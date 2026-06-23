Se vi state chiedendo quali serie TV ci siano su HBO Max (la piattaforma oggi nota semplicemente come Max), la risposta non è così immediata come sembra, specialmente per chi naviga dall’Italia. Il catalogo che ha ridefinito la storia della televisione segue infatti strade diverse nel nostro Paese.

Il “nodo” dei diritti: dove trovare i titoli Max in Italia

A differenza di altri mercati europei, la piattaforma streaming Max non è sbarcata in Italia con un’applicazione indipendente. Il motivo è un solido accordo di esclusiva che lega i contenuti Warner Bros. Discovery a Sky e NOW.

Questo significa che i pilastri del servizio americano sono quasi tutti disponibili sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma NOW, accessibili con il pass Entertainment.

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I capolavori imperdibili: dai cult alle novità

Il catalogo ereditato da HBO Max vanta alcune delle produzioni più premiate e amate di sempre. Se cercate il meglio della serialità, ecco cosa potete trovare grazie alla sinergia tra le piattaforme:

I grandi franchise e le novità

House of the Dragon: Il prequel de Il Trono di Spade che racconta la sanguinosa storia della dinastia Targaryen.

Il prequel de Il Trono di Spade che racconta la sanguinosa storia della dinastia Targaryen. The Last of Us: L’acclamato adattamento del videogioco firmato da Craig Mazin e Neil Druckmann.

L’acclamato adattamento del videogioco firmato da Craig Mazin e Neil Druckmann. The Penguin: Lo spin-off cinematografico incentrato sul villain di Gotham City interpretato da Colin Farrell.

I cult che hanno fatto la storia

The Succession: Il dramma shakespeariano moderno sulla famiglia Roy, vincitore di infiniti Emmy.

Il dramma shakespeariano moderno sulla famiglia Roy, vincitore di infiniti Emmy. Euphoria: Il ritratto generazionale crudo e visivamente magnetico con Zendaya.

Il ritratto generazionale crudo e visivamente magnetico con Zendaya. I Soprano e The Wire: I classici intramontabili che hanno dato vita alla cosiddetta “Peak TV”.

Le produzioni “Max Original” e i prossimi arrivi

Oltre ai prodotti a marchio HBO, la piattaforma produce contenuti esclusivi denominati Max Originals. Tra questi spiccano titoli iconici come And Just Like That… (il revival di Sex and the City), The Flight Attendant e l’universo animato DC.

Il futuro riserva progetti mastodontici che catalizzeranno l’attenzione globale. Il più atteso è senza dubbio la nuova serie TV di Harry Potter, un adattamento fedele e decennale dei libri di J.K. Rowling, affiancato da Welcome to Derry, la serie prequel dedicata alle origini di IT. Anche queste novità seguiranno la distribuzione italiana stabilita dagli accordi in vigore.

Cosa aspettarsi per il futuro dello streaming

Per i telespettatori italiani la situazione rimarrà stabile nel breve periodo: Sky e NOW restano la casa ufficiale di HBO e Max. Questa centralizzazione evita la frammentazione degli abbonamenti, permettendo di trovare i drama più complessi e le grandi saghe pop nello stesso posto.

Resta da capire se in futuro, alla scadenza degli attuali contratti, Warner Bros. Discovery deciderà di lanciare l’app Max anche sul nostro mercato, modificando l’equilibrio dello streaming italiano.