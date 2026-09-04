Chi telefona per un allontanamento di solito lo fa nel panico, con la voce spezzata, e la prima cosa che chiede è sempre la stessa: “ma possono farlo così, senza avvisare nessuno?”. La risposta breve è no, quasi mai — e capire la differenza tra i casi in cui succede davvero in poche ore e quelli in cui il procedimento dura mesi è il primo passo per non farsi travolgere.

Un assistente sociale non ha, da sola, il potere di allontanare un minore dalla famiglia: può segnalare, proporre, eseguire un provvedimento già firmato da un giudice, oppure — solo in caso di pericolo grave e immediato, con la procedura d’urgenza dell’art. 403 c.c. — disporre il collocamento in un luogo sicuro, ma con obbligo di informare subito il pubblico ministero minorile, che a sua volta deve rivolgersi al tribunale entro tempi stretti e fissati per legge.

Chi ha davvero il potere di decidere

Nella pratica capita spesso che le famiglie, terrorizzate, attribuiscano all’assistente sociale un potere che semplicemente non esiste nell’ordinamento italiano. L’assistente sociale valuta la situazione, scrive relazioni, segue il nucleo familiare, propone interventi — ma la decisione di separare un figlio dai genitori passa quasi sempre da un giudice, quello del tribunale per i minorenni prima, e dal 17 ottobre 2025 dal nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, che ha accorpato le competenze in materia di famiglia prima divise tra tribunale ordinario e tribunale minorile (Il Sole 24 Ore).

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Esiste un’unica eccezione reale, ed è quella che genera più confusione: l’articolo 403 del codice civile, che consente alla “pubblica autorità” — in concreto i servizi sociali, spesso con l’assistenza delle forze dell’ordine — di collocare in luogo sicuro un minore quando si trova in stato di abbandono morale o materiale o in pericolo grave nell’ambiente familiare (Brocardi). Ma anche qui il provvedimento non resta nelle mani di chi lo esegue: deve essere validato da un magistrato entro poche ore, altrimenti decade.

Un dettaglio che molti sottovalutano è che esistono due binari giudiziari completamente diversi, e confonderli porta a false aspettative — sia nel senso di credere che tutto sia reversibile in fretta, sia nel senso opposto, temere il peggio quando in realtà si è solo all’inizio di un percorso di sostegno che potrebbe non portare mai a un allontanamento.

La strada dell’urgenza: articolo 403 c.c.

Dopo la riforma del 2021 (legge 206/2021, la cosiddetta riforma Cartabia), la procedura d’urgenza segue una sequenza di passaggi rigidamente scanditi, pensata proprio per evitare che un allontanamento resti sospeso nel vuoto senza controllo giudiziario:

l’autorità che dispone il collocamento deve avvisare oralmente e immediatamente il pubblico ministero presso il tribunale competente, e formalizzare la comunicazione entro 24 ore;

il pubblico ministero ha 72 ore per revocare il provvedimento oppure chiedere al tribunale di convalidarlo;

il tribunale deve pronunciarsi entro 48 ore dalla richiesta, nominando un curatore speciale per il minore e fissando un’udienza da tenersi entro 15 giorni;

entro 15 giorni dall’udienza il giudice emette un decreto che conferma, modifica o revoca la misura;

genitori e curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello entro 10 giorni, che deve decidere entro 60 giorni.

Se uno di questi termini salta — e nella pratica dei tribunali più oberati capita, per carenza di organico o per il carico di fascicoli — il provvedimento perde efficacia. Questo è un punto su cui gli avvocati che seguono famiglie in questa situazione insistono sempre: verificare le date, tutte le date, perché un ritardo procedurale può essere l’argomento decisivo in un reclamo.

La strada ordinaria: articoli 330 e 333 c.c.

Molto più frequente, anche se meno spettacolare, è il percorso ordinario. Il tribunale, su segnalazione dei servizi sociali, della scuola, delle forze dell’ordine o anche di un genitore contro l’altro, apre un procedimento che può concludersi con misure diverse per gravità: la limitazione della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.), che lascia ai genitori parte dei loro poteri ma impone prescrizioni — per esempio il supporto di un servizio, incontri protetti, un percorso terapeutico — oppure, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), che è la misura più severa e tutt’altro che automatica: richiede una condotta del genitore che arrechi pregiudizio grave al figlio, non un semplice conflitto familiare o una difficoltà economica.

Qui la casistica è davvero ampia e le sfumature contano: un procedimento aperto non significa affido certo, e un affido non significa automaticamente adozione. Sono tre livelli diversi, con presupposti diversi, che nella comunicazione informale — anche sui gruppi Facebook dedicati al tema — vengono spesso mescolati, alimentando allarmismo non sempre giustificato.

I motivi che portano davvero a un allontanamento

Non basta un sospetto, e non basta nemmeno una segnalazione isolata. Nella pratica, i procedimenti che arrivano davvero a un provvedimento restrittivo si fondano quasi sempre su elementi documentati nel tempo, non su un singolo episodio.

Il maltrattamento fisico o la trascuratezza grave e reiterata restano i motivi più frequenti nei casi che arrivano in comunità. La violenza assistita — un bambino che cresce vedendo ripetutamente episodi di violenza domestica tra i genitori — è un’altra causa che negli ultimi anni pesa sempre di più nelle relazioni dei servizi, ed è anche uno dei punti su cui l’Autorità Garante per l’infanzia ha chiesto maggiore attenzione, distinguendola nettamente dal semplice conflitto di coppia (Autorità Garante Infanzia e Adolescenza, gennaio 2026). Le dipendenze non gestite di un genitore, quando compromettono in modo continuativo la capacità di accudimento, sono un’altra voce ricorrente. E poi ci sono i casi di abuso sessuale, fortunatamente più rari nei numeri assoluti ma quelli che, quando emergono, giustificano quasi sempre un intervento immediato.

Un errore che si vede spesso, dall’altra parte, è pensare che la povertà da sola possa giustificare un allontanamento. Non è così, almeno non nell’impostazione della legge: la sola condizione economica non è motivo di allontanamento, e i tribunali lo ribadiscono con una certa costanza nelle motivazioni. Il problema, semmai, è che una famiglia povera ha meno strumenti per difendersi, meno accesso a un avvocato tempestivo, meno capacità di documentare la propria situazione — e questo, nella pratica concreta dei fascicoli, pesa più di quanto la norma lascerebbe intendere.

Cosa succede dopo l’allontanamento

Un figlio allontanato non finisce automaticamente in un istituto anonimo, anche se l’immaginario collettivo lo associa spesso a quello. Le strade possibili sono l’affido a un’altra famiglia (parenti, se disponibili e idonei, oppure una famiglia affidataria selezionata), oppure il collocamento in una comunità per minori, una struttura residenziale con educatori.

I numeri aiutano a inquadrare la scala del fenomeno: secondo il Quaderno della Ricerca Sociale n. 66 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a fine 2024 risultavano circa 345.000 minorenni in carico ai servizi sociali per motivi di tutela (dato che comprende anche i minori stranieri non accompagnati), di cui circa 15.870 in affido familiare e circa 30.237 in comunità residenziali (Ministero del Lavoro). Sono numeri che vanno letti con cautela, perché le rilevazioni non sono sempre omogenee tra regioni — un limite che la stessa Autorità Garante ha segnalato con forza, chiedendo un sistema di monitoraggio più affidabile.

L’affido, quando parte da un provvedimento del tribunale, dovrebbe restare temporaneo per definizione — la legge 184/1983 lo fissa in un massimo di 24 mesi, prorogabile dal tribunale se l’interesse del minore lo richiede. Nella pratica, però, capita che si trasformi in una permanenza molto più lunga di quella pensata dal legislatore, semplicemente perché le condizioni della famiglia d’origine non migliorano nei tempi previsti, oppure perché il procedimento successivo si allunga. Qui le fonti e le esperienze professionali non sono affatto unanimi su quanto questo sia un problema strutturale o un’eccezione fisiologica: dipende molto dal territorio, dalla disponibilità di servizi di supporto e, va detto senza troppi giri di parole, dal carico di lavoro dell’assistente sociale che segue il caso.

Cosa può fare un genitore, concretamente

Il primo errore da evitare, e lo si vede ripetersi con una certa regolarità, è l’ostilità aperta verso l’assistente sociale nei primi contatti. Non perché non sia comprensibile la rabbia — lo è, eccome — ma perché nel fascicolo finisce tutto, e un atteggiamento collaborativo, anche quando il provvedimento sembra ingiusto, pesa nelle valutazioni successive più di quanto ci si aspetti.

Dal punto di vista strettamente procedurale, un genitore ha diritto a farsi assistere da un avvocato fin dal primo momento, anche nella fase d’urgenza dell’art. 403 c.c., e può proporre reclamo contro il decreto del tribunale nei termini indicati sopra. Ha diritto a essere sentito, a produrre documenti, a chiedere una perizia se lo ritiene necessario. E ha diritto — spesso dimenticato — a chiedere che venga sentito anche il minore, se ha un’età e una maturità sufficienti, perché la sua voce nel procedimento non è un dettaglio opzionale ma un principio che la riforma Cartabia ha rafforzato proprio dopo diverse condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro l’Italia per procedimenti minorili giudicati troppo generici e poco garantisti.

Il caso Bibbiano, e cosa dovrebbe insegnare

Non si può scrivere di allontanamenti senza toccare Bibbiano, perché ha cambiato la percezione pubblica del tema più di qualunque riforma legislativa. La sentenza definitiva è arrivata il 6 febbraio 2026: su 14 imputati, con richieste di condanna fino a 15 anni, il tribunale ne ha condannati solo tre, tutti con pena sospesa, mentre per gli altri sono arrivate assoluzioni o prescrizioni (Ansa). Nelle 1.650 pagine di motivazione, i giudici hanno parlato di un impianto accusatorio di “intrinseca debolezza”, basato su “argomenti generici e suggestivi” più che su prove solide, e hanno usato una frase che vale la pena riportare: il clamore mediatico ha travolto non solo gli imputati, ma prima di tutto i bambini e le famiglie coinvolte.

Da questa vicenda si possono trarre due letture, ed entrambe sono corrette, il che rende il tema complicato da trattare in modo netto. Da un lato, il caso ha mostrato che errori professionali gravi nella valutazione dei minori sono possibili e che il sistema aveva bisogno di più controlli — da qui, in parte, nascono le riforme successive sulla tracciabilità dei procedimenti. Dall’altro, la sentenza ha anche ridimensionato pesantemente l’accusa di un sistema di “rapimenti di stato” organizzato, narrazione che per anni ha circolato online alimentando sfiducia totale verso i servizi sociali in blocco, spesso a danno di chi lavora onestamente in condizioni già difficili. La realtà, come quasi sempre, sta in mezzo: un sistema che può sbagliare, che ha bisogno di più trasparenza, ma che nella stragrande maggioranza dei casi interviene perché c’è un problema reale da affrontare, non per zelo burocratico.

Le novità 2025-2026: più tracciabilità, meno arbitrio

Il sistema si sta muovendo, con una certa lentezza fisiologica della macchina legislativa, verso maggiore trasparenza. Oltre al nuovo tribunale unico entrato in funzione nell’ottobre 2025, il 17 marzo 2026 è stata approvata la legge n. 37/2026, che modifica la legge 184/1983 introducendo un registro nazionale delle famiglie affidatarie presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, registri locali presso ogni tribunale con un fascicolo dedicato a ciascun minore — dove vengono annotati provvedimenti, collocamenti, interventi delle forze dell’ordine, incontri familiari e revoche — e un osservatorio nazionale con il compito di analizzare i dati, segnalare irregolarità e promuovere ispezioni (Camera dei Deputati).

È una risposta diretta a un problema che l’Autorità Garante per l’infanzia aveva denunciato pochi mesi prima, nel documento di gennaio 2026: la mancanza quasi totale di dati affidabili su quanti allontanamenti avvengono per urgenza, quanti per contenzioso tra genitori separati e quanti per altre cause, con un sistema che di fatto non permette di distinguere l’uso corretto della norma da eventuali abusi. Lo stesso documento è stato piuttosto netto su un punto controverso: l’uso della cosiddetta sindrome di alienazione parentale (PAS) come motivazione per giustificare separazioni forzate, definendola “apodittica e priva di fondamento probatorio” — un giudizio che riflette una posizione ormai condivisa da buona parte della comunità scientifica internazionale, anche se nella prassi dei singoli tribunali il concetto continua, in certi casi, a fare capolino nelle consulenze tecniche. Su questo specifico punto la materia resta oggetto di dibattito acceso tra professionisti, e chi si trova coinvolto in un procedimento dove la PAS viene evocata farebbe bene a farsi assistere da un legale che conosca bene la giurisprudenza più recente sul tema.

Domande frequenti

Un assistente sociale può portare via un figlio senza l’intervento di un giudice? Solo nel caso di pericolo grave e immediato, con la procedura d’urgenza dell’art. 403 c.c. Anche in quel caso, però, il pubblico ministero deve essere avvisato entro 24 ore e il tribunale deve convalidare il provvedimento in tempi stretti, altrimenti decade.

Quanto può durare un affido dopo un allontanamento? La legge 184/1983 prevede un massimo di 24 mesi, prorogabile dal tribunale se l’interesse del minore lo richiede. Nella pratica la durata effettiva dipende molto dal singolo caso e dai tempi del procedimento successivo.

Cosa fare subito se i servizi sociali aprono un procedimento sulla propria famiglia? Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto minorile fin dal primo contatto, collaborare con i servizi senza rinunciare ai propri diritti, e documentare con precisione ogni incontro e comunicazione ricevuta.

La povertà può giustificare da sola un allontanamento? No, la sola condizione economica non è motivo sufficiente secondo la legge. Diventa un elemento rilevante solo se combinata ad altri fattori di rischio concreto per il minore, non come causa isolata.

Chi paga il collocamento in comunità o l’affido? I costi sono a carico del sistema pubblico (comuni e servizi sociali territoriali), non della famiglia d’origine. Le cifre complessive a livello nazionale sono comunque considerevoli, un tema su cui il dibattito sulle risorse da destinare al sostegno familiare resta aperto.

Un’ultima considerazione

Chi si trova davvero in questa situazione ha bisogno più di documenti precisi e di un avvocato competente che di rassicurazioni generiche — perché nella maggior parte dei casi la partita si gioca sulle carte e sui tempi procedurali, non sulle intenzioni. Verificate sempre le informazioni specifiche del vostro caso con un legale o presso il tribunale competente: ogni procedimento minorile ha le sue variabili, e nessun articolo, per quanto documentato, sostituisce una consulenza mirata.