Alex spezza l’incantesimo usando contro di lei una ciocca dei suoi stessi capelli, gli stessi bambini liberati la fanno a pezzi, e nell’epilogo si scopre che non tutti i piccoli si riprenderanno davvero.

Cosa succede davvero nel finale

Il film parte da un’immagine che il regista Zach Cregger ha ammesso di aver preso, in modo quasi inconsapevole, da una fotografia storica della guerra del Vietnam — quella della bambina in fuga dal napalm con le braccia spalancate. Diciassette bambini della stessa classe terza a Maybrook, Pennsylvania, escono di casa alle 2:17 di notte correndo tutti con le braccia allargate ai lati, una posa rigida e innaturale che nessuno spiega mai a livello narrativo. Cregger l’ha detto chiaramente in un’intervista: “non c’era alcun bisogno di ripensarci, sapevo che avrebbero corso così”. Un dettaglio che in tanti sottovalutano guardando il film una sola volta è che quella scena non viene mai giustificata dentro la trama: resta pura suggestione visiva, e infatti la maggior parte dei recensori l’ha letta come metafora del trauma più che come indizio logico da risolvere.

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L’unico bambino che non scompare è Alex Lilly. Per gran parte del film sembra la vittima più innocente di tutte, quella su cui nessuno indaga davvero — ed è proprio questo il trucco della sceneggiatura: la struttura a capitoli, un punto di vista per personaggio (l’insegnante Justine Gandy, il padre disperato Archer Graff, il poliziotto Paul Morgan, il preside Marcus Miller e infine lo stesso Alex), serve a nascondere fino all’ultimo blocco chi tira davvero i fili.

Chi è Aunt Gladys e come controlla le vittime

Gladys è la prozia di Alex, arrivata in casa sua fingendosi una parente bisognosa di aiuto — e qui il film gioca sporco con un timore molto reale, quello dell’anziano parente che si autoinvita e non se ne va più. Nella pratica capita spesso che i film horror sull’occultismo si affidino a un oggetto-feticcio generico; qui invece Gladys usa un piccolo albero in vaso, i cui rami funzionano da fulcro per i suoi rituali, insieme a oggetti personali sottratti alle vittime (ciocche di capelli, effetti personali dei bambini) per stabilire il legame magico. Una volta legati al rituale, i soggetti diventano catatonici e obbediscono a comandi precisi: il preside Marcus viene spinto a uccidere il marito Terry, l’agente Paul viene usato come manovalanza contro chi indaga troppo.

Qui le fonti non sono del tutto unanimi su un punto: alcune sintesi parlano di un “totem” distrutto dai bambini per liberarsi, altre — più dettagliate — descrivono la svolta come una vera e propria inversione del rituale di Gladys, non una semplice distruzione di un oggetto. La seconda versione è quella che torna più spesso nelle analisi scena per scena, ed è anche quella narrativamente più coerente con il resto del film, quindi è la lettura su cui vale la pena fare affidamento.

Come si rompe l’incantesimo: la mossa di Alex

Il punto di svolta arriva quando Alex, il bambino apparentemente più passivo di tutto il cast, capisce come funziona davvero il potere della zia. Approfitta del sonno di Justine (che nel frattempo dorme in macchina durante le indagini) per procurarsi una ciocca dei capelli di Gladys, e la usa per replicare contro di lei lo stesso rituale che lei ha sempre usato contro gli altri. È un rovesciamento pulito, quasi elegante nella sua semplicità: l’arma della strega diventa l’arma contro la strega.

L’effetto è immediato. I bambini rapiti, liberati dal controllo, si scagliano contro Gladys e la inseguono per il quartiere fino a farla letteralmente a pezzi — la sequenza non risparmia nulla, ed è probabilmente il momento più esplicito del film dal punto di vista della violenza fisica. Con la morte di Gladys, l’incantesimo su tutte le sue vittime si spezza nello stesso istante: i genitori di Alex smettono di autolesionarsi, Paul torna lucido, i bambini escono dallo stato catatonico.

Che fine fanno gli altri personaggi

Non tutti arrivano vivi ai titoli di coda, e non tutti arrivano puliti. Marcus, il preside, muore investito da un’auto mentre — ancora sotto l’influsso di Gladys — sta tentando di aggredire Justine: se ne va prima ancora che l’incantesimo si spezzi, e la sua storia resta la più tragica del gruppo, visto che nel frattempo ha già ucciso il marito senza saperlo davvero. Paul sopravvive e torna in sé, ma il film non chiude del tutto il suo conto in sospeso: prima degli eventi soprannaturali aveva coperto delle aggressioni, e quella parte della sua condotta resta appesa, senza redenzione né punizione esplicita — una scelta di sceneggiatura che ha diviso chi ha scritto recensioni a caldo.

I genitori di Alex, invece, non si riprendono. Vengono ricoverati in una struttura psichiatrica e non tornano più normali, e Alex viene mandato a vivere con un’altra zia, questa volta “molto più gentile” (parole della voce narrante finale). È qui che il film smette di essere un puzzle-horror e diventa qualcos’altro.

Perché quel finale è autobiografico per Zach Cregger

Questo è il dettaglio che rende il finale diverso da un normale “il mostro muore, tutti salvi”: Cregger ha dichiarato apertamente che l’ultimo capitolo del film — quello in cui Alex deve prendersi cura di genitori resi incapaci da una forza esterna, mantenendo intanto una facciata di normalità davanti al mondo — è “praticamente un diario autobiografico”. È cresciuto con un genitore alcolizzato, con la stessa inversione di ruoli: il bambino che si prende cura dell’adulto, non il contrario. Ha reso la causa soprannaturale invece che legata all’alcol proprio per allontanare il parallelo più ovvio, ma l’impianto emotivo è rimasto quello. Non è un caso che la scena più disturbante del film, per molti spettatori, non sia la violenza contro Gladys ma proprio l’immagine dei genitori ridotti a gusci vuoti in casa propria.

Il finale alternativo tagliato

Un’informazione che circola meno ma che spiega molto del tono finale: la prima versione del montaggio non aveva alcuna voce narrante. Il film si chiudeva su un primo piano del volto di Alex e tagliava direttamente ai titoli di coda, senza nessuna rassicurazione sul destino dei bambini sopravvissuti. Cregger stesso ha raccontato di non essere mai stato del tutto convinto di quella scelta, ma sono state le proiezioni di prova a far pendere l’ago della bilancia: il pubblico test è uscito confuso, in alcuni casi apertamente infastidito dall’ambiguità. La voce narrante aggiunta dopo — quella che racconta i due anni successivi, con “alcuni bambini che hanno persino ricominciato a parlare” — è un compromesso: chiude abbastanza da non lasciare la sala scontenta, ma lascia comunque intendere che il recupero non sia stato completo per tutti.

Cosa significa il titolo

Su questo punto lo stesso Cregger ha lasciato la porta aperta più di quanto ci si aspetterebbe da un regista in fase di promozione: interrogato sul significato del titolo ha risposto di aver sentito diverse interpretazioni dal pubblico e di trovarle “tutte più o meno giuste”. La lettura più diffusa tra chi ha scritto di questo film è che “Weapons” descriva le persone stesse — bambini, genitori, un poliziotto, un preside — trasformate in strumenti nelle mani di Gladys, armi puntate contro chi le ama senza che nessuno dei due lati lo scelga davvero.

Domande frequenti

Chi è davvero Aunt Gladys in Weapons? È la prozia di Alex Lilly, una strega che si è introdotta in casa sua fingendosi una parente anziana bisognosa di aiuto e che usa rituali di magia nera per stregare adulti e bambini, nutrendosi della loro energia vitale mentre li tiene catatonici.

Come si spezza l’incantesimo alla fine del film? Alex ruba una ciocca dei capelli di Gladys e la usa per replicare contro di lei lo stesso rituale che lei ha sempre usato sulle sue vittime. La sua morte, per mano dei bambini liberati, interrompe l’incantesimo su tutti in un colpo solo.

Tutti i bambini rapiti tornano alla normalità? No, e questo è forse il punto più amaro del finale: la voce narrante finale racconta che, a due anni dai fatti, solo alcuni bambini avevano ricominciato a parlare. Il film non promette un recupero completo per tutti.

È vero che esisteva un finale diverso, più cupo? Sì. La versione originale del montaggio non aveva voce narrante e si chiudeva su un primo piano di Alex prima dei titoli di coda. È stata cambiata dopo che le proiezioni di prova avevano lasciato il pubblico confuso.

Perché i bambini corrono con le braccia allargate? Il film non lo spiega mai esplicitamente. Cregger ha raccontato di essersi ispirato, in modo quasi istintivo, alla celebre foto della bambina in fuga dal napalm durante la guerra del Vietnam, senza voler dare una spiegazione logica interna alla trama.

Un pensiero in più

Quello che resta impresso di Weapons, più del twist in sé, è la scelta di non offrire una chiusura completamente pulita: un finale horror “vero” raramente lo fa, e infatti sono proprio i dettagli lasciati a metà — Paul non punito, i genitori di Alex mai guariti, la posa delle braccia mai spiegata — a far discutere ancora oggi chi lo ha visto, molto più di quanto farebbe un lieto fine ordinato.

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