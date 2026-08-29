Non vai a scuola: cosa fanno davvero i servizi sociali

Il telefono squilla, è la scuola, e la prima frase che si sente è “abbiamo dovuto segnalare la situazione ai servizi sociali”. A quel punto scatta il panico, quasi sempre per un’idea sbagliata di cosa significhi davvero. La paura più diffusa — “mi portano via il bambino” — nella stragrande maggioranza dei casi non ha alcun fondamento.

Quando un minore accumula assenze scolastiche ingiustificate, la scuola segnala il caso al Comune o direttamente ai servizi sociali territoriali. L’assistente sociale assegnato al caso convoca la famiglia, valuta le cause dell’assenza con colloqui e spesso una visita domiciliare, e cerca soluzioni concrete prima di qualunque passaggio giudiziario. Solo se la situazione non si sblocca, o emergono elementi di pregiudizio per il minore, il caso arriva alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Come parte la segnalazione: chi avvisa chi

La procedura non nasce dal nulla il giorno dopo un’assenza. C’è una macchina amministrativa che si mette in moto, anche se — va detto subito — le soglie esatte di attivazione cambiano da istituto a istituto, perché ogni scuola adotta un proprio regolamento interno sulla base delle linee guida ministeriali, e non esiste un numero unico valido ovunque.

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Nella pratica, molte scuole fanno scattare il primo allarme intorno a 5 giorni consecutivi di assenza ingiustificata oppure 10 giorni non consecutivi accumulati nell’arco dell’anno scolastico, ma i consigli di classe possono muoversi anche prima se notano quelli che nei documenti ministeriali vengono chiamati “segnali deboli”: un calo del rendimento, isolamento dai compagni, un genitore che smette di rispondere alle comunicazioni. Un dettaglio che molti genitori sottovalutano è proprio questo: non serve arrivare a settimane di buco per finire sul radar della scuola, basta un pattern che agli insegnanti sembra preoccupante.

Il quadro normativo di riferimento resta l’articolo 114 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. 297/1994), che affida al sindaco il compito di vigilare sull’obbligo scolastico: ogni anno riceve dalle scuole gli elenchi dei minori non iscritti o inadempienti, li affigge all’albo pretorio e, trascorso un mese, ammonisce formalmente il genitore o il tutore a regolarizzare la situazione. Se dopo l’ammonimento non succede nulla entro una settimana, senza giustificazioni legate a motivi di salute o altri impedimenti seri, la vicenda esce dal perimetro amministrativo.

Questo impianto è stato inasprito dal cosiddetto decreto Caivano (D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modifiche dalla legge 13 novembre 2023, n. 159), che ha abrogato la vecchia contravvenzione dell’articolo 731 del codice penale — quella con l’ammenda simbolica fino a 30 euro, ormai svuotata di ogni deterrenza — e ha introdotto il nuovo articolo 570-ter c.p. Da questo lato la sostanza cambia parecchio: chi, dopo essere stato ammonito, non iscrive il figlio a scuola rischia fino a due anni di reclusione; chi lo iscrive ma lo lascia accumulare assenze tali da configurare elusione dell’obbligo rischia fino a un anno. Sono soglie penali vere, non più semplici multe simboliche, anche se nella pratica ci si arriva raramente: prima passano mesi di tentativi di recupero da parte di scuola e servizi sociali.

Cosa fa concretamente l’assistente sociale (e cosa non fa)

Qui viene la parte che interessa davvero a chi ha ricevuto una telefonata o una lettera. Ricevuta la segnalazione, l’assistente sociale non si presenta a casa con l’obiettivo di “portare via” nessuno — questo scenario, che pure resiste nell’immaginario collettivo, riguarda situazioni di grave pregiudizio (violenza, abbandono, incuria conclamata), non un ragazzino che salta scuola perché la mattina fa fatica ad alzarsi o perché a casa c’è una crisi economica.

Il primo passo è quasi sempre un colloquio con i genitori, spesso preceduto o seguito da una visita domiciliare. Non è un controllo ispettivo nel senso poliziesco del termine: serve a capire in che condizioni vive il minore, se ci sono difficoltà economiche, conflitti familiari, problemi di salute mentale del ragazzo o dei genitori, situazioni di bullismo che rendono la scuola un luogo da evitare, o più semplicemente una disorganizzazione familiare che si è incancrenita nel tempo. Un caso limite che si vede spesso nei quartieri periferici delle grandi città è quello del fratello maggiore che salta la scuola per accudire fratelli più piccoli mentre i genitori lavorano su turni impossibili da conciliare con gli orari scolastici: qui la risposta giusta non è la sanzione, è trovare un supporto (un centro diurno, un doposcuola, un aiuto economico) che tolga quel carico dalle spalle del ragazzo.

Da questa valutazione nasce una relazione sociale, il documento tecnico su cui si baseranno tutti i passaggi successivi. Se il quadro è gestibile, il servizio sociale attiva strumenti di sostegno: assistenza educativa domiciliare, mediazione con la scuola, a volte un contributo economico o l’inserimento in progetti di contrasto alla dispersione. In molti territori l’assistente sociale lavora in tandem con lo psicologo scolastico e con il referente per la dispersione dell’istituto, ed è frequente che il caso si risolva a questo livello, senza che il fascicolo arrivi mai a un giudice. Qui però bisogna essere onesti: quanto è efficace questo tipo di intervento dipende moltissimo dalle risorse del territorio, e in alcune zone le liste d’attesa per un sostegno educativo domiciliare sono lunghe abbastanza da vanificare l’urgenza del problema.

Quando la palla passa al tribunale dei minori

Se dopo i primi interventi la frequenza non riprende, o se durante la valutazione emergono elementi che fanno pensare a un rischio concreto per il minore — trascuratezza, violenza, un ambiente familiare che non riesce a garantire le condizioni minime di cura — l’assistente sociale redige una relazione di segnalazione indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. È un passaggio che nella prassi professionale viene vissuto con una certa cautela, perché apre un procedimento che esce dal controllo del singolo operatore.

Da qui il pubblico ministero minorile valuta se aprire un procedimento civile a tutela del minore. Le possibilità concrete che il tribunale ha in mano sono diverse e non seguono uno schema fisso: si va da prescrizioni leggere — un obbligo di frequentare un percorso di sostegno psicologico, un affidamento al servizio sociale con monitoraggio periodico della situazione — fino, nei casi più gravi e circoscritti, a una limitazione della responsabilità genitoriale. L’allontanamento del minore dalla famiglia resta lo strumento di ultima istanza, riservato a situazioni di pregiudizio grave e accertato, non alla semplice evasione scolastica in sé. Su questo punto le fonti concordano ma la valutazione resta sempre caso per caso: il giudice decide sulla base della relazione dei servizi sociali e di eventuali altri elementi raccolti, e due situazioni che sembrano simili sulla carta possono chiudersi con esiti molto diversi.

Le conseguenze pratiche per i genitori

Oltre al rischio penale già descritto, il decreto Caivano ha introdotto una leva economica che nella pratica pesa spesso più della minaccia di reclusione: i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di Inclusione con minori che non frequentano regolarmente la scuola possono perdere il diritto alla misura, e in caso di condanna definitiva il beneficio resta sospeso fino alla ripresa documentata della frequenza o comunque per un periodo fino a due anni [FONTE: verificare importi e modalità aggiornate su inps.it o presso il patronato di riferimento]. Per famiglie che vivono già in condizioni economiche fragili, questo genera un paradosso che chi lavora sul campo conosce bene: si toglie proprio la rete di sicurezza economica a chi, spesso, salta la scuola anche a causa di quella fragilità.

Va anche detto che l’obbligo scolastico in senso stretto e l’obbligo di istruzione non coincidono perfettamente: il primo riguarda la fascia dai 6 ai 14 anni, il secondo è stato esteso dalla legge 296/2006 fino al compimento dei 16 anni, e può essere assolto anche attraverso percorsi di istruzione e formazione professionale, non solo nella scuola tradizionale. Questa distinzione conta perché cambia gli interlocutori istituzionali e a volte il margine di manovra della famiglia.

Un errore che si vede spesso

Molte famiglie aspettano che la situazione si risolva da sola, magari sperando che il ragazzo “recuperi da solo la voglia” o che la scuola si stanchi di insistere. È quasi sempre la scelta peggiore. I servizi sociali, nella maggior parte dei casi che arrivano a questo punto, non stanno cercando un colpevole da punire: stanno cercando di capire cosa serve perché quel ragazzo torni in classe, e collaborare presto — rispondere alle convocazioni, portare documentazione medica se c’è, chiedere aiuto invece di nasconderlo — cambia in modo netto il tono e la durata di tutto il percorso. Chi si chiude a riccio, al contrario, spesso finisce per accelerare proprio quel passaggio al tribunale che temeva di più.

Domande frequenti

Dopo quanti giorni di assenza la scuola avvisa i servizi sociali? Non c’è una soglia unica nazionale: molti istituti si muovono attorno a 5 giorni consecutivi o 10 sparsi nell’anno, ma ogni scuola ha un proprio regolamento e può intervenire prima in presenza di segnali di disagio.

I servizi sociali possono togliermi mio figlio solo perché salta scuola? No. L’allontanamento è una misura estrema, riservata a situazioni di pregiudizio grave accertato dal tribunale. La semplice evasione scolastica porta prima a colloqui, sostegno e, se necessario, a un procedimento civile con prescrizioni molto meno drastiche.

Cosa rischia un genitore che non manda il figlio a scuola dopo l’ammonimento? Dal decreto Caivano, l’articolo 570-ter del codice penale prevede fino a due anni di reclusione se il minore non viene proprio iscritto, e fino a un anno se le assenze ingiustificate configurano elusione dell’obbligo nel corso dell’anno.

L’assistente sociale può entrare in casa senza preavviso? No, salvo situazioni di emergenza gestite con altre procedure. La prassi normale prevede convocazioni e visite domiciliari concordate, non ispezioni a sorpresa.

Cosa succede se le assenze dipendono da problemi economici o di salute mentale del ragazzo? Sono proprio i casi in cui l’intervento dei servizi sociali dovrebbe aiutare di più: contributi, assistenza educativa domiciliare, invio a servizi di supporto psicologico. L’esito dipende molto dalle risorse disponibili sul territorio, quindi vale la pena chiedere fin da subito cosa è concretamente disponibile nella propria zona.

Chi si trova già dentro una segnalazione in corso farebbe bene a non affrontarla da solo: un colloquio preventivo con un assistente sociale del proprio Comune o, nei casi più delicati, con un avvocato esperto in diritto minorile, permette di capire con esattezza a che punto è la propria situazione — le regole generali qui descritte danno un quadro, ma ogni fascicolo si valuta caso per caso.

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