Chi si iscrive a Servizio Sociale pensando “poi lavorerò al Comune” scopre presto che il ventaglio è molto più largo, e anche più frammentato, di quanto sembri dai depliant universitari. C’è chi finisce a fare colloqui in un tribunale per i minorenni, chi passa le giornate in una comunità per minori stranieri non accompagnati, chi non mette mai piede in un ufficio pubblico e lavora solo per cooperative.

La risposta diretta, prima di entrare nei dettagli: un assistente sociale può lavorare negli enti pubblici (Comuni, ASL, ospedali, scuole, ministeri, tribunali, carceri), nel privato sociale (cooperative, associazioni, RSA e comunità), oppure in proprio come libero professionista iscritto all’Albo, offrendo consulenze a privati, aziende, avvocati e tribunali civili. Il settore pubblico resta quello con più posti stabili, ma da anni cresce il peso del terzo settore e della libera professione.

Il grosso dell’occupazione è ancora nel pubblico

Il Comune è il primo pensiero di quasi tutti, e non a caso: i servizi sociali territoriali sono l’ambito storico della professione, quello nato con la legge 328/2000 sul sistema integrato di interventi sociali. Qui l’assistente sociale segna presa in carico, valutazione del bisogno, progetti personalizzati per famiglie in difficoltà economica, minori a rischio, anziani soli, persone con disabilità. Chi ha lavorato in un ufficio di segretariato sociale sa che buona parte della giornata non è “colloquio strutturato” ma gestione di urgenze non previste: uno sfratto imminente, un allontanamento da disporre in ventiquattr’ore, una famiglia che si presenta senza appuntamento in piena crisi.

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Oltre al Comune, il pubblico offre altri due grandi bacini.

Il primo è la sanità: ASL e aziende ospedaliere assumono assistenti sociali nei consultori familiari, nei SERD (i servizi per le dipendenze), nei dipartimenti di salute mentale, nelle unità di continuità ospedale-territorio. In ospedale il lavoro cambia parecchio rispetto al Comune: i tempi sono compressi, spesso si tratta di organizzare dimissioni protette in pochi giorni, e la collaborazione con medici e infermieri è quotidiana, non occasionale.

Il secondo è la giustizia, un ambito che chi non ha fatto un tirocinio specifico spesso ignora del tutto. Il Ministero della Giustizia assume “esperti di servizio sociale” per gli UEPE, gli uffici di esecuzione penale esterna, dove si seguono persone in affidamento in prova o messa alla prova; per i Centri di giustizia minorile; e per il servizio sociale che affianca i tribunali per i minorenni nelle indagini psicosociali su affido e adozione. Sono selezioni pubblicate periodicamente sul portale giustizia.it, spesso a bando regionale o interdistrettuale — un dettaglio che molti sottovalutano è che questi concorsi escono con cadenza irregolare e vanno monitorati attivamente, non aspettati passivamente come i concorsi comunali. Ci sono poi le carceri, dove l’assistente sociale lavora sul trattamento e sul reinserimento, in stretto raccordo con l’area educativa dell’istituto.

Le scuole, infine, assumono più raramente assistenti sociali in organico diretto: più spesso li vedono arrivare tramite convenzioni con i Comuni o con cooperative, per progetti su dispersione scolastica, mediazione familiare, casi di disagio segnalati dai docenti.

Il privato sociale non è un ripiego

Nella pratica capita spesso che chi finisce il tirocinio guardi solo ai concorsi pubblici, e scopra tardi che le cooperative sociali assorbono una fetta enorme di occupazione nel settore: gestiscono comunità per minori, case-famiglia, centri diurni per disabili, servizi di assistenza domiciliare, RSA e strutture per anziani non autosufficienti. Il contratto è quasi sempre il CCNL Cooperative Sociali, con condizioni economiche in genere meno favorevoli di quelle del pubblico impiego, ma con un vantaggio reale: le assunzioni sono più rapide, si prescinde dal concorso, e per chi è appena uscito dall’università è spesso la porta d’ingresso più veloce nel mondo del lavoro.

A questo si aggiungono le ONG e le organizzazioni umanitarie, attive su accoglienza migranti, protezione internazionale, progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), dove l’assistente sociale lavora fianco a fianco con mediatori culturali e operatori legali. Qui le fonti non sono unanimi su quanto sia stabile questo tipo di occupazione: molto dipende dai finanziamenti pubblici (spesso su base annuale o legati a bandi), e non è raro che un progetto chiuda o si ridimensioni da un anno all’altro.

La libera professione: possibile, ma non per tutti i momenti della carriera

Dal 2013 in avanti la legge riconosce esplicitamente la possibilità di esercitare come libero professionista, con partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS o a una cassa di categoria. In pratica significa offrire consulenze private a famiglie, perizie e relazioni tecniche di parte per procedimenti civili (separazioni, affido, tutele), supervisione ad altri professionisti, formazione. È un percorso che quasi mai si intraprende appena laureati: richiede una rete di contatti, una reputazione costruita altrove — di solito nel pubblico o nel privato sociale — e la capacità di reggere l’irregolarità del reddito. Chi ce l’ha fatta di solito lo racconta come una scelta arrivata dopo anni, non come primo impiego.

Cosa serve per lavorare come assistente sociale

L’accesso alla professione passa da due percorsi paralleli, disciplinati dal DPR 328/2001:

laurea triennale in Servizio Sociale (classe L-39) più esame di Stato, per l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo — è il titolo “assistente sociale”;

laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (classe LM-87) più esame di Stato, per la Sezione A — il titolo “assistente sociale specialista”, che apre a funzioni di coordinamento, direzione di servizi e insegnamento.

Senza iscrizione all’Albo, tenuto a livello nazionale dal CNOAS attraverso i Consigli regionali (CROAS), non si può usare il titolo né esercitare la professione, a prescindere da dove si intenda lavorare — pubblico, privato o libera professione fanno differenza sul contratto, non sull’obbligo di iscrizione.

Quanto si guadagna, e con quale inquadramento

Nel comparto Funzioni Locali (CCNL 2019-2021), l’assistente sociale è inquadrato nell’area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, l’ex categoria D: lo stipendio tabellare lordo si aggira sui 22.000 euro annui, che con indennità di comparto e indennità professionale specifica arrivano intorno ai 26.000-26.500 euro lordi, per un netto mensile stimato tra 1.420 e 1.650 euro su tredici mensilità [FONTE: piattaformaconcorsi.it]. Con un incarico di elevata qualificazione il netto può superare i 2.000 euro. Il comparto Sanità applica tabelle leggermente diverse. Nel privato sociale gli scarti sono ampi da cooperativa a cooperativa: qui più che altrove conviene guardare il CCNL applicato prima di firmare, perché non tutte le realtà applicano condizioni comparabili.

Domande frequenti

Un assistente sociale può lavorare senza concorso pubblico? Sì. Cooperative sociali, associazioni, RSA private e ONG assumono direttamente, senza selezione concorsuale. È spesso la via più rapida per iniziare, anche se le condizioni economiche restano in genere sotto quelle del pubblico impiego.

Serve l’esame di Stato per lavorare in una cooperativa privata? Sì, l’iscrizione all’Albo — quindi laurea più esame di Stato — è obbligatoria per esercitare la professione, indipendentemente dal tipo di datore di lavoro, pubblico o privato che sia.

Qual è la differenza pratica tra lavorare in Comune e in ospedale? In Comune prevale la presa in carico continuativa nel tempo; in ospedale i tempi sono più compressi, spesso legati a dimissioni da organizzare in pochi giorni, in stretto raccordo con l’équipe medica.

Gli assistenti sociali lavorano anche nei tribunali? Sì, soprattutto nei tribunali per i minorenni e attraverso gli UEPE del Ministero della Giustizia, per indagini psicosociali, affidamenti in prova e messa alla prova. Le selezioni escono su giustizia.it con cadenza irregolare.

Conviene puntare subito alla libera professione dopo la laurea? Raramente. È un percorso che di solito si costruisce dopo anni di esperienza nel pubblico o nel privato sociale, quando si ha già una rete di contatti e una reputazione professionale su cui basare le consulenze.

Chi sceglie questo lavoro raramente lo fa per lo stipendio, e chi ci resta per anni di solito lo dice apertamente: quello che tiene in piedi la scelta è vedere l’esito di un caso seguito per mesi, non la busta paga di fine mese. Prima di scegliere un ambito specifico, però, vale la pena parlare con chi ci lavora già — le differenze tra un Comune e un altro, o tra due cooperative dello stesso territorio, possono essere più marcate di quelle tra settori diversi.

Per requisiti aggiornati su esame di Stato e iscrizione all’Albo, la fonte ufficiale è il sito del CNOAS (cnoas.org); per i bandi degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e dei Centri di giustizia minorile, il portale giustizia.it.

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