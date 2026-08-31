Holland, finale spiegato: cosa succede davvero a Fred

Se sei uscito dalla visione di Holland con più domande che risposte, tranquillo: è successo a molta gente, critica compresa. Il film di Mimi Cave con Nicole Kidman gioca deliberatamente sull’ambiguità, e l’ultima scena è pensata per lasciare un dubbio aperto piuttosto che chiuderlo.

Fred Vandergroot, il marito interpretato da Matthew Macfadyen, è un serial killer: il plastico ferroviario che costruisce ossessivamente in casa non è un hobby innocuo, ma una mappa delle sue vittime. Nel finale, dopo che Dave (Gael García Bernal) lo crede morto e mente a Nancy, Fred torna durante la festa dei tulipani. Nello scontro che segue, è Nancy stessa a ucciderlo per proteggere il figlio Harry.

Chi è davvero Fred, e perché nessuno lo sospetta per anni

Fred fa l’optometrista a Holland, Michigan, una cittadina di stampo olandese conosciuta davvero per il suo Tulip Time Festival — un dettaglio che il film sfrutta bene, perché la facciata pulita e un po’ kitsch della città diventa lo sfondo perfetto per nascondere qualcosa di marcio. È un padre presente, un marito apparentemente noioso, uno che passa le serate nel garage a montare trenini. Esattamente il tipo di uomo su cui nessuno indagherebbe mai, ed è proprio questo il punto del film: la sceneggiatura di Andrew Sodroski costruisce Fred come l’antitesi dell’assassino da film, e ci riesce, anche se — va detto — a scapito di un ritmo che nella seconda parte rallenta parecchio.

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Nella pratica, quando un thriller costruisce il “mostro in casa” così, il rischio è che il colpo di scena arrivi tardi rispetto a quanto il pubblico abbia già intuito. Qui succede in parte: chi mastica il genere probabilmente sospetta di Fred ben prima della rivelazione ufficiale, semplicemente perché il montaggio insiste troppo sui suoi silenzi.

Il plastico ferroviario: cosa rappresenta davvero

Questo è il dettaglio che fa scattare tutto. Fred e il figlio Harry costruiscono insieme, nel corso degli anni, un modellino in miniatura della città con tanto di casette in stile ferromodellismo — un passatempo che sulla carta sembra il classico legame padre-figlio da film indie americano. Dave, indagando per conto di Nancy, si accorge che i nomi scritti su alcune di quelle casette corrispondono a donne scomparse nella zona. Non è un plastico, è un archivio. Ogni casa è una vittima, e Fred lo ha costruito sotto gli occhi della famiglia per anni senza che nessuno collegasse i punti.

È un’idea di sceneggiatura che funziona più a livello simbolico che di credibilità stretta — nella pratica capita spesso, nei thriller di questo tipo, che l’oggetto-indizio sia più “elegante” da vedere che plausibile da giustificare nei tempi della storia. Qui il modellino regge sul piano visivo e tematico (l’ossessione del controllo, la messa in scena della normalità), meno su quello puramente logico.

Come muore Fred: la resa dei conti

Seguendo Fred fino a una casa sul lago, Dave lo vede colpire una vittima e lo accoltella, convinto di averlo ucciso; mente poi a Nancy dicendole che il marito se n’è semplicemente andato. Fred però sopravvive e ricompare in città proprio durante la festa dei tulipani. Nancy e Harry si rifugiano in un motel, dove Dave finalmente racconta la verità — e nella colluttazione che segue viene ferito mentre cerca di chiamare la polizia.

Da qui la sequenza si sposta all’esterno: Nancy ritrova Harry già in compagnia di Fred, sale in auto con lui per guadagnare tempo, e distrae il marito facendo notare che la cintura di sicurezza del figlio non è allacciata — un pretesto per far scendere Harry. Quando l’auto si ferma, il ragazzo scappa e nello scontro fisico che segue è Nancy a uccidere Fred. Diverse cronache della scena parlano di uno zoccolo di legno usato come arma nel momento decisivo: un oggetto qualunque, domestico, che chiude in modo quasi ironico la storia di un uomo ossessionato dal controllo e dall’apparenza. Su questo dettaglio specifico le fonti non sono del tutto allineate — alcune insistono più sulla colluttazione fisica in sé che sull’oggetto usato — ma il punto narrativo resta lo stesso: Fred non viene arrestato, non affronta un processo, muore per mano della moglie che per anni non lo aveva riconosciuto per quello che era.

Dave è reale o no? L’ambiguità voluta dalla regia

Qui il film smette di essere un thriller lineare e diventa qualcos’altro. Nella scena finale, Nancy e Dave pronunciano quasi in coro la stessa frase: “Sometimes I wonder, was it even real?” — a volte mi chiedo se sia mai stato reale. È la battuta che ha fatto discutere di più, perché la regista Mimi Cave ha dichiarato apertamente di aver costruito il finale per restare aperto a più letture, arrivando a suggerire che Dave potrebbe non essere mai esistito davvero, ma essere una proiezione di Nancy — una fantasia che, nelle sue parole, ha comunque funzionato da catalizzatore verso la verità.

È una lettura suggestiva, ma onestamente un po’ in tensione con quello che vediamo sullo schermo: Dave interagisce con altri personaggi, viene ferito fisicamente, chiama la polizia. Non è messo in scena come un’allucinazione nel senso classico del termine. Lo stesso cast, in promozione, ha reagito alla domanda con pareri diversi: Nicole Kidman l’ha posta direttamente ai colleghi, Matthew Macfadyen ha detto di apprezzare l’ambiguità, mentre Gael García Bernal ha risposto solo “non lo so” — che è probabilmente la risposta più onesta che si possa dare a un finale scritto apposta per non chiudersi. Un caso in cui, da spettatore navigato, ti conviene non cercare per forza una lettura univoca: il film stesso non la offre, e forzarla rischia di far sembrare l’ambiguità un difetto di scrittura invece che una scelta.

Perché il finale ha diviso critica e pubblico

Vale la pena dirlo senza girarci intorno: Holland non ha convinto la critica. Su Rotten Tomatoes il film si ferma intorno al 21% di recensioni positive su 92 critici, con una media di 4,5 su 10; Metacritic assegna un 42 su 100 basato su 20 recensioni (fonte: Wikipedia, voce “Holland (film)”). I giudizi più ricorrenti lodano la prova di Kidman e la messa in scena patinata e inquietante di Mimi Cave, ma bocciano una sceneggiatura giudicata fragile nel reggere il tono da thriller nella seconda metà. Il pubblico, invece, ha risposto meglio: il film è diventato il titolo più visto a livello globale su Prime Video pochi giorni dopo l’uscita, avvenuta il 27 marzo 2025 dopo l’anteprima al SXSW.

Un dettaglio che molti sottovalutano guardando solo le recensioni negative: il divario tra critica e pubblico qui non è casuale. È lo stesso schema che si vede spesso nei thriller domestici con un twist forte — il colpo di scena funziona a livello di intrattenimento anche quando la sceneggiatura, valutata riga per riga, mostra le cuciture.

Domande frequenti su Holland

Fred sopravvive alla fine del film? No. Dopo essere tornato in città credendosi al sicuro, Fred viene ucciso da Nancy nello scontro fisico finale, dopo che il figlio Harry riesce a mettersi in salvo scendendo dall’auto.

Chi uccide Fred, Dave o Nancy? È Nancy a ucciderlo. Dave lo aveva accoltellato prima, convinto di averlo ammazzato, ma Fred sopravvive e torna; è nello scontro finale con la moglie che muore davvero.

Dave è un personaggio reale o un’invenzione di Nancy? Il film lo lascia deliberatamente ambiguo. La regista Mimi Cave ha detto in interviste che Dave potrebbe essere una proiezione della fantasia di Nancy, ma nella messa in scena il personaggio agisce e interagisce come se fosse del tutto reale.

Cosa rappresenta il modellino ferroviario di Fred? Non è un semplice hobby: è una mappa in miniatura delle vittime di Fred, con i nomi delle case che corrispondono a donne scomparse nella zona, scoperte da Dave durante le indagini.

Ci sarà un sequel o una seconda parte di Holland? Al momento non risultano annunci ufficiali in tal senso da parte di Amazon Prime Video. Trattandosi di un film a sé, con una storia chiusa (per quanto ambigua), un seguito appare al momento improbabile: per conferme definitive conviene comunque seguire i canali ufficiali del film.

Un’ultima cosa

Il finale di Holland funziona meglio se lo si guarda come una scelta di tono piuttosto che come un enigma da risolvere con lo screenshot alla mano. Non tutti i dettagli tornano, e va bene così: è un film che punta più sull’inquietudine del “e se il mostro fosse quello che ti dorme accanto” che sulla precisione del meccanismo a orologeria.