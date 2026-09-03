Se sei arrivato all’ultimo minuto di A House of Dynamite aspettandoti una risposta e ti sei ritrovato davanti a uno schermo nero, tranquillo: non hai perso un pezzo, non c’è stato un problema di streaming. È il film che finisce così, apposta.

A House of Dynamite non mostra l’impatto del missile su Chicago né la decisione finale del Presidente: lo schermo diventa nero mentre Idris Elba sta per scegliere tra rappresaglia nucleare e non risposta. Bigelow e lo sceneggiatore Noah Oppenheim hanno scelto l’ambiguità di proposito, e anche chi ha lanciato il missile resta un mistero mai risolto.

Ed è proprio questa scelta ad aver spaccato in due il pubblico Netflix nelle settimane successive all’uscita, il 24 ottobre 2025.

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Di cosa parla il film, in breve

Kathryn Bigelow torna al thriller politico-militare con un film di un’ora e 55 minuti che racconta i 18 minuti che intercorrono tra il lancio di un missile balistico intercontinentale non identificato e il suo (presunto) impatto sul suolo americano. Non è un film corale nel senso classico: è lo stesso quarto d’ora raccontato tre volte, da tre punti di osservazione diversi, con tre titoli di capitolo che di per sé dicono già molto sul tono del film — “Inclination Is Flattening”, “Hitting a Bullet with a Bullet” e, per il capitolo dedicato al Presidente, “A House Filled with Dynamite”.

Il cast segue questa struttura a incastro: Rebecca Ferguson è il capitano Olivia Walker, nella Situation Room della Casa Bianca; Anthony Ramos interpreta il maggiore Daniel Gonzalez, di stanza al 49° Battaglione Difesa Missilistica in Alaska, quello che materialmente prova a intercettare il missile; Tracy Letts è il generale Anthony Brady dello STRATCOM; Jared Harris veste i panni del Segretario alla Difesa Reid Baker, forse il personaggio con l’arco più duro del film; Gabriel Basso è il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jake Baerington. Idris Elba, nel terzo capitolo, è il Presidente chiamato alla decisione più difficile che un capo di stato possa prendere.

Cosa succede davvero nel finale (senza inventarsi niente)

Qui va fatta una distinzione che molte sintesi in giro tendono a schiacciare: una cosa è la tensione narrativa, un’altra è quello che il film mostra letteralmente sullo schermo.

I due intercettori GBI lanciati dal 49° Battaglione falliscono entrambi — questo è un dato di trama solido, confermato da più fonti. Chicago viene indicata come il bersaglio più probabile in base alla traiettoria. Il Segretario Baker, dopo una telefonata con la figlia che è forse la scena più dura del film, si toglie la vita gettandosi da un tetto: anche questo è un beat narrativo confermato, e arriva prima del gran finale, non dopo. Il Presidente riceve i due codici — quello per l’attacco e quello per il non-attacco — e li osserva in silenzio.

E qui il film si interrompe. Lo schermo va a nero proprio mentre Elba sta per pronunciare la sua decisione. Non vediamo il missile colpire Chicago, non vediamo cosa sceglie il Presidente, non sappiamo se dopo quei 18 minuti inizia una guerra nucleare o no. Le ultime immagini, quelle dell’evacuazione verso il bunker di Raven Rock, sono suggestive ma non risolutive — ed è proprio su questo punto che, andando a controllare fonte per fonte, le sintesi in giro non sono unanimi: alcune leggono in quei fotogrammi la conferma implicita che Chicago sia stata colpita, altre restano più caute e parlano solo di “immagini evocative”. Onestamente, dopo aver incrociato più recap, la lettura più prudente è che il film lasci aperta anche quella domanda, non solo quella sulla rappresaglia.

Il dettaglio nascosto nei titoli di coda (e perché non ci scommetterei troppo)

C’è una teoria di fan che gira parecchio online, nata da un utente Reddit che guardando il film con i sottotitoli in inglese attivi ha notato che, intorno all’1:44:00, durante la musica dei titoli di coda, compare per un istante il sottotitolo “explosion”, a indicare un boato in lontananza. Per alcuni spettatori questo sarebbe la prova nascosta che Chicago viene effettivamente colpita.

Nella pratica, quando un dettaglio del genere emerge solo grazie ai sottotitoli e non dalla scena vera e propria, è quasi sempre il segno che il regista voleva lasciarlo lì come eco, non come conferma. Altri utenti hanno fatto notare che quel suono ricorre più volte nella colonna sonora dello stesso film, sempre nello stesso punto ritmico dei brani — il che lo rende molto più simile a una scelta sonora che a un indizio di trama. Non è una prova né in un senso né nell’altro: resta un dettaglio da appassionati, non un fatto narrativo verificabile.

Chi ha lanciato il missile? Perché non lo sapremo mai

Questa è l’unica cosa su cui tutte le fonti, dalle interviste ufficiali alle recensioni, concordano senza eccezioni: il film non rivela mai chi ha lanciato il missile. Non un paese, non un gruppo terroristico, non un errore tecnico attribuito a qualcuno in particolare. È una scelta di sceneggiatura dichiarata, non un buco di trama.

Bigelow lo ha spiegato in più occasioni: l’idea di fondo è che “l’antagonista è il sistema che abbiamo costruito”, cioè l’architettura stessa della deterrenza nucleare, non un nemico esterno da puntare col dito. Il titolo del film, del resto, gioca proprio su questo: una casa piena di dinamite non ha bisogno di un piromane per esplodere, basta una scintilla qualsiasi, e il vero problema è averla costruita così.

Perché Bigelow e Oppenheim hanno scelto un finale così aperto

Lo sceneggiatore Noah Oppenheim ha detto, parlando del finale, che l’obiettivo non era offrire “una soluzione rassicurante”: un finale chiuso, con il missile intercettato all’ultimo secondo o con una rappresaglia netta, avrebbe permesso al pubblico di uscire dal cinema in pace. Qui invece la frustrazione è voluta, fa parte del messaggio.

Bigelow, dal canto suo, ha detto di voler lasciare la sala con una domanda in testa più che con una risposta: vuole che lo spettatore pensi “ok, e adesso cosa facciamo”. È un film pensato per innescare una conversazione sulla non proliferazione nucleare più che per intrattenere con un twist finale, ed è un obiettivo dichiarato fin dalle prime interviste promozionali, non una giustificazione arrivata dopo le critiche.

Perché il pubblico è comunque rimasto deluso

Qui va detto un dato di fatto che a chi scrive di finali spiegati capita di vedere spesso: un conto è l’intenzione autoriale, un altro è la reazione a caldo di chi ha appena finito di guardare. E qui la reazione è stata piuttosto dura. Su Rotten Tomatoes il film tiene comunque un 79% di critica e un 77% di pubblico — numeri solidi, non da flop — ma i commenti social e i forum sono pieni di frustrazione specificamente sul finale, con paragoni poco lusinghieri ad altri “finali peggiori di sempre”.

Un errore che si vede spesso in questi casi è leggere la struttura a tre prospettive come una promessa implicita di risoluzione: se ti faccio vedere la stessa scena tre volte, mi aspetto che alla terza volta tu mi dia la risposta che le prime due mi avevano negato. A House of Dynamite fa esattamente il contrario, e chi si aspettava un pagamento narrativo classico — tensione che sale, climax, scarico — resta con l’amaro in bocca. Non è un difetto tecnico del film, è un disallineamento tra quello che il marketing thriller fa aspettare e quello che il film vuole davvero fare, che è più vicino a un saggio drammatizzato sulla deterrenza nucleare che a un action politico.

Domande frequenti

Il missile colpisce davvero Chicago in A House of Dynamite? Non viene mostrato in modo esplicito. Il film indica Chicago come bersaglio più probabile e chiude su immagini di evacuazione, ma l’impatto vero e proprio resta fuori campo: è una delle ambiguità volute dal finale.

Cosa decide il Presidente alla fine? Non lo sappiamo. Idris Elba osserva in silenzio i due codici, per l’attacco e per il non-attacco, e lo schermo diventa nero prima che pronunci la scelta. Bigelow ha confermato che è una decisione lasciata volutamente allo spettatore.

Chi ha lanciato il missile? Non viene mai rivelato, né nel film né nelle interviste promozionali. È una scelta narrativa esplicita: l’obiettivo è mettere al centro il sistema della deterrenza nucleare, non un singolo colpevole da individuare.

Ci sarà un sequel che chiarisce il finale? Al momento non risultano annunci ufficiali in tal senso. Trattandosi di una scelta autoriale dichiarata e non di un cliffhanger lasciato aperto per un secondo capitolo, è comunque improbabile che un eventuale sequel “risolva” l’ambiguità del primo film.

Perché il finale ha diviso così tanto il pubblico? Perché la struttura a tre prospettive crea un’aspettativa di risoluzione che il film smentisce di proposito. Chi cerca un climax classico resta insoddisfatto; chi legge il film come una riflessione sulla deterrenza nucleare trova invece l’ambiguità coerente con il senso del progetto.

Un’ultima cosa

Il dettaglio che vale la pena portarsi a casa è che qui l’ambiguità non è pigrizia di sceneggiatura: è la tesi del film. Se ti ha lasciato addosso quel senso di allarme non risolto, probabilmente ha fatto esattamente il suo lavoro — anche se non è il finale che avresti scritto tu.

Nota: per informazioni aggiornate su cast, uscite e dichiarazioni ufficiali, verifica sempre le fonti dirette linkate qui sotto o i canali ufficiali Netflix.

Fonti