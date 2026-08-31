Assistente sociale a casa: cosa succede davvero

La telefonata o la lettera arriva quasi sempre in un momento in cui la famiglia è già in difficoltà, e la prima domanda che si fanno quasi tutti è la stessa: “cosa verranno a controllare, esattamente?” Non è una domanda ingenua. Chi lavora da anni nei servizi sociali sa che l’ansia della visita domiciliare nasce più dall’incertezza su cosa aspettarsi che dalla visita in sé.

In sintesi: durante una visita domiciliare l’assistente sociale osserva le condizioni dell’abitazione (igiene, sicurezza, riscaldamento), parla con la famiglia per raccogliere informazioni utili al caso e, se sono coinvolti dei minori, valuta il loro stato psicofisico e la qualità delle relazioni familiari. L’incontro dura in genere tra 30 e 60 minuti e si conclude con una relazione scritta che può essere trasmessa al tribunale, se il caso è già sotto osservazione giudiziaria, oppure resta agli atti del servizio sociale territoriale.

Perché arriva una visita a domicilio

Le ragioni sono più varie di quanto si pensi, e non tutte hanno a che fare con problemi gravi.

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C’è la segnalazione di terzi: una maestra che nota un bambino sempre stanco o con vestiti inadeguati, un pediatra che riferisce ritardi vaccinali ripetuti, i carabinieri intervenuti per una lite in famiglia, un vicino che chiama il numero verde. Le segnalazioni possono arrivare anche in forma orale o anonima, ma per essere prese sul serio devono contenere elementi concreti e verificabili, non solo un’impressione Fonte: laleggepertutti.it.

C’è poi la richiesta volontaria: famiglie che si rivolgono da sole al servizio sociale per un sostegno economico, per l’assistenza a un anziano non autosufficiente, per uscire da una situazione di violenza domestica. In questi casi la visita è tutt’altro che un controllo: è l’inizio di un percorso di aiuto che la persona stessa ha attivato.

Ci sono infine le disposizioni giudiziarie, tipiche delle separazioni conflittuali, degli affidamenti, delle adozioni o delle misure alternative alla detenzione, dove il tribunale chiede esplicitamente una relazione sociale prima di decidere. E c’è il monitoraggio periodico legato a prestazioni economiche o a percorsi già avviati — quello che nella pratica quotidiana pesa meno all’utente, perché segue una cadenza nota e concordata, ma che spesso genera comunque ansia solo perché coinvolge la parola “assistente sociale”.

Un dettaglio che molti sottovalutano: nella stragrande maggioranza dei casi la visita non nasce da un episodio isolato, ma da una situazione già emersa in altri contesti (scuola, servizi sanitari, consultorio). Arrivare all’appuntamento pensando “è la prima volta che qualcuno se ne accorge” è quasi sempre una lettura sbagliata della situazione.

Come si svolge concretamente l’incontro

La visita segue di solito tre momenti, anche se ogni operatore ha il proprio stile.

All’arrivo, l’assistente sociale osserva l’ambiente: non cerca una casa da rivista, cerca coerenza tra quello che gli è stato riferito e quello che vede. Una casa in disordine per il trasloco recente racconta una storia diversa da un appartamento senza riscaldamento a gennaio con un neonato in casa. Poi c’è il colloquio vero e proprio, dove si raccolgono informazioni su composizione familiare, reddito, relazioni, eventuali difficoltà specifiche legate al motivo della visita. Se sono presenti minori, in molti casi si cerca un momento di osservazione diretta del bambino, magari mentre gioca, per valutare comportamento e relazione con i genitori senza forzare un’intervista formale a un bambino di sei anni. Infine il commiato, dove l’operatore spiega i passi successivi — e qui, nella pratica, capita spesso che questa parte venga sbrigata troppo in fretta, lasciando la famiglia con più dubbi di quanti ne avesse prima.

L’esito può essere l’archiviazione (nessun elemento di preoccupazione), l’attivazione di un sostegno concordato con la famiglia, un secondo appuntamento di verifica, oppure — nei casi più seri — una segnalazione all’autorità giudiziaria. La relazione scritta che ne risulta è il documento che, quando il caso è già in tribunale, pesa concretamente sulle decisioni su affido, organizzazione familiare e crescita del minore.

La visita può essere improvvisa? E si può rifiutare l’ingresso?

Qui c’è spesso confusione, alimentata anche da episodi di cronaca che hanno reso il tema più delicato negli ultimi anni.

Come regola generale, la visita domiciliare deve essere concordata: giorno e orario fissati in anticipo, salvo situazioni di emergenza reale. Questo vale anche quando all’incontro partecipa un secondo professionista, per esempio uno psicologo del consultorio. L’assistente sociale non ha il potere di entrare in casa senza il consenso della famiglia: non è un pubblico ufficiale con potere di accesso forzato, e senza un mandato specifico del giudice non può imporre l’ingresso Fonte: italiaglobale.it.

Detto questo, qui la pratica si complica: un rifiuto netto e ripetuto, in un procedimento già aperto davanti al tribunale dei minorenni, viene quasi sempre letto come un elemento negativo, non come esercizio di un diritto. Il giudice valuta anche la collaborazione della famiglia, e questo crea una tensione reale tra il diritto formale di dire no e la convenienza pratica di collaborare, quando il rifiuto rischia di essere interpretato come qualcosa da nascondere. Su questo equilibrio non c’è una risposta univoca: dipende dal contesto, dal motivo della visita, dalla storia pregressa con i servizi. Chi si trova in questa situazione farebbe bene a chiedere sempre l’identificazione dell’operatore e a chiarire con quale mandato interviene, prima di decidere come muoversi — e se il procedimento è già giudiziario, un confronto con un avvocato di famiglia prima dell’appuntamento vale più di qualsiasi ricerca online.

Cosa possono fare (e cosa no) gli assistenti sociali

Su questo punto vale la pena essere precisi, perché è dove nascono i timori più esagerati e, all’opposto, le sottovalutazioni più pericolose.

Non possono allontanare autonomamente un minore dalla famiglia: questa decisione spetta al tribunale per i minorenni. Esiste però una procedura d’urgenza, l’articolo 403 del codice civile, riformata dalla riforma Cartabia, che consente un collocamento immediato in luogo sicuro quando il minore è esposto a grave pregiudizio o pericolo per la sua incolumità psicofisica. In quel caso i tempi sono stretti e definiti per legge: notifica orale immediata al pubblico ministero minorile, relazione scritta dei servizi sociali entro 24 ore, decisione del PM entro 72 ore, convalida del giudice (con nomina di un curatore speciale per il minore) entro 48 ore da quella decisione, e pronuncia del tribunale collegiale sulla permanenza del provvedimento entro 15 giorni Fonte: storaristudiolegale.it. È un impianto pensato apposta per evitare che una decisione così pesante resti nelle mani di un solo operatore senza controllo giudiziario tempestivo — prima della riforma, va detto onestamente, i margini di discrezionalità nella fase iniziale erano più ampi, ed è stato proprio uno dei punti più criticati del vecchio sistema.

Non decidono l’affido: propongono, scrivono relazioni, ma la parola finale resta sempre del giudice. Non possono imporre cure mediche o percorsi psicologici senza consenso, salvo che sia il tribunale a disporlo con un proprio provvedimento. E non hanno margini per interpretazioni personali arbitrarie: il codice deontologico della professione, aggiornato nel 2023 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, impone criteri di trasparenza, proporzionalità e rispetto della dignità della persona anche nella conduzione delle visite Fonte: CNOAS – Codice Deontologico.

Un errore che si vede spesso, dall’altra parte, è aspettarsi che l’assistente sociale funzioni come una specie di ispettore con poteri quasi di polizia: non è così, e chi minimizza o esagera in un senso o nell’altro finisce per gestire male l’incontro.

Cosa fare se non si è d’accordo con quanto scritto nella relazione

Qui le strade dipendono molto dal contesto specifico, e su questo punto è meglio non promettere soluzioni uguali per tutti. Se il procedimento è amministrativo (per esempio una richiesta di sostegno economico respinta), di norma esistono strumenti di reclamo interni all’ente, spesso indicati nella comunicazione stessa. Se invece la relazione è parte di un procedimento giudiziario, la sede corretta per contestarne il contenuto è il procedimento stesso, tramite il proprio avvocato, che può chiedere un supplemento di indagine, una consulenza tecnica d’ufficio o presentare osservazioni scritte al giudice. Provare a “correggere” la relazione informalmente, tornando dal servizio sociale a discutere, raramente cambia qualcosa: il canale che conta davvero, quando c’è un giudice coinvolto, è quello processuale.

Domande frequenti

L’assistente sociale può venire senza preavviso? No, salvo emergenze reali. La regola è fissare un appuntamento con giorno e orario concordati. Un’irruzione senza preavviso, fuori da situazioni di pericolo immediato, non rientra nella prassi corretta ed è anzi uno degli aspetti su cui la famiglia può legittimamente far notare un’anomalia.

Cosa guardano davvero in casa? Non un ordine impeccabile, ma condizioni minime di sicurezza e igiene: riscaldamento, spazi adeguati ai bambini presenti, assenza di pericoli evidenti. Contano più la coerenza tra quanto raccontato e quanto osservato che l’estetica dell’appartamento.

Posso farmi assistere da un avvocato durante la visita? Sì, non c’è alcun divieto in questo senso. Se il caso è già seguito da un legale, informarlo prima dell’appuntamento è quasi sempre una scelta sensata, soprattutto quando la visita si inserisce in un procedimento su affido o separazione.

Rifiutare la visita mi mette automaticamente nei guai? Non automaticamente, ma se il caso è già davanti a un giudice, un rifiuto ripetuto viene spesso letto come mancanza di collaborazione. Vale la pena valutare, caso per caso e magari con un legale, se e come gestire un eventuale dissenso.

Dopo la visita, chi legge la relazione? Dipende dal motivo dell’intervento: se il caso è seguito da un tribunale, la relazione finisce nel fascicolo giudiziario e concorre alle decisioni del giudice; se è un percorso solo amministrativo, resta agli atti del servizio sociale territoriale come base per gli interventi successivi.

Una visita domiciliare non è un verdetto: è un tassello, spesso il primo di una serie, e il modo in cui una famiglia la affronta conta meno di quanto si tenda a pensare quando l’ansia prende il sopravvento. Informarsi su cosa aspettarsi, prima che arrivi la lettera, resta il modo più efficace per arrivarci con la testa più libera.

Questo articolo ha finalità informativa generale. Per situazioni specifiche, in particolare quando è già aperto un procedimento davanti al tribunale, il confronto con un avvocato specializzato in diritto di famiglia o con lo sportello legale del proprio Comune resta il passaggio da non saltare.

Fonti: