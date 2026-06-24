Era nata come la promessa della massima libertà: liberarsi dalla dittatura del palinsesto televisivo tradizionale per guardare “quello che vuoi, quando vuoi”. Anni dopo, quella stessa promessa si è trasformata in uno dei rituali più frustranti della nostra vita digitale. Accendere la Smart TV la sera non è più un gesto di puro relax, ma l’inizio di una sessione di selezione che somiglia sempre di più a un lavoro d’ufficio.

Il fenomeno ha un nome preciso nella psicologia cognitiva ed è stato amplificato a dismisura dalle piattaforme digitali: il paradosso della scelta. Quando l’offerta diventa virtualmente infinita, la nostra capacità decisionale si blocca.

Dallo scrolling infinito al “comfort watching”

Il meccanismo è ormai familiare a chiunque. Ci si siede sul divano, si apre un’applicazione e si inizia a scorrere. Destra, destra, giù, un’altra categoria, un altro trailer che parte in automatico. Secondo i dati storici dei report Nielsen sulla fruizione media, un utente impiega oggi sensibilmente più tempo rispetto al passato anche solo per stabilire cosa guardare, superando spesso i 10-15 minuti di navigazione a vuoto.

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Questo processo genera quella che i designer di interfacce chiamano decision fatigue (stanchezza decisionale). Dopo una giornata passata a prendere decisioni al computer o sul lavoro, il cervello rifiuta l’ennesimo carico cognitivo. Il risultato pratico? Spesso, dopo mezz’ora di scrolling tra le ultime novità in 4K, l’utente stremato rifugia nel cosiddetto comfort watching: far partire per la ventesima volta un episodio di una sitcom degli anni ’90 o un film che si conosce già a memoria. La novità digitale viene rifiutata a favore della sicurezza nostalgica.

La trappola degli algoritmi e delle interfacce ipnotiche

Le piattaforme di streaming non sono spettatrici passive di questo fenomeno; ne sono le architette. Le interfacce utente sono progettate con logiche simili a quelle dei social media: l’obiettivo primario è trattenere l’attenzione sullo schermo, anche se non si sta consumando un contenuto reale.

I caroselli infiniti, le copertine dei film che cambiano dinamicamente in base ai nostri gusti (personalizzate dall’intelligenza artificiale per mostrarci l’attore che preferiamo) e l’avvio automatico dei trailer sono esche visive. Questo design, se da un lato cerca di personalizzare l’esperienza, dall’altro sovraccarica i nostri canali sensoriali. Ci troviamo davanti a un paradosso tecnologico: l’algoritmo, studiato per mapparci alla perfezione, spesso ci propone una bolla di contenuti così omogenea da risultare noiosa, spingendoci a cercare altrove e alimentando il circolo vizioso della ricerca.

La frammentazione del mercato: l’effetto “mosaico”

A complicare lo scenario si aggiunge la fine dell’era del monopolio dello streaming. Se un tempo bastava un solo abbonamento per coprire gran parte delle novità pop, oggi il mercato è frammentato in silos verticali.

Il consumatore moderno non deve solo scegliere cosa vedere, ma deve prima decidere dove cercarlo. Questo “effetto mosaico” costringe gli utenti a saltare da un’app all’altra, affrontando caricamenti, interfacce diverse e cataloghi che cambiano di mese in mese a causa della guerra dei diritti di distribuzione. La gestione del proprio tempo libero si trasforma in una micro-gestione logistica degna di un project manager.

Cosa cambia per l’utente: verso un nuovo minimalismo digitale

Cosa ci aspetta in questa evoluzione delle abitudini connesse? La sensazione di saturazione sta spingendo gli utenti verso una reazione protettiva. Sta cambiando il modo in cui ci approcciamo allo schermo: assistiamo alla rinascita dei consigli “umani” (il passaparola sulle chat, le recensioni dei creator sui social come TikTok o Instagram) a discapito dei suggerimenti freddi dell’algoritmo.

La vera svolta tecnologica per i prossimi anni non riguarderà tanto la quantità di contenuti prodotti, quanto la capacità di aggregazione. I sistemi operativi delle Smart TV e i software di terze parti stanno cercando di diventare l’unica interfaccia, un hub centralizzato capace di cercare contemporaneamente su tutte le piattaforme attive. Fino ad allora, l’unica difesa per l’utente rimane una forma di minimalismo digitale: decidere cosa guardare prima di accendere lo schermo, sottraendosi al ricatto dello scrolling ipnotico.