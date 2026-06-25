Da L’Amore è Cieco a Too Hot to Handle, i reality show di Netflix sembrano seguire tutti lo stesso identico copione. Eppure, nonostante la prevedibilità delle dinamiche, questi show continuano a dominare le classifiche globali della piattaforma e a monopolizzare i trend sui social.

La formula della ripetizione (che funziona)

A un primo sguardo, la strategia della piattaforma di streaming potrebbe sembrare una pigra ripetizione dello stesso format. Single attraenti, isolamento forzato, un bizzarro “esperimento sociale” guidato da voci fuori campo o intelligenze artificiali, e il classico dramma sentimentale.

Tuttavia, questa ridondanza non è un bug, ma una feature. Netflix ha standardizzato il genere del guilty pleasure: lo spettatore sa esattamente cosa aspettarsi e trova conforto in una struttura familiare. Il vero punto di forza non è l’originalità del plot, ma la gestione dei ritmi e il montaggio serrato, progettati per innescare il binge-watching compulsivo.

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Il gancio del “What if”: Ogni show parte da una premessa assurda ma universale (ci si può innamorare senza vedersi? Si può resistere alle tentazioni per soldi?).

Ogni show parte da una premessa assurda ma universale (ci si può innamorare senza vedersi? Si può resistere alle tentazioni per soldi?). Il fattore meme: Le situazioni sono scritte e montate per diventare virali su TikTok e Instagram cinque minuti dopo il rilascio dell’episodio.

Le situazioni sono scritte e montate per diventare virali su TikTok e Instagram cinque minuti dopo il rilascio dell’episodio. La serializzazione globale: Adattando lo stesso format in diversi paesi (come Love is Blind Italia o Nuova Scena), la piattaforma crea una community transnazionale che discute degli stessi identici archetipi umani.

Il superamento della TV lineare

Il reality tradizionale, legato alla programmazione settimanale, richiedeva un impegno costante. Netflix ha scardinato questo meccanismo rilasciando i propri reality a blocchi di episodi o in un’unica soluzione. Questo permette di vivere l’esperienza del “dramma trash” con l’intensità di una serie TV di finzione.

Inoltre, il colosso dello streaming applica ai suoi reality lo stesso budget visivo e la stessa cura fotografica di una produzione cinematografica. Ville da sogno, luci patinate e una colonna sonora pop onnipresente trasformano dinamiche da villaggio turistico in eventi pop imperdibili.

Cosa ci aspetta nel futuro dello streaming?

Il successo di questa formula ha confermato che i reality sono il genere più redditizio per Netflix: costano una frazione di una serie sci-fi come Stranger Things e generano un’interazione sociale infinitamente superiore.

La tendenza per i prossimi mesi vedrà un’ulteriore ibridazione dei generi, unendo il dating show classico al survival o al game show psicologico. Finché il pubblico cercherà un’evasione leggera e disimpegnata, l’algoritmo continuerà a servirci lo stesso, irresistibile piatto.