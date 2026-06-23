Il debutto della terza stagione di House of the Dragon ha riacceso l’entusiasmo dei fan, ma ha anche sollevato polemiche per i due anni passati dal ciclo precedente. Lo showrunner Ryan Condal ha risposto direttamente alle critiche del pubblico, spiegando i motivi tecnici dietro questa lunga pausa.

“Fate i calcoli”: la replica di Ryan Condal ai fan

Durante una conferenza stampa di HBO, Ryan Condal ha affrontato apertamente la frustrazione degli spettatori. Pur comprendendo il fastidio di chi deve aspettare 24 mesi per vedere i nuovi episodi, il creatore della serie ha definito “impossibile” accelerare i tempi di produzione.

Lo showrunner ha poi ironizzato, scusandosi scherzosamente con il pubblico: “Avete deciso voi di essere fan di uno show che si chiama House of the Dragon”.

Il dibattito del pubblico: tra hype smorzato e problemi di memoria

Sui social media e su piattaforme come Reddit e X, il dibattito è caldissimo. Molti spettatori lamentano che un distacco così lungo rovini l’esperienza di visione. Tra i nodi principali emersi dalle discussioni dei fan troviamo:

La complessità della trama: Con una dinastia ricca di nomi simili, parrucche biondo-platino quasi identiche e complessi intrighi politici, due anni di stop rendono difficile ricordare chi sia alleato di chi.

Con una dinastia ricca di nomi simili, parrucche biondo-platino quasi identiche e complessi intrighi politici, due anni di stop rendono difficile ricordare chi sia alleato di chi. Il formato ridotto: Ricevere solo otto episodi da “masticare” per due anni viene percepito da una parte del pubblico come un compromesso penalizzante.

Ricevere solo otto episodi da “masticare” per due anni viene percepito da una parte del pubblico come un compromesso penalizzante. Il confronto con il passato: Game of Thrones è riuscita a rilasciare una stagione all’anno dal 2011 al 2019, con un’unica eccezione di due anni per il finale di serie, sebbene avesse molti meno draghi su schermo.

Parte della community ha comunque preso le difese della produzione, riconoscendo che gli standard della televisione moderna ad alto budget richiedono tempistiche cinematografiche.

Dove vedere la serie e cosa succede nella Danza dei Draghi

In Italia, la terza stagione di House of the Dragon è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con la messa in onda statunitense.

La serie, ambientata oltre un secolo prima degli eventi che hanno coinvolto Daenerys Targaryen, racconta la sanguinosa guerra civile della casa regnante. Da un lato la fazione dei Neri, guidata da Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Daemon (Matt Smith); dall’altro quella dei Verdi, che sostiene il re Aegon ed è mossa da figure chiave come Aemond (Ewan Mitchell) e Alicent Hightower (Olivia Cooke).

La terza stagione si apre confermando che il livello di tensione e la crudezza visiva non sono calati, promettendo di portare a compimento i piani insidiosi nati nelle scorse stagioni. Resta da capire se il pubblico riuscirà a perdonare i tempi biblici di HBO di fronte a una resa visiva che promette di essere memorabile.